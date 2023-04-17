Çatlama sorununun sonunu getiriyor! Bu karışım pamuk gibi dudakların çaresi…

En yumuşak ve hiç çatlamayan dudakların formülü, birkaç basit uygulamadan geçiyor olabilir. Evde deneyebileceğiniz birkaç çözüm ile tüm bu sorunları ortadan kaldırabilirsiniz. İşte o tarifler…
ALOE VERA VE BAL
Aloe vera jeli, genellikle yanıklar için kullanılsa da, çatlamış ve kurumuş dudaklar için de oldukça etkilidir. Sadece bir yaprağı çıkarmanız, kesmeniz ve üzerindeki jeli çıkarmanız yeterlidir. Bununla birlikte, aloe veranın bazı hafif peeling özellikleri olduğundan, onunla dikkatli kullandığınızdan emin olun.
Bal, aynı zamanda yara iyileşmesi üzerinde oldukça etkili çalışmalar vardır. Ayrıca kuru dudaklarınızı nemlendirmeye ve ölü deriyi atmaya yardımcı olur.
SPF KORUMALI DUDAK BALSAMI
Yaz ya da kış fark etmeksizin SPF 30 değerinde ve üstü dudak balsamı kullanmak dudaklarınızı korumak için çok önemlidir. Titanyum oksit veya çinko oksit içeren bir ürün bulmaya çalışın ve çok uzun süre dışarıdaysanız 2 saatte bir balsamı uygulayın. Güneşin çok düşük sıcaklıklarda bile cildinize ve dudaklarınıza zarar verebileceğini unutmayın.
AVOKADO YAĞI
Avokado yağı, dudak nemlendiricisi olarak da oldukça etkilidir. Yılın büyük bir bölümünde dudakları çatlamış hassas cilde sahip kişiler için en ideal alternatiflerden biridir. Bu yağın içerdiği sterolin, cilt hücrelerinin yapısını korur ve iltihaplanmayı tedavi eder. Yeniden yapılandırma çalışmasını tamamladıktan sonra dudaklarınızı yumuşak ve süper nemli bırakır.
GÜN BOYUNCA VAZELİN
Bilim insanları, çatlamış dudaklar için günlük kullanımını onaylamıştır. Nemi yağlara göre daha uzun süre hapseder ve gündüz ve gece yatmadan önce dudaklarınıza uygulayabilirsiniz. Bu şekilde, işini yapmak ve kuru, donuk dudaklarınıza parlaklığı geri getirmek için bolca zamanı olacaktır.
SALATALIK DİLİMLERİ
Muhtemelen filmlerde birçok kadının gözlerine salatalık dilimleri koyduğunu görmüşsünüzdür ve ortaya çıktı ki aynı şeyi dudaklarınız için de yapabilirsiniz. Sadece birkaç dilim alın ve hafifçe dudaklarınıza sürün ve durulamadan önce yaklaşık 10 dakika salatalık suyunu üzerlerinde bırakın. Ayrıca dilimleri ezip macun haline getirebilir ve dudaklarınıza maske gibi uygulayabilirsiniz.
POŞET YEŞİL ÇAY
Yeşil çay, antioksidan ve antienflamatuar özellikleriyle bilinir. Çatlamış dudakları iyileştirdiği kanıtlanmayabilir, ancak yapacağı şey kuru dudakların yanma hissini azaltmaktır. Bir çay poşetini sıcak suya koyun, birkaç dakika bekletin ve sonra çıkarın. Çay poşetini dudaklarınıza birkaç dakika uygulayın ve sonrasında kendilerini çok daha iyi hissettiklerini fark edeceksiniz.