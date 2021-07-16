Sağlıksız bir cildin en büyük sebebi olabilir! Kullandığınızda...

Havlunun nemli bir ortamda bulunması, el ve yüzün yıkanmasının ardından ıslak kalması ve tek kişinin kullanmaması gibi etkenler sonucunda havlularda biriken bakteri oranı, cilt için oldukça zararlı etkilere sahip olabilir. İşte o beklemediğiniz etkiler ve sonuçları…

SİVİLCEYE NEDEN OLABİLİR

Yüzünüzü, vücudunuzu kurutmak için kullandığınız havlu, cildinize sandığınızdan daha fazla zarar verebilir. Havlular harika bakteri tuzaklarıdır ve onları genellikle havanın nemli olduğu banyoda sakladığımız için bakterilerin büyümesi için mükemmel ortamı yaratır. Havluyu yüzünüze sürdüğünüzde, tüm bu bakterileri doğrudan cildinize taşırsınız ve bu da sonunda çatlamalara ve gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir. Yüzünüz için vücudunuzu kurutmaktan ayrı bir havlu kullanıyor olsanız bileistenmeyen bakteriler yine de cildiniz ile temas edebilir.

CİLDİNİZİN DAHA HIZLI YAŞLANMASINA NEDEN OLABİLİR

Banyo havluları, yüzünüz için yeterince yumuşak bir etki vermeyebilir ve bunları kullanmak cildinizde hissedemediğiniz tahrişlere neden olabilir. Bu durum da cildi enfeksiyonlara ve kırışıklıklara karşı savunmasız hale getirebilir. Havluları ne kadar çok yıkarsanız, kumaş o kadar sert hale gelir ve oluşturdukları sürtünme cildiniz için çok fazla olabilecek bir peeling etkisi yaratabilir..