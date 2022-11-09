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Bu bakımı uyguladıktan sonra cildinizde asla sivilce çıkmayacak!

Sivilce cildin herhangi bir bölgesinde çıkan kötü durumlardan biri oluyor. Yediklerimizden, cildimize kullandığımız ürünlere kadar birçok şey bu durumu oluşturabiliyor. Peki yüzümüzde sivilce çıkmaması için ne yapmalıyız? İşte bu 3 kural yüzünüzü tüm kir ve bakteriden arındırarak, sivilce oluşumunu engelleyecek…

Giriş Tarihi: 09.11.2022 09:47
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Bu bakımı uyguladıktan sonra cildinizde asla sivilce çıkmayacak!

Ciltte sivilce oluşumu, çeşitli sorunlardan ortaya çıksa bile bunu önlemek çok kolay. Bu yüzden cildinizi çok iyi tanımalısınız. Gelin sivilcelerin çıkmasını nasıl önleyeceğinize birlikte bir bakalım.


YÜZÜNÜZÜ TEMİZ TUTUN

Sivilceniz olsun ya da olmasın, cildinizin yüzeyindeki kirleri, ölü deri hücrelerini ve fazla yağı temizlemek için yüzünüzü günde iki kez yıkamanız önemlidir. Günde iki defadan daha sık yıkamak her zaman daha iyi değildir; yarardan çok zarar verebilir. Sıcak değil, ılık su ve hafif bir yüz temizleyici kullanın. Sert bir sabun kullanmak (deodorant vücut sabunu gibi) zaten iltihaplı cilde zarar verebilir ve daha fazla tahrişe neden olabilir.

Cildinizi bir bez, peeling eldiveni veya lif kabağı (kaba dokulu sünger) ile sert bir şekilde ovmaktan kaçının. Çok yumuşak bir bezle veya ellerinizle nazikçe yıkayın. Daima iyice durulayın ve ardından yüzünüzü temiz bir havluyla kurulayın. (Kirli havlular bakteri yaydığı için havluyu çamaşır sepetine atın.) Ayrıca bezi sadece bir kez kullanın.

CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

Birçok akne ürünü cildi kurutan bileşenler içerir, bu nedenle her zaman kuruluğu ve cilt soyulmasını en aza indiren bir nemlendirici kullanın. Etikette "komedojenik olmayan" ifadesini arayın, bu da akneye neden olmaması gerektiği anlamına gelir. Yağlı, kuru veya karma ciltler için üretilmiş nemlendiriciler vardır.

ELLERİNİZİ YÜZÜNÜZDEN UZAK TUTUN

Yüzünüze dokunmaktan veya yanağınızı veya çenenizi ellerinize dayamaktan kaçının. Sadece bakteri yaymakla kalmaz, aynı zamanda zaten iltihaplı yüz derisini de tahriş edebilirsiniz. Enfeksiyona ve yara izine yol açabileceğinden sivilceleri asla parmaklarınızla toplamayın veya patlatmayın.

CİLDİNİZİ BESLEYİN

Çoğu uzman, çikolata gibi bazı yiyeceklerin sivilcelere neden olmadığı konusunda hemfikirdir. Yine de yağlı yiyeceklerden ve abur cuburlardan kaçınmak ve diyetinize daha fazla taze meyve, sebze ve kepekli tahıllar eklemek mantıklıdır. Süt ürünleri ve işlenmiş şeker oranı yüksek gıdalar akneyi tetikleyebilir. Bunlardan kaçının.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Düzenli egzersiz cildiniz dahil tüm vücudunuz için iyidir. Egzersiz yaparken,cildinizi ovuşturan ve tahrişe neden olabilecek giysiler giymekten veya egzersiz ekipmanı kullanmaktan kaçının. Egzersizden hemen sonra duş alın veya banyo yapın.

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