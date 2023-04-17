Çatlama sorununun sonunu getiriyor! Bu karışım pamuk gibi dudakların çaresi…

En yumuşak ve hiç çatlamayan dudakların formülü, birkaç basit uygulamadan geçiyor olabilir. Evde deneyebileceğiniz birkaç çözüm ile tüm bu sorunları ortadan kaldırabilirsiniz. İşte o tarifler…

ALOE VERA VE BAL

Aloe vera jeli, genellikle yanıklar için kullanılsa da, çatlamış ve kurumuş dudaklar için de oldukça etkilidir. Sadece bir yaprağı çıkarmanız, kesmeniz ve üzerindeki jeli çıkarmanız yeterlidir. Bununla birlikte, aloe veranın bazı hafif peeling özellikleri olduğundan, onunla dikkatli kullandığınızdan emin olun.

Bal, aynı zamanda yara iyileşmesi üzerinde oldukça etkili çalışmalar vardır. Ayrıca kuru dudaklarınızı nemlendirmeye ve ölü deriyi atmaya yardımcı olur.