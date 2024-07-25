BB ve CC krem farkı nedir? Mükemmel cilt için bu testi yapın…

Cilt kusurlarını kapatmak istiyor ancak ağır bir makyaj malzemesi kullanmak istemiyorsanız BB ve CC krem kullanımı tam da size göre. Bu ürünler cilt gözeneklerini tıkamadan hem istenmeyen görüntüleri gizleyecek hem de cildinizi nemlendirecek. Peki BB krem ve CC krem farkını biliyor musunuz? İşte hangisinin cildinize daha uygun olduğunu anlamanızı sağlayacak öneriler.

Giriş Tarihi: 25.07.2024 15:52 PAYLAŞ ABONE OL

Pürüzsüz, renk eşitliği olan, parlak ve nemli görünen bir cilt herkesin hayalidir. Ancak beslenme düzenimiz, mevsim geçişleri ve stres gibi bazı faktörler cildimizi etkileyebilir. Bu durumda ise yardımınıza fondöten kadar ağır olmayan ve cilt tipinize göre uygun olanı seçebileceğiniz BB ve CC kremler koşuyor. Hangisinin sizin için daha uygun olduğunu birkaç testle keşfedebilirsiniz. İşte detaylar…

BB KREM NEDİR? Açılımı "Beauty Balm" (Güzellik Kremi) olan BB krem; nemlendirici, kapatıcı, renk eşitleyici ve güneşe karşı koruyuculuğun tek bir üründe birleşmesi şeklinde düşünülebilir. Fondötene oranla çok daha hafif bir yapısı ve kapatıcılığı olan BB krem, cildinizin nefes almasını önlemeden kapatıcılık etkisi yaparak, hafif bir ten makyajı görüntüsü elde etmenizi sağlar. BB kremler, UV ışınlarının ciltteki etkisini azalttığından yaz aylarında sıklıkla tercih edilir.

