Sağlıksız bir cildin en büyük sebebi olabilir! Kullandığınızda...

Havlunun nemli bir ortamda bulunması, el ve yüzün yıkanmasının ardından ıslak kalması ve tek kişinin kullanmaması gibi etkenler sonucunda havlularda biriken bakteri oranı, cilt için oldukça zararlı etkilere sahip olabilir. İşte o beklemediğiniz etkiler ve sonuçları…
SİVİLCEYE NEDEN OLABİLİR
Yüzünüzü, vücudunuzu kurutmak için kullandığınız havlu, cildinize sandığınızdan daha fazla zarar verebilir. Havlular harika bakteri tuzaklarıdır ve onları genellikle havanın nemli olduğu banyoda sakladığımız için bakterilerin büyümesi için mükemmel ortamı yaratır. Havluyu yüzünüze sürdüğünüzde, tüm bu bakterileri doğrudan cildinize taşırsınız ve bu da sonunda çatlamalara ve gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir. Yüzünüz için vücudunuzu kurutmaktan ayrı bir havlu kullanıyor olsanız bileistenmeyen bakteriler yine de cildiniz ile temas edebilir.
CİLDİNİZİN DAHA HIZLI YAŞLANMASINA NEDEN OLABİLİR
Banyo havluları, yüzünüz için yeterince yumuşak bir etki vermeyebilir ve bunları kullanmak cildinizde hissedemediğiniz tahrişlere neden olabilir. Bu durum da cildi enfeksiyonlara ve kırışıklıklara karşı savunmasız hale getirebilir. Havluları ne kadar çok yıkarsanız, kumaş o kadar sert hale gelir ve oluşturdukları sürtünme cildiniz için çok fazla olabilecek bir peeling etkisi yaratabilir..
CİLT BAKIM ÜRÜNLERİN ETKİSİNİ AZALTABİLİR
Yüzünüzü yıkadıktan sonra havlu ile kurutmak doğal bir şey gibi görünse de gerçekte cildinizin uyguladığınız ürünlerden en iyi şekilde yararlanmasına izin vermez. Nemlendiriciniz, yüzeyindeki tüm su buharlaşmadan önce cilde daha iyi nüfuz edecektir. Havlu ile yüzünüzü kurutmayı atlamak, cilt bakım ürünlerinizin cildinizin genç ve parlak görünmesi için ihtiyaç duyduğu nemi emmesine olanak tanır.
CİLDİNİZİ TAHRİŞ EDER
Hassas bir cildiniz varsa, havlu kullanmak, yüzünüzü kurutmak için en iyi seçenek değildir. Çoğu havlu kumaş cilt üzerinde çok sert olabileceği için yüzünüzü havlu ile silmek, ciltte kızarıklık ve tahrişe neden olabilir.
CİLDİNİZİ YAĞLANDIRABİLİR
Kulağa çelişkili gelebilir, ancak cildinizi havlu ile kurutmak, onu daha yağlı hale getirebilir. Pürüzlü havlular cildinizin sağlıklı kalması için ihtiyaç duyduğu doğal yağları uzaklaştırabileceği için, cilt yüzeyinin altındaki yağ bezlerinin kuruluğu dengelemek için daha fazla yağ üretmesi gerekecek ve bu da cildin aşırı yağlı olmasına neden olacaktır.