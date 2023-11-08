Bu hata size 10 yıl katıyor! Uzmanı kaşları doğru şekillendirmenin yollarını anlattı

KAŞLARI DOĞRU ŞEKİLLENDİRMENİN ANAHTARI

Kaş şekillendirme tek boyutlu bir işlem değildir. Herkesin kemik yapısına, kıl yoğunluğuna ve dokusuna bağlı olarak farklı bir kaş şekli vardır ve bu çerçeveleri her zaman doğal formlarına göre şekillendirmek önemlidir.

Kaş sanatçısı Kristie Streicher, "Herkesin doğuştan sahip olduğu özelliklerle en iyi şekilde göründüğüne gerçekten inanıyorum" diye belirtiyor.