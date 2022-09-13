Büyük hata! Cildiniz yağlı diye nemlendirici kullanmıyorsanız...

Yağlı ciltlerin nemlendirici kullanmaktan vazgeçmemesi ancak belirli maddeleri içeren nemlendiricilerden uzak durması önerilir.
CİLDİNİZİN YAĞLI OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?
Yüzünüzü temizledikten bir saat sonra cildiniz tekrar parlamaya başlıyorsa yağlı bir cilde sahipsiniz demektir. Genelde özellikle T bölgesinde yağlanma görülebilir. Ek olarak bu kişilerin cildi siyah noktaya eğilimlidir ve geniş gözenekleri bulunur.
NEDEN YAĞLI CİLTLERİN DE NEMLENDİRİCİYE İHTİYACI VARDIR?
Akne ve yağlı cilt, aşırı sebum üretiminin bir sonucu olabilir. Ancak bu, cildin iyi nemlendirildiği anlamına gelmez. Cildinizin çok fazla yağ üretmesi yeterli neme sahip olduğu anlamına gelmez. Öte yandan, bu yağları cildinizden temizlemeye çalışmak, nem kaybına yol açarak cilt sağlığınızım kötü etkilenmesine neden olur.
Nemlendirici kullanmak suyu cildinizin üst tabakasında hapsetmeye yardımcı olur. Nemlendiricilerdeki bileşenler suyu cildinize çeker ve suyu orada tutan bir bariyer oluşturur.
Yağlı bir cildi kontrol altına almak için kullanılan diğer nemlendirici gibi ürünlerde ilave yağ bulunmadığından emin olunması gerekir. Sadece yağlanmayı önleyen kremler ise cildin nemini kaybetmesine ve bu da susuz kalmasına neden olabilir.
Cildin bariyer fonksiyonunu korumak ve yağlı cilt döngüsünü durdurmak için kullanılan ürünler yağ bezlerinin daha fazla yağ oluşturarak kaybı aşırı telafi etmeye çalışmasına neden olur. Bu aşırı üretim nedeniyle gözenekleriniz tıkanır ve bu da sivilce, siyah nokta ve beyaz noktalara neden olabilir.
UZAK DURMANIZ GEREKEN BİLEŞENLER
Yağlı cildiniz varsa, cildinizi kurutan maddeler içeren ürünleri kullanmaktan kaçınmanız gerekiyor. Normalde cildinizi kir ve bakterilerden koruyan asit tabakası, bu cildinizi kurutan kimyasallar tarafından değiştirilebilir. Bu da cildinizi kirlenmeye karşı daha savunmasız hale getirir.
Çok kalın olan kremler ve losyonlar kullanmaktan kaçının. Sadece cildinizin üzerine otururlar, emilmeyecekleri için yağlılığa ve tıkanmış gözeneklere neden olurlar.
YAĞLI CİLTLERE NEMLENDİRİCİ ÖNERİSİ
Gözenekleri tıkamayan, siyah nokta ve beyaz nokta riskini azaltan komedojen olmayan bir nemlendirici kullanın. Hafif, yağsız ve hızla emilen bir nemlendirici seçin. Çok fazla uçucu yağ içeren nemlendiriciler kullanmaktan kaçının. Aloe vera jeli, gliserin veya hyaluronik asit içeren bir nemlendirici kullanmaya özen gösterin.