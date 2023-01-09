Bu hareket gençlik pınarı gibi: Pürüzsüz bir cilt için sadece 10 dakikaya ihtiyacınız var!

Cildinizin görünümünü iyileştirecek doğal yöntemler arıyorsanız, en iyi seçeneklerden biri yüz yogası. Yüz kaslarınız için oldukça etkili olan bu yöntem; "canlanmış ve parlak bir görünüm elde etmek için" en iyi yollardan biri. Yüz Yogası Eğitmeni Karin, yüz kaslarını harekete geçirerek, kaldırarak ve sıkılaştırarak kırışıklıkları ve sarkan cildi doğal olarak ortadan kaldırabilmenize yardımcı olacağını söylüyor.
Karin, yüzdeki cildin %57'sinin kas olduğunu ve bu kasların da yüz yapısını %60'ından sorumlu olduğunu belirtiyor. %20'si cilt yapısı, %10'u kemik ve %10'u ise yağ olan bu birleşimde kasların hareketi büyük önem taşıyor.
İlerleyen yaşlarda, cilt yapısının değişimi ve yer çekiminin etkisi bir araya geldiğinde yüz kasları sarkmaya ve hacim kaybetmeye başlar. Cilt, kaslarla yakından bağlantılıdır ve kas yapısı cilt yapısını da etkiler. Kaslarınızdaki sıkılık kaybı, aynı zamanda ciltte de kırışıklık oluşumuna neden olacaktır. İşte yüz yogası tam da bu noktada etkisini göstermeye başlıyor. Yüz yogası, kasların sıkılığının devamını sağlayarak kırışıklıkları da engeller.
Karin, yüz yogası yapmanın kan dolaşımını artırarak sadece kaslara değil cilt katmanlarındaki kolajen ve elastin üretimini artırdığını dile getiriyor. Bu şekilde yüz egzersizlerinin yüzü şekillendirdiğini, sarmaları önlediğini, elastikiyetini artırdığını ve sivilceleri azalttığını söyleyen Karin, aynı zamanda baş ağrılarını engelleyerek, konsantrasyonu artırdığını belirtiyor. Ayrıca yüz yogasının etkileri bununla da sınırlı değil. Enerjinizi yükseltirken tüm vücut dengesini de sağlayan yüz yogası, genel bir gençlik sırrı gibi işlev gösteriyor.
Karin, tüm bunların yanı sıra; kadınların yaşlandıkça karşılaştıkları temel cilt sorunlarından ve yüz yogasının bunları tersine çevirmeye nasıl yardımcı olacağından bahsetti. Yaşlanma sürecinde en çok göze çarpan sorunların kırışıklıklar olduğunu, aynı zamanda cilt sarkmaları, mat bir cilt tonu ve kuruluk da bu listede yerini aldığını dile getirdi. Yüz yogası ise bu noktada doğru hareketlerle kasları harekete geçirmeyi, bu sayede her hücreye kan akışını iyileştirerek lenfatik drenajın da seviyelerini yükseltmeyi hedefliyor.
Yüz yogasına başlamadan önce Karin, bu egzersizleri düzgün yapmanızın önemli olduğunu, aksi takdirde daha fazla kırışıklıkla karşılaşabileceğiniz konusunda uyarıyor. Bu nedenle, cildi kırıştırmak yerine ellerinizle pürüzsüz hale getirmek için başlarken bir ayna kullanmanızı öneriyor. Karin'in önerisi 3 egzersiz ise bu noktada tüm yüz yapınızı değiştirebilir. Her egzersizi 30 saniye olacak şekilde 3 kez tekrarlayabilirsiniz. Fakat tüm bu egzersizleri doğru ve eksiksiz yapabilmek için mutlaka bir uzmana danışmanız önem taşıyor. İşte o egzersizler…
GÖZ ÇEVRESİ
Bu egzersiz, yüzün üst kısmına odaklanarak, göz çevresindeki kırışıklıkları gideriyor, üst göz kapaklarını kaldırıyor ve göz altlarındaki tıkalı lenfleri ortadan kaldırıyor. Karin; bu egzersizin görüşü iyileştirmesinin yanı sıra hormonal sistemi de dengelediğini, baş ağrılarını azalttığını ve enerji verdiğini belirtiyor.
YÜZ GERME
Karin; bu yüz yogası esnasında ve ve boyundaki 57 kasın tamamını çalıştırabileceğinizi belirtiyor. Böylece yüzdeki esnekleği sağlarken, boyun ve dekolte bölümündeki kırışıklıkları da azaltmasına imkan tanıyor. Bu egzersizi, özellikle sabah saatlerinde uygulamak ise; enerjinizi yükseltirken, sizi uyandırıyor ve zihninizi boşaltıyor.
GIDILARA VEDA
Karin yüz yogasının çenenin içindeki, etrafındaki ve altındaki kas gruplarını sıkılaştırdığını bu sayede çeneyi de güçlendirerek gıdıyı azaltabiliyor. Ayrıca çenenin her iki yanındaki kırışıklıkları da azaltabilen bu egzersiz, boyundaki cilt dokusunu da pürüzsüzleştirebilir.