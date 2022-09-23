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Bir avucu cildinizi parlatıyor, saçlarınızı güçlendiriyor! Günde bir kez yediğinizde…

Sonbaharda kendinizi harika hissetmenizi sağlamak için, sağlıklı yaşam ve güzellik formüllerini yeniden düşünmenin şimdi tam zamanı. Vücudunuzun peeling rutinini değiştirmek, cildinizin daha taze görünmesini sağlayan ürünler ve tedaviler bulmak veya bir tıp uzmanından yardım almak istiyor olsanız da, size yardımcı olacak birkaç doğal yol bulduk. İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 23.09.2022 11:01
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Bir avucu cildinizi parlatıyor, saçlarınızı güçlendiriyor! Günde bir kez yediğinizde…

Brezilya fıstığı, Brezilya, Bolivya ve Peru'daki Amazon yağmur ormanlarına özgü ağaç fındıklarıdır. Pürüzsüz, tereyağlı dokuları ve cevizli lezzetleri tipik olarak çiğ veya beyazlatılmış olarak tüketilir. Bu kuruyemişler oldukça besleyicidir ve mineral selenyumun en konsantre diyet kaynaklarından biridir. Brezilya fıstığı yemek, tiroid bezinizi düzenler, iltihabı azaltır, kalbinizi, beyninizi ve bağışıklık sisteminizi desteklemek dahil olmak üzere sağlığınıza çeşitli şekillerde fayda sağlayabilir.

SELENYUM AÇISINDAN ZENGİN

Brezilya fındığı tam bir selenyum kaynağıdır. Aslında, fındık başına ortalama 96 mcg ile diğer fındıklardan daha fazla bu minerali içerirler. Brezilya fıstığı, selenyum alımınızı korumanın veya artırmanın oldukça etkili bir yoludur. Aslında, 60 kişide yapılan bir araştırma, günde iki Brezilya fıstığı yemenin, selenyum seviyelerini yükseltmede selenyum takviyesi almak kadar etkili olduğunu buldu.

ENFLAMASYONU AZALTIR

Brezilya fıstığı , hücrelerinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olan maddeler olan antioksidanlar açısından zengindir. Bunu, serbest radikaller adı verilen reaktif moleküllerin neden olduğu hasarla mücadele ederek yaparlar. Brezilya fıstığı selenyum, E vitamini ve gallik asit ve ellagik asit gibi fenoller dahil olmak üzere çeşitli antioksidanlar içerir. Brezilya fıstığının anti-inflamatuar etkileri, daha uzun bir süre boyunca tek, büyük dozlarda ve küçük dozlarda elde edilebilir.

SAÇ, TIRNAK VE CİLDE İYİ GELİR

Brezilya fıstığı yağının cildiniz ve saçınız için de birçok faydası vardır. Babassu ve cupuaçu gibi Brezilya fıstığı yağı da mükemmel bir doğal cilt nemlendiricisidir ve vücudunuzun her yerinde kullanılabilir. Zengin mineral ve vitamin içeriği, kuru veya hasarlı cildi iyileştirmek için idealdir. Brezilya fıstığı yağı cilt bakım ürünlerinde bir bileşen olarak kullanıldığında cildi nemlendirir ve gençleştirici özellikleri nedeniyle, Brezilya fıstığı yağı cildi dolgunlaştıran ve ince çizgilerin ve yaşlanmanın görünümünü azaltan etkili bir kırışık önleyici bakımdır.

  • Cilde sağlıklı bir parlaklık verir.
  • Erken yaşlanmayı önlemek için cilt elastikiyetini artırır.
  • Cilt hücrelerinden serbest radikalleri yok eder, kırışıklıkları ve cilt kanserini önler.
  • Egzama ve sedef hastalığı gibi durumların yanı sıra kuruluğu önlemek için mükemmel bir yumuşatıcıdır.
  • Cildi zararlı UV ışınlarından korur.
  • Hücresel onarım ve büyümeyi teşvik eder.
  • Saçları sağlıklı, parlak ve kırılmaya daha az eğilimli hale getirmek için omega 3'ler, E Vitamini ve selenyum açısından zengindir.

Brezilya fıstığı yağının cilt bakımı ve saç tedavisi için kullanımı oldukça etkilidir. Cilt ve saç bakım ürünlerine dahil olmasının sebeplerinden bazıları şunlardır:

  • Hem cilt hem de saç için güçlü bir nemlendirici.
  • Kuru veya hasarlı cildi tedavi eder.
  • Yaşlanma görünümünü azaltır.
  • Akneye karşı korur veya görünümünü azaltır.
  • Kuru, kırılgan veya hasar görmüş saçları tedavi eder.
  • Saçın sağlıklı büyümesini teşvik eder ve doğal olarak testosteron seviyelerini etkileyen alopesi veya erkek kellik tedavisine yardımcı olur.
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