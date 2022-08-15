Boyalı saçları mahvediyor! İşte saç renginizi korumanın mucizevi yolu…

Her şeyden önce C vitamini, boyalı veya ağartılmış saçlar için hayat kurtarıcı oluyor. Antioksidan UVA'dan korur. Saç kremi ve serum gibi birçok üründe bulunur.
SPF İÇEREN ÜRÜNLER KULLANIN
Saç Stilisti Sam Hankin şunları söyledi: "Saç zaten açık sarıysa, dışarıda güneşte olmak daha doğal bir şekilde parlamasına yardımcı olur, Zaten SPF içeren günlük ürünleri seçtiğinizde saçınızı fazlasıyla korur. Ayrıca bazı ışıklarda, mat ve biraz yeşil görünmesine neden olabileceğinden mor şampuanı aşırı kullanmaktan kaçının... ve kesinlikle güneşte kullanmayın.
HAVUZA SAÇINIZI ISLATARAK GİRİN
Ağartılmış saçlar havuzda klorla etkileşime girdiğinde oluşabilecek korkunç 'yeşil lekelerle karşılaşabilirsiniz. Saçınız kuruysa, ıslak bir süngerden çok daha fazla sıvı emecektir. Bunu akılda tutarak, klorlu bir havuzda yüzmeden önce saçınızı temiz suda ıslatmanız tavsiye edilir. Tam koruma sağlamak istiyorsanız, bir saç maskesi (ne kadar yağlı olursa o kadar iyi) veya bir bone bile işinizi görecektir.
SARI SAÇI YEŞİL YAPIYOR
Klorlu ve tuzlu su da yüzmek saçı oldukça yıpratıyor. Özellikle saçınız kuruysa bu suyu sünger gibi çekiyor. Bu da saçınızın yıpranmasına, renginin solmasına ve yeşil bir görünüm elde etmenizi sağlıyor. Güzellik uzmanları, "Kuruluğa ve yeşil lekelere karşı en iyi koruma için, saçı temiz suyla ıslatmanızı ve sonra saçı bulabileceğiniz en kalın, en yağlı saç maskeyle sarmanızı öneriyor. Saçınızı maskeyle kapladıktan sonra, maskenin suya karışmasını önlemek ve saçınızı daha fazla korumak için bone takmanızı da söylüyor.
MUSLUK SUYU DA YIPRATIYOR
Yüzmeyi bitirdikten sonra, havuz suyundaki kimyasal veya kurutucu madde kalıntılarını gidermek için saçınızı hemen şampuanlayıp tarayın. Bu durum saçınızın yıpranmasını ve sertleşmesini önleyecektir. Ayrıca bazı saçlar hiç yüzmeseniz bile aşırı sert suda yıkandığı için hafif yeşil olabilirl veya matlaşabilir. Aynı zamanda dünyanın bazı bölgelerindeki musluk suyu, saçın rengini bozabilecek yüksek miktarda mineral ve kirletici içerir. Bu yüzden bu konuda dikkat etmenizde fayda var.