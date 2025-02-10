Bu makyaj hatası cildin sağlıklı görünümünü yok ediyor! Yüzünüze sürerken bir kez daha düşünün…

KİRPİK KIVIRICI KULLANMAMAK Henüz yeni yeni popüler olan kirpik kıvırıcılar, piyasaya ilk sürüldüğünde fikir ayrılıklarına neden olmuştu. Yanlış kullanım sonucu kirpiklerini kaybeden kişiler tarafından bir ara gözden kaybolmuş olsa da aslında nasıl kullanması gerektiğini bilen kişiler için oldukça iyi bir makyaj malzemesi.

Kimilerine göre maskara sürmemiz kirpiklerimizin uzun ve ayrı görünmesinde yeterli olsa da maalesef durum pek sandıkları gibi değil. Kirpik kıvırıcı kullanarak kirpiklerinizi maskaranız kuruduktan sonra veya maskara sürmeden önce kıvırarak daha uzun ve ayrılmış gösterebilirsiniz.