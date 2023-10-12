Bu yöntem saçların neme doymasını sağlıyor! Kırılmadan uzaması için…

Saçınızı nemli tutmak buradaki temel noktadır. Ancak saçınıza daha fazla zarar vermemek için bunu doğru şekilde yapmanız gerekir. Bu yazıda size kuru saçın nedenlerini, nemlendirmenin en iyi yollarını ve saçınızı sağlıklı tutmak için evde uygulayabileceğiniz bazı maskeleri anlatacağız.
SAÇLAR NEDEN KURUR?
Kuru saçların çeşitli nedenleri vardır. Saç deriniz yeterli miktarda sebum üretmiyorsa saçlarınız kuruyabilir. Yaşla birlikte sebum üretimi azalmaya başlar. Bu durum nemden yoksun, kuru ve kırılgan saçlara yol açar.
Şekillendirme Aletlerinin Aşırı Kullanımı: Sıcak maşalar, düzleştiriciler ve fön makineleri gibi şekillendirme aletlerinden gelen ısı, saçınızın doğal nemini kaybeder ve kurumasına neden olur. Boyama ve kimyasal işlemler de sıklıkla kuru saça katkıda bulunur.
Sık Şampuanlama: Sık şampuanlamak saçınızın kurumasına neden olabilir. Şampuandaki sert kimyasallar saçınıza zarar verebilir ve kabarmasına neden olabilir. Ayrıca şampuanlama sonrasında saç kremi kullanmamak saçlarınızın kuru, mat ve cansız görünmesine neden olabilir.
Zorlu Çevre Koşulları: Saçınızı rüzgara, güneşe, klora ve sert iklim koşullarına maruz bırakmak, mat ve kuru hale getirebilir.
Kötü Tarama: Düzensiz kıllara sahip metal saç fırçaları saçınızın kurumasına ve kırılmasına yol açabilir.
SAÇINIZI NEMLENDİRMENİN EN İYİ YOLLARI
1. Nemlendirici Bir Şampuan ve Saç Kremi Kullanın
Saç tipinize en uygun nemlendirici şampuanları ve derin saç kremlerini kullanın. Ayrıca saçınıza ekstra nem katan durulanmayan saç kremlerini veya saç nemlendiricilerini de tercih edebilirsiniz. Bu ürünler kuru saçınızın kaybettiği nemi geri kazandırabilir ve beslemesine yardımcı olabilir.
2. Soğuk Suyla Durulamaya Geçin
Saçınızı sıcak suyla durulamak doğal nemini ve yağını yok edebilir. Bu saçınızın kuru, kıvırcık ve kırılgan olmasına neden olur. Soğuk su saçın nemini ve saç derisi gözeneklerini kapatarak kir ve yabancı maddelerin girişini önler.
3. Günlük Saç Bakım Rutininize Serum Ekleyin
Saç serumları saçınızın nemle kaplanmasına ve saç maşası, düzleştirici ve fön makinesinin neden olduğu hasarlardan korunmasına yardımcı olur. Serumlar kabarmayı azaltır ve saçınızın parlak, pürüzsüz görünmesini sağlar. Şampuanlama ve bakım sonrasında serumu nemli saça uygulayın. Anında parlaklık katmak için kuru, şekillendirilmiş tellere son dokunuş olarak da kullanabilirsiniz.
4. Kuru Şampuan Kullanın
Her gün şampuanlamak saçın kurumasına neden olabilir. Saçınızı düzenli olarak yıkamak yerine, saçınızı yenilemek ve saç derinizde yağ birikmesini önlemek için yıkamalar arasında kuru şampuan kullanın. Saç telleriniz yağlı hissettiğinde ve uçları neme ihtiyaç duyduğunda kuru şampuan uygulayın.
5. Sıcak Şekillendirme Araçlarının Kullanımını Sınırlayın
Isıyla şekillendirme aletleri saçınızı kurutabilir. Bunlardan tamamen kaçınamıyorsanız, en düşük/en soğuk ayarda kullanın ve saçınızın yanmasını önlemek için ısıya karşı koruyucu uygulayın . Hasarı önlemek ve saçınızın nemli kalmasını sağlamak için sabitleyici spreyler, saç köpükleri ve jöleler gibi ısı gerektirmeyen şekillendirme ürünleri kullanın.
6. Derinlemesine Bakım Yapan Saç Maskesi Kullanın
Haftalık saç maskesi tedavileri genel saç sağlığınızı korumak için mükemmel bir önlemdir. Bal ve yumurta sarısı gibi besleyici maddeler içeren bir saç maskesi, kuru bukleleri nemlendirebilir, parlaklık katabilir ve saçı yumuşatabilir. Evde hazırlayabileceğiniz en iyi saç nemlendiricilerinden biridir. Bu tedavi hasarlı saçları onarır ve saç liflerini derinlemesine iyileştirir. Daha fazla nem ve pürüzsüzlük için saç yağı veya serumu da kullanabilirsiniz.
7. Besleyici Saç Yağları Uygulayın
Kuru ve kırılgan saçlar nemden yoksun olduğundan statik elektriğe eğilimlidir. Hindistan cevizi, badem, argan ve zeytinyağı, donuk saç tellerinizi nemlendirmenize yardımcı olabilir. Bu yağlardan herhangi birinden birkaç damlayı saçınızın kuru uçlarına uygulayın ve nazikçe tarayın.
Ayrıca saçınızın doğal nemini korumak için düzenli bakım yaptırabilir, mikrofiber havlular kullanabilir ve besleyici gıdalarla beslenmeyi tercih edebilirsiniz.
KURU SAÇLARI NEMLENDİREN DOĞAL MASKELER
Hindistan Cevizi Yağı
Hindistan cevizi yağının nemlendirici özellikleri saçtaki protein kaybını önler. Bu saçınızı yumuşak, nemli ve esnek tutar.
Malzemeler
Uygulama
Saçınıza ve saç derinize saf hindistan cevizi yağıyla birkaç dakika hafifçe masaj yapın.
Bir saat kadar bırakın.
Saçınızı hafif bir şampuanla durulayın. Bir saç kremi ile devam edin.
Bunu haftada 1-2 kez yapın.
Muz ve Zeytinyağı
Araştırmalar, muzun saç kremlerinde kullanıldığını ve zeytinyağının saçları nemlendirmeye yardımcı olan yumuşatıcı özelliklere sahip olduğunu gösteriyor. Bu bileşenler saçınızı beslemek ve yumuşatmak için birlikte çalışabilir.
Malzemeler
Uygulama
Olgun muzu ve sızma zeytinyağını karıştırın.
Bu macunu ıslak saça ve saç derisine uygulayın.
Durulamadan önce 15-20 dakika bekletin.
Bunu haftada bir kez yapın.
Yumurta ve Zeytinyağı
Zeytinyağı saç büyümesini destekleyen oleuropein içerir. Yumurta, saçları besleyen, nemlendiren, pürüzsüz ve ipeksi hale getiren yağlar ve proteinler bakımından zengindir.
Malzemeler
Uygulama
Yumurtayı ve zeytinyağını karıştırın.
Bu karışımı saçınıza ve saç derinize uygulayın.
Başınızı bir havluyla örtün ve 30-60 dakika bekleyin.
Saçınızı hafif bir şampuan ile durulayın ve ardından bir saç kremi uygulayın.
Bunu haftada bir kez yapın.