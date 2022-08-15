Boyalı saçları mahvediyor! İşte saç renginizi korumanın mucizevi yolu…

SARI SAÇI YEŞİL YAPIYOR

Klorlu ve tuzlu su da yüzmek saçı oldukça yıpratıyor. Özellikle saçınız kuruysa bu suyu sünger gibi çekiyor. Bu da saçınızın yıpranmasına, renginin solmasına ve yeşil bir görünüm elde etmenizi sağlıyor. Güzellik uzmanları, "Kuruluğa ve yeşil lekelere karşı en iyi koruma için, saçı temiz suyla ıslatmanızı ve sonra saçı bulabileceğiniz en kalın, en yağlı saç maskeyle sarmanızı öneriyor. Saçınızı maskeyle kapladıktan sonra, maskenin suya karışmasını önlemek ve saçınızı daha fazla korumak için bone takmanızı da söylüyor.