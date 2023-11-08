Bu hata size 10 yıl katıyor! Uzmanı kaşları doğru şekillendirmenin yollarını anlattı

İşte adıma adım kaşlarınızı yüzünüze uygun olarak şekillendirme yöntemi…
KAŞLARI DOĞRU ŞEKİLLENDİRMENİN ANAHTARI
Kaş şekillendirme tek boyutlu bir işlem değildir. Herkesin kemik yapısına, kıl yoğunluğuna ve dokusuna bağlı olarak farklı bir kaş şekli vardır ve bu çerçeveleri her zaman doğal formlarına göre şekillendirmek önemlidir.
Kaş sanatçısı Kristie Streicher, "Herkesin doğuştan sahip olduğu özelliklerle en iyi şekilde göründüğüne gerçekten inanıyorum" diye belirtiyor.
"Kişisel ve doğal şeklinizin yanı sıra kaşlarınızın nerede başlaması, kavislenmesi ve bitmesi gerektiğini keşfetmek ise bunu ortaya çıkaracak bir araçtır."
Şimdi söylendiğine göre, Streicher'in kaşlarınızın nerede başlaması, kavisli olması ve bitmesi gerektiğini bulmak için evrensel bir ipucu var: paralel göz kapağı çizgisini kullanmak.
"Bu, kaşın başlangıcından veya önünden uzanan, göz kapağı boyunca devam eden ve kaşın kuyruğunda biten bir çizgidir" diye açıklıyor. Hatta daha net bir görsellik için ince bir makyaj fırçasını alıp kaşınızın üst kısmını daha da belirginleştirebilirsiniz.
Bu çizgiyi aşan kılların alınması gerektiğini söylüyor. Örneğin, kaşınızın ön kısmına doğru, kaşınızın burun köprüsüne doğru eğilmesine neden olan başıboş kaşlarınız olduğunu varsayalım. Streicher, "Bu, gözün kapanmasına ve çatık bir görünüme neden olabilir" diyor. Ayrıca iç köşelerde koyu halkaları vurgulayabilecek bir gölge oluşturur.
Öte yandan kaşlarınızın uçlarına doğru aşağıya doğru uzanan tüyleriniz de olabilir. Streicher, "Kaşın kuyruğu aşağı doğru tarandığında gözleri aşağı çekebilir ve yüze sarkık ve yaşlı bir görünüm verebilir" diyor.
Bununla birlikte Streicher, "Bunun yalnızca birkaç dokunuşun bile yeterli olabileceğini unutmayın" diye ekliyor. "Bir veya iki kılı yavaşça alarak başlayın, ardından devam etmeden önce perspektif için biraz geriden bakın.
Kesinlikle kaşlarınızı alırken acele etmeyin ve küçük adımlarla devam edin. Bu sayede daha dinç ve genç bir görünüm elde edebilirsiniz.