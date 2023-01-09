Bu hareket gençlik pınarı gibi: Pürüzsüz bir cilt için sadece 10 dakikaya ihtiyacınız var!

Birçok krem, losyon ve estetik işlemler… Tüm bunlara aslında ihtiyacınız olmadığını biliyor muydunuz? Günde sadece 10 dakikanızı ayırarak tüm bu işlemlerden çok daha etkili bir gençlik sırrını keşfedebilirsiniz: Yüz yogası… İşte sizi onlarca yaş genç gösterecek o tüyolar…

Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:13 PAYLAŞ ABONE OL

Cildinizin görünümünü iyileştirecek doğal yöntemler arıyorsanız, en iyi seçeneklerden biri yüz yogası. Yüz kaslarınız için oldukça etkili olan bu yöntem; "canlanmış ve parlak bir görünüm elde etmek için" en iyi yollardan biri. Yüz Yogası Eğitmeni Karin, yüz kaslarını harekete geçirerek, kaldırarak ve sıkılaştırarak kırışıklıkları ve sarkan cildi doğal olarak ortadan kaldırabilmenize yardımcı olacağını söylüyor. Karin, yüzdeki cildin %57'sinin kas olduğunu ve bu kasların da yüz yapısını %60'ından sorumlu olduğunu belirtiyor. %20'si cilt yapısı, %10'u kemik ve %10'u ise yağ olan bu birleşimde kasların hareketi büyük önem taşıyor.

İlerleyen yaşlarda, cilt yapısının değişimi ve yer çekiminin etkisi bir araya geldiğinde yüz kasları sarkmaya ve hacim kaybetmeye başlar. Cilt, kaslarla yakından bağlantılıdır ve kas yapısı cilt yapısını da etkiler. Kaslarınızdaki sıkılık kaybı, aynı zamanda ciltte de kırışıklık oluşumuna neden olacaktır. İşte yüz yogası tam da bu noktada etkisini göstermeye başlıyor. Yüz yogası, kasların sıkılığının devamını sağlayarak kırışıklıkları da engeller. Karin, yüz yogası yapmanın kan dolaşımını artırarak sadece kaslara değil cilt katmanlarındaki kolajen ve elastin üretimini artırdığını dile getiriyor. Bu şekilde yüz egzersizlerinin yüzü şekillendirdiğini, sarmaları önlediğini, elastikiyetini artırdığını ve sivilceleri azalttığını söyleyen Karin, aynı zamanda baş ağrılarını engelleyerek, konsantrasyonu artırdığını belirtiyor. Ayrıca yüz yogasının etkileri bununla da sınırlı değil. Enerjinizi yükseltirken tüm vücut dengesini de sağlayan yüz yogası, genel bir gençlik sırrı gibi işlev gösteriyor.