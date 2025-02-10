Bu makyaj hatası cildin sağlıklı görünümünü yok ediyor! Yüzünüze sürerken bir kez daha düşünün…

Makyaj sırasında doğru bilinen fakat yanlış olan bu adımları uygulamaktan kaçınarak siz makyajınızı makyajınız da sizi güzelleştirir…
SADECE TOZ ÜRÜNLERLE MAKYAJ YAPMAK
Zamanında popülerliği ile zirvede bulunan toz ürünler, hem göz hem de yüz makyajları için birincil tercihti. Makyajınızın "kuru" görünmesine neden olabilecek toz ürünler, artık pek sık tercih edilmiyor.
Sıvı ürünler piyasada yerini aldıktan sonra birçok kişi toz ürünleri kenara koydu ve sıvı ürünler kullandıktan sonra ciltlerinin ne kadar parladığını ve "sağlıklı" gözüktüğünü fark etti. Allıklar, bronzerlar ve hatta göz farlarında bile likit (sıvı) ürünlere yönelen insanlar, toz ürünleri ya sıvı ürünleri dengelemek ya da T bölgesinde oluşacak yağlanmayı önlemek için kullanıyor.
KİRPİK KIVIRICI KULLANMAMAK
Henüz yeni yeni popüler olan kirpik kıvırıcılar, piyasaya ilk sürüldüğünde fikir ayrılıklarına neden olmuştu. Yanlış kullanım sonucu kirpiklerini kaybeden kişiler tarafından bir ara gözden kaybolmuş olsa da aslında nasıl kullanması gerektiğini bilen kişiler için oldukça iyi bir makyaj malzemesi.
Kimilerine göre maskara sürmemiz kirpiklerimizin uzun ve ayrı görünmesinde yeterli olsa da maalesef durum pek sandıkları gibi değil. Kirpik kıvırıcı kullanarak kirpiklerinizi maskaranız kuruduktan sonra veya maskara sürmeden önce kıvırarak daha uzun ve ayrılmış gösterebilirsiniz.
GÖZ ALTI KAPATICINIZI ÇOK AÇIK TERCİH ETMEK
Bir zamanlar oldukça popüler olan ten renginden açık göz altı kapatıcısı kullanmanın koyu halkalarla baş etmenin hızlı çözümü olduğu düşünülüyordu. Aslında bu sadece cildinizin daha "soluk" gözükmesini ve makyajınızı grileştirmenizin en hızlı yoluydu.
Göz altı kapatıcısını ten renginden en fazla 1-2 ton açık seçmek, sadece yüzünüzü aydınlatmak için yardımcı olacaktır. Koyu halkalara sahip olan kişilerin makyaj öncesi "renk eşitleyicilerden" yararlanmaları, koyu görüntünün hafiflemesinde etkili olacaktır.
YÜZÜNÜZÜN HER YERİNE VAZELİN UYGULAMAK
Geçmişte oldukça yaygın olan ve günümüzdede hala uygulanmaya devam eden tüm yüze vazelin sürme uygulaması aslında oldukça yanlıştır. Birinde işe yarayan teknikler sizde işe yaramayabilir.
Vazelin, oldukça yoğun yapısı sebebiyle cilt yapısı göz önünde bulundurulmadan yüze sürülmemelidir. Bazı cilt tipleri için aşırı derecede gözenek tıkayıcı olabileceği için vazelin yerine cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçmeniz sizin ve cildiniz için çok daha iyi olacaktır.
EYELINER ÇEKERKEN GÖZ KAPAĞINIZIN UCUNU TAKİP ETMEK
Zamanında oldukça popüler olan bu eyeliner çekme tekniği aslında her göz tipine uygun olmayacağından oldukça yanlış. Çoğu göz tipi için uygun olmayan bu eyeliner çekme şekli gözünüzü küçük gösterebilir. Bu nedenle eyeliner çekerken göz kapağınızın ucunu takip etmekten kaçının.
Gözlerinizin daha büyük gözükmesini sağlamak için kirpik çizgisinin dış yarısına kadar eyeliner çekebilirsiniz.