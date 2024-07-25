BB ve CC krem farkı nedir? Mükemmel cilt için bu testi yapın…

Pürüzsüz, renk eşitliği olan, parlak ve nemli görünen bir cilt herkesin hayalidir. Ancak beslenme düzenimiz, mevsim geçişleri ve stres gibi bazı faktörler cildimizi etkileyebilir. Bu durumda ise yardımınıza fondöten kadar ağır olmayan ve cilt tipinize göre uygun olanı seçebileceğiniz BB ve CC kremler koşuyor. Hangisinin sizin için daha uygun olduğunu birkaç testle keşfedebilirsiniz. İşte detaylar…
BB KREM NEDİR?
Açılımı "Beauty Balm" (Güzellik Kremi) olan BB krem; nemlendirici, kapatıcı, renk eşitleyici ve güneşe karşı koruyuculuğun tek bir üründe birleşmesi şeklinde düşünülebilir.
Fondötene oranla çok daha hafif bir yapısı ve kapatıcılığı olan BB krem, cildinizin nefes almasını önlemeden kapatıcılık etkisi yaparak, hafif bir ten makyajı görüntüsü elde etmenizi sağlar.
BB kremler, UV ışınlarının ciltteki etkisini azalttığından yaz aylarında sıklıkla tercih edilir.
CC KREM NEDİR?
CC'nin açılımı "Colour Correcting" (Renk Dengeleyici) ya da "Complexion Correcting" (Cilt Dengeleyici) şeklindedir.
Cilt üzerindeki lekeleri kapatmak ya da renk eşitsizliklerini düzenlemek için tercih edilmektedir.
BB kremden çok daha hafif bir yapısı vardır. Bu yüzden yağlı ciltler için oldukça idealdir.
Ciltte oluşan renk eşitsizlikleri ve lekeler CC krem ile kapatılabilir.
İçerisinde bulunan ışık yansıtıcı partiküllerden dolayı kullanıldığı anda çok daha aydınlık bir cilt görüntüsü elde edersiniz.
Hafif yapısı nedeniyle makyaj bazı olarak da tercih edebilirsiniz.
BB KREM VE CC KREMİN FARKLILIKLARI NELERDİR?
BB KREM VE CC KREMİN BENZERLİKLERİ NELERDİR?
HANGİ KREM SİZE DAHA UYGUN OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?
Hafif bir fondöten etkisi, güneş koruması ve yoğun nemlendirme etkisi istiyorsanız BB krem tercih etmelisiniz.
Cilt tonunu eşitlemek ve cildi yağlanmadan nemlendirmek istiyorsanız CC krem kullanmanız önerilir.
Ayrıca yağlı cilt tipine sahip kişiler için en uygun olan CC kremdir.