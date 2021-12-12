Cildinizdeki “tavuk derisi görünümü” kabusu mu? İşte kesin çözüm yöntemi

Keratosis pilaris, yani tavuk derisi görünümü; ciltte keratin maddesinin çoğalmasıyla oluşmaktadır. Kıl kanalındaki ölü hücrelerin atılımında sorun vardır ve bunun sonucu ortaya bu görüntü çıkar. Biz de tavuk derisi görünümünü engellemek için neler yapabileceğimizi bulmaya karar verdik. İşte bu görüntüyü yok etmenin püf noktası…

YETERİNCE YAĞ YEMİYORSUNUZ

Fazla kilo vermeye çalışırken, diyetinizden çıkarmak istediğiniz ilk şey yağdır. Ancak gerçekte sağlıklı yağları ortadan kaldırmak kilo almanıza neden olabilir ve bazı cilt koşullarını daha da kötüleştirebilir. Vücudunuz yeterince temel omega 3 ve omega 6 yağ asitlerini almıyorsa , cildin iltihaplanmasına katkıda bulunabilir ve bu sinir bozucu tavuk derisi sorununu daha görünür hale getirebilir.





Bunun yerine ne yapmalı: Yağ asitleri açısından zengin yiyecekleri daha fazla yemeyi deneyin. Beslenme uzmanları, diyetinize vahşi balık ve merada yetiştirilmiş yumurtaları dahil etmenizi öneriyor.

SERT VÜCUT PEELİNGİ KULLANIYORSUNUZ

Günlük peeling uygulaması, tavuk derisinin pürüzsüzleşmesine yardımcı olabilirken, sert vücut peelingleri mevcut durumu daha da kötüleştirebilir. Keselerdeki kaba parçacıklar cildi tahriş ederek kaşınmasına ve soyulmasına neden olabilir.

Bunun yerine ne yapılmalı: Büyük, düzensiz şekilli parçacıklar içeren peelingler kullanmak yerine , cildinize lif kabağı veya ponza taşı ile nazikçe masaj yapmayı deneyin .

SICAK DUŞ ALIYORSUNUZ

Sıcak duşlar cildinizdeki tavuk derisi görünümüne neden olmasa da, çok uzun süre sıcak suda kalmak durumu daha da kötüleştirebilir. Çok uzun süre duş, doğal cilt yağlarını ortadan kaldırır ve cildinizi kurutarak ve tahriş eder.

Bunun yerine ne yapmalı: Kısa, ılık banyolar yapın ve daha fazla tahrişi önlemek için cildinizi nazikçe kurulayın. Her iki günde bir duş almak da semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.

ÇOK FAZLA SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİYOR OLABİLİRSİNİZ

Çoğumuz sütlü veya kremalı bir fincan kahve olmadan bir gün hayal edemiyoruz, ancak süt ürünleri genellikle gıda hassasiyetlerine neden olur ve tavuk derisi de dahil olmak üzere bazı hoş olmayan koşullara katkıda bulunabilir. Birçok insan, zamanla süt ürünlerinde bulunan ve cilt tahrişine, akneye ve keratoz pilarisine yol açabilen bir proteine karşı intolerans geliştirir.

Bunun yerine ne yapmalı: İyi haber şu ki, tavuk derisiyle savaşmak için süt ürünlerini diyetinizden tamamen kesmek zorunda kalmayacaksınız. Durumun iyileşip iyileşmediğini görmek için en az 6 hafta boyunca tüketmemeyi deneyin.

PARFÜMLÜ SABUNLAR KULLANIYORSUNUZ



Tavuk derisine gözeneklerde keratin birikmesi neden olduğu için bazı cilt bakım ürünleri durumu daha da kötüleştirebilir. En sevdiğiniz sabun gül bahçesi gibi kokabilir, ancak büyük olasılıkla gözeneklerinizi tıkayabilecek ve ciltte iltihaplanmaya yol açabilecek yapay katkı maddeleri içerir .

Bunun yerine ne yapmalı: Hassas cildi tahriş etmeyen nazik, hipoalerjenik cilt bakım ürünlerini tercih edin.

Dar giysiler giyiyor olabilirsiniz

Uygun olmayan giysiler giymek, birçok nedenden dolayı sağlığınız için iyi değildir ve diğer komplikasyonların yanı sıra tavuk deri döküntülerini daha da kötüleştirebilir. Dar giysiler cildinizin nefes almasına izin vermez ve daha fazla cilt tahrişine yol açan sürtünmeye neden olabilir. Bunun yerine ne yapmalı: Organik pamuk gibi cilt dostu kumaşlardan yapılmış daha bol giysiler tercih edin.