Batık tüy sorununu bitiriyoruz! Banyodan sonra bunu uygularsanız…





BATIK TÜYLER NASIL ÖNLENİR?

Tıraş sırasında batık tüylerin önlenmesi aslında ciltte başlar. Özellikle peeling, batık tüyleri önlemenin en önemli anahtarı. Tıraştan önce cilde alfa veya beta hidroksi asitler içeren nazik bir peeling temizleyici ile tüylerin bulundukları noktada gevşemesini sağlayabilirsiniz. Böylece tüy alma işlemi sırasında tüylerin batık hale gelmesine neden olabilecek ölü deri hücrelerinin ve yağın giderilmesini sağlayabilirsiniz. Tıraş olma esnasında ise tahrişi en aza indirmek için her zaman tüylerin çıktığı yönde tıraş olmanız bu riski en aza indirecektir. Ardından Robinson, bölgeye yatıştırıcı bir serum uygulanması bu etkiyi artırır. Yatıştırıcı bir topikal serum, cildi sakinleştirmeye, kaşıntıyı azaltmaya ve batık tüy riskini en aza indirmeye yardımcı olur.

Ayrıca salisilik asit veya topikal retinoid içeren bir nemlendirici ile devam etmek daha iyi sonuçlar almanızı sağlayabilir. Peterson, salisilik asitli kremler kullanmanın gözeneklerin ve foliküllerin açılmasına yardımcı olduğunu, tıkanmaları önleyebildiğini, böylece batık tüyleri de engellediğini belirtiyor. Aynı şekilde, bir retinoid kullanmak yüzdeki batık tüyleri önlemenin etkili bir yolu olabilir. Robinson, bu uygulamanın, cilt hücresi döngüsünü artırabildiğini ve tüylerin cilt katmanları altında sıkışmasını önleyebildiğini belirtti. Fakat bikini bölgesinde retinoidlerin kullanılmasını önermediğini de vurguladı.