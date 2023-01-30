Botoks işlemi nedir unutacaksınız! Alnınızdaki kırışıklıkları 40 dakikada bitiren yöntem

Genellikle kaş çatma gibi hareketlerin neden olduğu ve kaşlar arasındaki dikey iki kırışıklığın yanı sıra alındaki yatay çizgiler, büyük bir sinir bozucu etkiye sahip. Fakat yüz yogası, aradığınız çözümü sunabilir.

Kaşları çatmaktan kaçınmak, en önemli kırışıklıktan kaçınma yöntemlerinden biri. Fakat bu tek başına yeterli bir önlem değil. Özellikle hayatınızın bir noktasından itibaren bu çizgilerle karşılaşmanız büyük bir olasılık. Genellikle çizgileri önlemek için botoks yaptırılsa da, aslında alternatif yöntemlerden biri; gua sha ile yüz masajı yapmak.