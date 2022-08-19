Batık tüy sorununu bitiriyoruz! Banyodan sonra bunu uygularsanız…

Doğru ürünleri ve teknikleri kullandığınızda tahrişe neden olmadan, cildinizi koruyarak batık tüylerden kurtulabilirsiniz. Bunun için öncelikle nasıl bir yol izlemeniz gerektiği ile ilgili daha fazla tahrişe neden olmadan güvenli bir şekilde temizleyebilirsiniz. İşte hiç duymadınız o ayrıntılar…
BATIK TÜY NEDİR?
Uzman dermatolog Dr. Caroline Robinson, tüylerin geriye doğru kıvrıldığında deri altına sıkışması sonucu batık tüylerin oluştuğunu belirtiyor. Özellikle sakal ve bikini bölgesi gibi sert tüylerin bulunduğu alanlarda ve kıvırcık tüylerde batık olma ihtimali daha yüksektir. Batık tüyler genellikle pek fark edilmezken, bazıları sorun haline gelebilir ve tahrişe neden olabilir. Sivilce gibi kırmızı olabilen küçük bir yumru ile fark edebilir ve biraz kaşıntı veya acı hissedebilirsiniz. Robinson bir tüyün batık olarak uzadığında iltihaplanmaya, püstüllere veya iltihaplı kistlere yol açabileceğini belirtiyor ve bu yüzde meydana geldiğinde buna psödofolikülitis barba dendiğini açıklıyor.
BATIK TÜYLER NEDEN OLUŞUR?
Uzman Estetisyen Amy Peterson batık tüylerin en büyük sebebinin, yanlış tüy alma yöntemleri olduğunu belirtiyor. Lazer epilasyon hariç tüm tüy alma yöntemleri, batık tüylere neden olurken, özellikle yanlış tıraş teknikleri batık tüylerin en büyük sebebidir. Robinson, jilet yanığı olarak bilinen agresif tıraştan kaynaklanan cilt tahrişi ve iltihabının da batık tüylere eşlik edebileceğini belirtiyor.Epilasyondan sonra ölü deri hücreleri kıl folikülünü tıkayarak kılların içe doğru büyümesine neden olabilir.
BATIK TÜYLER NASIL ÖNLENİR?
Tıraş sırasında batık tüylerin önlenmesi aslında ciltte başlar. Özellikle peeling, batık tüyleri önlemenin en önemli anahtarı. Tıraştan önce cilde alfa veya beta hidroksi asitler içeren nazik bir peeling temizleyici ile tüylerin bulundukları noktada gevşemesini sağlayabilirsiniz. Böylece tüy alma işlemi sırasında tüylerin batık hale gelmesine neden olabilecek ölü deri hücrelerinin ve yağın giderilmesini sağlayabilirsiniz. Tıraş olma esnasında ise tahrişi en aza indirmek için her zaman tüylerin çıktığı yönde tıraş olmanız bu riski en aza indirecektir. Ardından Robinson, bölgeye yatıştırıcı bir serum uygulanması bu etkiyi artırır. Yatıştırıcı bir topikal serum, cildi sakinleştirmeye, kaşıntıyı azaltmaya ve batık tüy riskini en aza indirmeye yardımcı olur.
Ayrıca salisilik asit veya topikal retinoid içeren bir nemlendirici ile devam etmek daha iyi sonuçlar almanızı sağlayabilir. Peterson, salisilik asitli kremler kullanmanın gözeneklerin ve foliküllerin açılmasına yardımcı olduğunu, tıkanmaları önleyebildiğini, böylece batık tüyleri de engellediğini belirtiyor. Aynı şekilde, bir retinoid kullanmak yüzdeki batık tüyleri önlemenin etkili bir yolu olabilir. Robinson, bu uygulamanın, cilt hücresi döngüsünü artırabildiğini ve tüylerin cilt katmanları altında sıkışmasını önleyebildiğini belirtti. Fakat bikini bölgesinde retinoidlerin kullanılmasını önermediğini de vurguladı.