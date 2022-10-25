Bu yöntem saçları bukle bukle yapıyor! İşte saçlarınıza zarar vermeden şekillendirmenin formülü…

İlk önce saçınızı başınızın tam ortasından ayırmanız ve bu nedenle saçın 2 tarafını oluşturmanız gerekecektir. Köklerden yuvarlanmaya başlayabilir ve tüm telleri silindirlerin etrafına sabitleyebilirsiniz. Bu yöntem, saçınızın uçlarından köklere kadar yuvarlamaya başlamanıza göre çok daha güvenli bir sonuç verecektir.

Bu saç modeli metodolojide plaj dalgalarına çok benzer. Aynı tekniği uygulayabilirsiniz, tek fark daha küçük saç bölümlerine ihtiyaç duymanızdır. Ayrıca sahip olduğunuz en küçük, tercihen 0,75 ila 1 inç büyüklüğündeki silindirleri kullanmanız gerekebilir. Saçın büyük kısımlarını yuvarlamak yerine, bir seferde 1-2 inç saç almanız gerekecek ve işiniz bittiğinde buklelerinizi 30-35 dakika açık bırakabilirsiniz.

ÖNEMLİ İPUÇLARI

Onlarla yatmayın: ilk olarak, sıcak silindirler ısıyı yaklaşık 15 dakika korur, bu nedenle onları daha uzun süre bırakmanın saçınız üzerinde kesinlikle hiçbir etkisi olmaz. Sadece bu değil, aynı zamanda savurma ve döndürme saçınıza korkunç derecede zarar verebilir.

Saç dökülmesine neden olabilir: Onlardan çekiş alopesisi almanın tek yolu, onları her gün kullanmanız olacaktır. Bununla birlikte, sıcak silindirleri ayda yalnızca birkaç kez veya daha az kullanırsanız, endişelenecek bir şeyiniz yoktur.

Kullanılması yararlı olan diğer ürünler: Silindirlerinizin yerinde kalması için biraz yardıma ihtiyacı vardır ve klipsler ve pimler en iyi yardımcılardır. Kuaförlerin kullandığına benzer iyi bir saç tarağı gereklidir. Ayrıca, sabitleyici spreyler, yumuşatıcı kremler ve saç serumları gibi şekillendirici ürünlere ihtiyaç duyulabilir.