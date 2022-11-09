Bu bakımı uyguladıktan sonra cildinizde asla sivilce çıkmayacak!

Ciltte sivilce oluşumu, çeşitli sorunlardan ortaya çıksa bile bunu önlemek çok kolay. Bu yüzden cildinizi çok iyi tanımalısınız. Gelin sivilcelerin çıkmasını nasıl önleyeceğinize birlikte bir bakalım.

YÜZÜNÜZÜ TEMİZ TUTUN

Sivilceniz olsun ya da olmasın, cildinizin yüzeyindeki kirleri, ölü deri hücrelerini ve fazla yağı temizlemek için yüzünüzü günde iki kez yıkamanız önemlidir. Günde iki defadan daha sık yıkamak her zaman daha iyi değildir; yarardan çok zarar verebilir. Sıcak değil, ılık su ve hafif bir yüz temizleyici kullanın. Sert bir sabun kullanmak (deodorant vücut sabunu gibi) zaten iltihaplı cilde zarar verebilir ve daha fazla tahrişe neden olabilir.