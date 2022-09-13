Büyük hata! Cildiniz yağlı diye nemlendirici kullanmıyorsanız...

Yağlı cildiniz varsa, cildinizi kurutan maddeler içeren ürünleri kullanmaktan kaçınmanız gerekiyor. Normalde cildinizi kir ve bakterilerden koruyan asit tabakası, bu cildinizi kurutan kimyasallar tarafından değiştirilebilir. Bu da cildinizi kirlenmeye karşı daha savunmasız hale getirir.

Çok kalın olan kremler ve losyonlar kullanmaktan kaçının. Sadece cildinizin üzerine otururlar, emilmeyecekleri için yağlılığa ve tıkanmış gözeneklere neden olurlar.

YAĞLI CİLTLERE NEMLENDİRİCİ ÖNERİSİ

Gözenekleri tıkamayan, siyah nokta ve beyaz nokta riskini azaltan komedojen olmayan bir nemlendirici kullanın. Hafif, yağsız ve hızla emilen bir nemlendirici seçin. Çok fazla uçucu yağ içeren nemlendiriciler kullanmaktan kaçının. Aloe vera jeli, gliserin veya hyaluronik asit içeren bir nemlendirici kullanmaya özen gösterin.