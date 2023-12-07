Bu maske doğal bir botoks gibi yüzü geriyor! İşte kırışıklıkları ütü gibi açan karışım…

Dr. Konstantin Vasyukevich, "Keten tohumu yüz maskeleri cildinize iyi gelir çünkü lif açısından çok zengindir. Keten tohumu lifi, cildin nemini iyileştirerek cilt sağlığının korunmasına yardımcı olabilir" dedi.

Ayrıca keten tohumlarının cildi nemlendirmeye ve yumuşatmaya yarayan doğal lif açısından çok yüksek olduğunu, antioksidanların ise yaşlanmayı önlemek için çalışabileceğini açıkladı.

"Geçici cilt sıkılaştırma etkisi nedeniyle bu botoksla karşılaştırılıyor. Keten tohumundaki müsilaj, cilde uygulandığında geçici bir sıkılaştırma etkisi yaratabilen jel benzeri bir kıvama sahiptir. Bu, daha pürüzsüz ve daha sıkı bir cilt görünümüne katkıda bulunabilir."