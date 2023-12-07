Bu maske doğal bir botoks gibi yüzü geriyor! İşte kırışıklıkları ütü gibi açan karışım…

Toksini, enjekte edildiği kaslardaki sinir sinyallerini bloke ederek çalışır, bu da cildin üzerindeki kırışıklık ve çizgileri geçici olarak düzleştirir. Ancak sosyal medyada hızla yayılan bu yöntem botoksun etkilerini doğal bir maske ile de görebileceğinizi söylüyor.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran uygulamada botoks yerine keten tohumu maskesi uygulanıyor. Bu maske için tek ihtiyacınız keten tohumu ve biraz su.
Bu maskeyi cildinize sürdüğünüzde, yağ asitleri size ışıltıyı verecek ve aynı zamanda antienflamatuar etkileri ile kızarıklığı ve iltihabı da azaltacağı iddia ediliyor.
Paylaşılan videoda bu maskenin kolajen üretmenize yardımcı olacağını ve antioksidanları sayesinde yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olduğunu belirtiliyor.
Bununla birlikte, uzmanlar iddia edilen doğal maskenin etkinliği konusunda bölünmüş durumda; bazıları etkisini onaylasa da bazıları kalıcı bir etki yaratmayacağını söylüyor.
Dr. Konstantin Vasyukevich, "Keten tohumu yüz maskeleri cildinize iyi gelir çünkü lif açısından çok zengindir. Keten tohumu lifi, cildin nemini iyileştirerek cilt sağlığının korunmasına yardımcı olabilir" dedi.
Ayrıca keten tohumlarının cildi nemlendirmeye ve yumuşatmaya yarayan doğal lif açısından çok yüksek olduğunu, antioksidanların ise yaşlanmayı önlemek için çalışabileceğini açıkladı.
"Geçici cilt sıkılaştırma etkisi nedeniyle bu botoksla karşılaştırılıyor. Keten tohumundaki müsilaj, cilde uygulandığında geçici bir sıkılaştırma etkisi yaratabilen jel benzeri bir kıvama sahiptir. Bu, daha pürüzsüz ve daha sıkı bir cilt görünümüne katkıda bulunabilir."
Ancak cilt bakımı uzmanlarının tümü keten tohumu yüz maskelerinin mucizevi bir tedavi olduğunu öne sürmüyor.
"Suyla karıştırılmış keten tohumu yüz maskesi uygulandığında, kurumaya başladığında jel dokusu nedeniyle geçici bir sıkılaştırma etkisi yaratabilir ve botoks benzeri bir görünüm verebilir." Eestetisyen Gina Damato şöyle dedi: Yüz maskesi çıkarıldıktan sonra, orijinal ince çizgiler ve kırışıklıklar belirgin olmaya devam edecektir."
"Mutfaktaki malzemelerden yapılan doğal yüz maskelerinin etkinliği, özellikle yüz kaslarını gevşettiği kanıtlanmış sonuçları olan bir nörotoksinle karşılaştırıldığında sınırlı olacaktır."
Bunun yerine, cilt bakımı rutininize güneş kremi, retinol, günlük yüz masajı ve mikro akım ürünlerini eklemenizi öneriyor ancak sonuçları almanın zaman alacağı konusunda uyarıyor.