Bu bakımı uyguladıktan sonra cildinizde asla sivilce çıkmayacak!

Ciltte sivilce oluşumu, çeşitli sorunlardan ortaya çıksa bile bunu önlemek çok kolay. Bu yüzden cildinizi çok iyi tanımalısınız. Gelin sivilcelerin çıkmasını nasıl önleyeceğinize birlikte bir bakalım.
YÜZÜNÜZÜ TEMİZ TUTUN
Sivilceniz olsun ya da olmasın, cildinizin yüzeyindeki kirleri, ölü deri hücrelerini ve fazla yağı temizlemek için yüzünüzü günde iki kez yıkamanız önemlidir. Günde iki defadan daha sık yıkamak her zaman daha iyi değildir; yarardan çok zarar verebilir. Sıcak değil, ılık su ve hafif bir yüz temizleyici kullanın. Sert bir sabun kullanmak (deodorant vücut sabunu gibi) zaten iltihaplı cilde zarar verebilir ve daha fazla tahrişe neden olabilir.
Cildinizi bir bez, peeling eldiveni veya lif kabağı (kaba dokulu sünger) ile sert bir şekilde ovmaktan kaçının. Çok yumuşak bir bezle veya ellerinizle nazikçe yıkayın. Daima iyice durulayın ve ardından yüzünüzü temiz bir havluyla kurulayın. (Kirli havlular bakteri yaydığı için havluyu çamaşır sepetine atın.) Ayrıca bezi sadece bir kez kullanın.
CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN
Birçok akne ürünü cildi kurutan bileşenler içerir, bu nedenle her zaman kuruluğu ve cilt soyulmasını en aza indiren bir nemlendirici kullanın. Etikette "komedojenik olmayan" ifadesini arayın, bu da akneye neden olmaması gerektiği anlamına gelir. Yağlı, kuru veya karma ciltler için üretilmiş nemlendiriciler vardır.
ELLERİNİZİ YÜZÜNÜZDEN UZAK TUTUN
Yüzünüze dokunmaktan veya yanağınızı veya çenenizi ellerinize dayamaktan kaçının. Sadece bakteri yaymakla kalmaz, aynı zamanda zaten iltihaplı yüz derisini de tahriş edebilirsiniz. Enfeksiyona ve yara izine yol açabileceğinden sivilceleri asla parmaklarınızla toplamayın veya patlatmayın.
CİLDİNİZİ BESLEYİN
Çoğu uzman, çikolata gibi bazı yiyeceklerin sivilcelere neden olmadığı konusunda hemfikirdir. Yine de yağlı yiyeceklerden ve abur cuburlardan kaçınmak ve diyetinize daha fazla taze meyve, sebze ve kepekli tahıllar eklemek mantıklıdır. Süt ürünleri ve işlenmiş şeker oranı yüksek gıdalar akneyi tetikleyebilir. Bunlardan kaçının.