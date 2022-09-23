Bir avucu cildinizi parlatıyor, saçlarınızı güçlendiriyor! Günde bir kez yediğinizde…

Brezilya fıstığı, Brezilya, Bolivya ve Peru'daki Amazon yağmur ormanlarına özgü ağaç fındıklarıdır. Pürüzsüz, tereyağlı dokuları ve cevizli lezzetleri tipik olarak çiğ veya beyazlatılmış olarak tüketilir. Bu kuruyemişler oldukça besleyicidir ve mineral selenyumun en konsantre diyet kaynaklarından biridir. Brezilya fıstığı yemek, tiroid bezinizi düzenler, iltihabı azaltır, kalbinizi, beyninizi ve bağışıklık sisteminizi desteklemek dahil olmak üzere sağlığınıza çeşitli şekillerde fayda sağlayabilir.
SELENYUM AÇISINDAN ZENGİN
Brezilya fındığı tam bir selenyum kaynağıdır. Aslında, fındık başına ortalama 96 mcg ile diğer fındıklardan daha fazla bu minerali içerirler. Brezilya fıstığı, selenyum alımınızı korumanın veya artırmanın oldukça etkili bir yoludur. Aslında, 60 kişide yapılan bir araştırma, günde iki Brezilya fıstığı yemenin, selenyum seviyelerini yükseltmede selenyum takviyesi almak kadar etkili olduğunu buldu.
ENFLAMASYONU AZALTIR
Brezilya fıstığı , hücrelerinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olan maddeler olan antioksidanlar açısından zengindir. Bunu, serbest radikaller adı verilen reaktif moleküllerin neden olduğu hasarla mücadele ederek yaparlar. Brezilya fıstığı selenyum, E vitamini ve gallik asit ve ellagik asit gibi fenoller dahil olmak üzere çeşitli antioksidanlar içerir. Brezilya fıstığının anti-inflamatuar etkileri, daha uzun bir süre boyunca tek, büyük dozlarda ve küçük dozlarda elde edilebilir.
SAÇ, TIRNAK VE CİLDE İYİ GELİR
Brezilya fıstığı yağının cildiniz ve saçınız için de birçok faydası vardır. Babassu ve cupuaçu gibi Brezilya fıstığı yağı da mükemmel bir doğal cilt nemlendiricisidir ve vücudunuzun her yerinde kullanılabilir. Zengin mineral ve vitamin içeriği, kuru veya hasarlı cildi iyileştirmek için idealdir. Brezilya fıstığı yağı cilt bakım ürünlerinde bir bileşen olarak kullanıldığında cildi nemlendirir ve gençleştirici özellikleri nedeniyle, Brezilya fıstığı yağı cildi dolgunlaştıran ve ince çizgilerin ve yaşlanmanın görünümünü azaltan etkili bir kırışık önleyici bakımdır.
Brezilya fıstığı yağının cilt bakımı ve saç tedavisi için kullanımı oldukça etkilidir. Cilt ve saç bakım ürünlerine dahil olmasının sebeplerinden bazıları şunlardır: