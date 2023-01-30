Botoks işlemi nedir unutacaksınız! Alnınızdaki kırışıklıkları 40 dakikada bitiren yöntem

Genellikle kaş çatma gibi hareketlerin neden olduğu ve kaşlar arasındaki dikey iki kırışıklığın yanı sıra alındaki yatay çizgiler, büyük bir sinir bozucu etkiye sahip. Fakat yüz yogası, aradığınız çözümü sunabilir.
Kaşları çatmaktan kaçınmak, en önemli kırışıklıktan kaçınma yöntemlerinden biri. Fakat bu tek başına yeterli bir önlem değil. Özellikle hayatınızın bir noktasından itibaren bu çizgilerle karşılaşmanız büyük bir olasılık. Genellikle çizgileri önlemek için botoks yaptırılsa da, aslında alternatif yöntemlerden biri; gua sha ile yüz masajı yapmak.
Danielle, yaklaşık 20 yıldır yüz masajı öğreten bir yüz yogası uzmanıdır. Çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olmak için gua sha ile 40 dakikalık bir rutin paylaştı. Uzman, "Cilt üzerinde kayganlık sağlamak için önce nemlendirici uyguladığınızdan emin olun" uyarısında bulundu.
Danielle gua sha'yı aldı ve kaşın ön ve üst kısmına kısa hareketlerle hafifçe vururken,
"Kullandığınız baskı konusunda sezgisel olun. Alnımda epeyce ben var, bu yüzden onlardan kaçınmaya çalışıyorum" dedi. Ayrıca geçici bir kızarıklık görmenin iyi olduğunu, buna "sha" adı verildiğini dile getirdi. Bu durumun, enerjinin hareket ettiğini ve kan dolaşımını hızlandırdığının bir göstergesi olduğunun da unutulmaması gerektiğini vurguladı.
Danielle daha sonra aynı hızlı ve hafif hareketle diğer kaşına uygulama yapmaya devam etti. Fakat buradaki en önemli uyarısı; tahriş olmuş bir cilt veya hala sönmemiş bir sivilce üzerinde gua sha uygulaması yapılmamasıydı.
Ardından güzellik uzmanı Danielle, kaşlarının arasından yukarıya doğru aynı türde bir hareket kullandı ve bu sayede çizgilerin oluşmasını önlemek ve var olan çizgileri yumuşatmak için kaslarınızdaki gerilimi gevşetmiş olacağınızı dile getirdi.
GUA SHA NEDİR?
Gua sha, pürüzsüz kenarlı bir araç kullanan bir yüz masajı yöntemidir. Bu masaj, kasları manipüle etmek ve kan akışını uyarmak için cilt boyunca sürüklenir. Çin'den geliyor ve son yıllarda tüm dünyada güzellik alanında oldukça popüler.
Masajda, pürüzsüz alet yüz boyunca cilt bir tür yağ veya krem ile kırışıklıkları engellemeye yardımcı olunuyor. Kronik ağrı hafifletmek için vücudun geri kalanı için de kullanılabilir.
GUA SHA'NIN FAYDALARI NELERDİR?