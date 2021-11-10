Bu basit alışkanlıklar cildinizi mahvediyor! Banyoda kullandığınız su...

Sağlıklı bir diyet, yeterli uyku, formda kalma ve egzersiz, bireyin bozulmamış ve kusursuz bir cilt kazanmasına yardımcı olur. Dermatolog ve Estetik Cerrah Dr. Syed Nazım Hussain ile mükemmel cildin ardındaki sırları açıklıyor.

Çoğu insan, abur cubur yemenin cildini etkilemeyeceğini varsayar, ancak bu kesinlikle yanlıştır. Diyetiniz, genel cildinizi ve sağlığınızı sağlamada çok önemli bir rol oynar. Sağlıklı, sivilcesiz, lekesiz, siyah nokta, yaşlanma gibi özel endişelerinizi gidermeye yardımcı olur. Multi vitamin proteinler, çinko, Vitamin-C, Vitamin-A ve Vitamin E bakımından zengin besinler tüketin.

İnsanların kuru bir ciltten muzdarip olduğu en yaygın durum dehidrasyondur. Cildimizi etkileyen en büyük faktörlerden biridir. Vücut susuz kaldığında, susuzluğun giderilmesi, sonunda cildimizi solgunlaştıran temel mineralleri ve elektrolitleri emer. Cilt nemini ve güzelliğini kaybeder. Bu nedenle, kendinizi sık sık nemlendirdiğinizden emin olun. Vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olur ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir, böylece yoğun soğuk havalarda veya grip mevsimlerinde hastalanmamızı önler.

Kavurucu sıcaklarda ve kış esintilerinde cildinizin doğal nemini hapsetmeniz gerekir. Kış aylarında cildinizdeki nem içeriğini korumak için yüz nemlendiricileri kullanın ve yazın cildinizi UV ışınlarının zararlı etkilerinden korumak için güneş kremi uygulayın. Lekeleri, düzensiz cilt tonunu düzenlemeye ve ayrıca yaşlanma belirtilerinizi azaltmanıza yardımcı olacaktır.

Kış mevsimi, kuru hava ve ısıtıcılar daha kuru ve kaşıntılı cilde yol açtığından cildinize eziyet edebilir. Sıcak su ile banyo yapmak cildinizi aşırı kurutabilir ve temel doğal yağları vücudumuzdan uzaklaştırabilir. Ilık suyla banyo yapmayı tercih edin ve banyodan hemen sonra cildinize nemlendirici uygulayın.

Doğal tarifleri deneyin

Havalar değişmeye devam ettikçe özellikle kış aylarında cilt bakımı da onunla birlikte değişmelidir. Kış aylarında, özellikle kuru cilde sahip kişilerde cilt gergin ve deri gibi hissedilebilir. Ancak bu tür insanlar için ev ilaçları çok faydalı olabilir, çünkü bal, zerdeçal, süt banyosu, muz kabuğu, aloe vera vb. kullanmak cildinizi pürüzsüzleştirir ve cildinizdeki koyu lekeleri, yaşlanmayı, lekeleri gidermenize yardımcı olur.

Ancak, ellerinizi bunların üzerine koymadan önce, bu ev ilaçlarını kullanmanın doğru yolunu anladığınızdan emin olun. Yeni bir şey denemeden önce küçük bir bölgede test yapın, çünkü bazı insanlar, hassas cilde sahip olma eğilimindedir ve bu da kaşıntı, kırmızı lekeler vb. ile sonuçlanabilir. Bu nedenle, cildiniz üzerinde bu tür olumsuz etkilerden kaçınmak için cilt tipinizi bilmeniz ve talimatları tam olarak uygulamanız önerilir.