Bir avucu cildinizi parlatıyor, saçlarınızı güçlendiriyor! Günde bir kez yediğinizde…

SAÇ, TIRNAK VE CİLDE İYİ GELİR

Brezilya fıstığı yağının cildiniz ve saçınız için de birçok faydası vardır. Babassu ve cupuaçu gibi Brezilya fıstığı yağı da mükemmel bir doğal cilt nemlendiricisidir ve vücudunuzun her yerinde kullanılabilir. Zengin mineral ve vitamin içeriği, kuru veya hasarlı cildi iyileştirmek için idealdir. Brezilya fıstığı yağı cilt bakım ürünlerinde bir bileşen olarak kullanıldığında cildi nemlendirir ve gençleştirici özellikleri nedeniyle, Brezilya fıstığı yağı cildi dolgunlaştıran ve ince çizgilerin ve yaşlanmanın görünümünü azaltan etkili bir kırışık önleyici bakımdır.

Cilde sağlıklı bir parlaklık verir.

Erken yaşlanmayı önlemek için cilt elastikiyetini artırır.

Cilt hücrelerinden serbest radikalleri yok eder, kırışıklıkları ve cilt kanserini önler.

Egzama ve sedef hastalığı gibi durumların yanı sıra kuruluğu önlemek için mükemmel bir yumuşatıcıdır.

Cildi zararlı UV ışınlarından korur.

Hücresel onarım ve büyümeyi teşvik eder.

Saçları sağlıklı, parlak ve kırılmaya daha az eğilimli hale getirmek için omega 3'ler, E Vitamini ve selenyum açısından zengindir.

Brezilya fıstığı yağının cilt bakımı ve saç tedavisi için kullanımı oldukça etkilidir. Cilt ve saç bakım ürünlerine dahil olmasının sebeplerinden bazıları şunlardır: