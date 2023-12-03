Cilt bakımındaki bu hata sizi 10 yıl yaşlandırıyor! Yatmadan önce mutlaka…

Yaşlanma yaşamın doğal bir parçası olsa da, bu alışkanlıkları ve bunların potansiyel etkilerini anlamak, sağlığınızı ve aynı zamanda genç görünümünüzü destekleyen seçimler yapmanıza yardımcı olabilir. Kırışıklıklarınızın ortaya çıkmasını engelleyemeyiz ancak nasıl zarif bir şekilde yaşlanacağınız konusunda size birkaç ipucu verebiliriz.
GÜNEŞE ÇOK MARUZ KALMAK
Güneşin sıcaklığının tadını çıkarmak hoş gelebilir ama bu sizi daha yaşlı gösterebilecek bir alışkanlıktır. Yetersiz güneş koruyucu korumasıyla birlikte aşırı güneşe maruz kalma, erken yaşlanmanın bilinen bir sebebidir.
Dermatolog Michele Green, "Güneş hasarı, cilt güneşin UV ışınlarına aşırı maruz kaldığında meydana gelir" dedi. "UV ışınları cildin en derin katmanlarına bile nüfuz edebilir ve hücresel düzeyde DNA'da değişikliklere neden olabilir."
YETERSİZ UYKU SİZİ YAŞLANDIRABİLİR
Yeterli uyku almamak yaşlanma sürecini hızlandırabilir. Dr. Guy Meadows, "Uykumuzun ilk üçte birinin (en derin uykuyu aldığımız zaman), cilt hücrelerinin çoğalması ve yenilenmesinden sorumlu olan büyüme hormonundaki keskin artış nedeniyle [cilt onarımı için] en yararlı olduğu öne sürülüyor" dedi.
"Cildinizin iyileşme sürecine yardımcı olmak istiyorsanız, her gece ihtiyaç duyduğunuz uykuyu aldığınızdan emin olmanız önemlidir."
FAZLA ŞEKER YEMEK YAŞLANMA SÜRECİNİ HIZLANDIRABİLİR
Yüksek şeker alımının, glikasyon olarak bilinen bir olay yoluyla yaşlanma sürecini hızlandırabilmektedir. Dr. Wassim Taktouk, glikasyonun "şeker moleküllerinin kollajen ve elastin'e bağlandığı ve ileri glikasyon son ürünleri (AGE'ler) olarak bilinen zararlı yan ürünler oluşturduğu" bir süreç olduğu belirtti.
"AGE'ler 'yeni glikasyona uğramış kolajenin kritik rejeneratif yeteneğini kaybetmesine' neden olur ve sonunda süreç cilt bütünlüğünü zayıflatarak kırışıklıklar, sarkma ve donukluk gibi gözle görülür sonuçlar doğurur.Glikasyon aynı zamanda serbest radikal oluşumuna, oksidatif strese ve iltihaplanmaya da neden olur, hepsi bunların hepsi yaşlanmayı hızlandırıyor."
Yüksek şeker tüketimi aynı zamanda daha fazla sivilceye, koyu lekelere ve kesikler ve benzeri yaralanmalar söz konusu olduğunda daha uzun bir iyileşme sürecine yol açabilir; bunların tümü yaşlı bir görünüme katkıda bulunabilir. Genç cildinizi korumak için şekerli yiyecek ve içecek tüketiminizi azaltın ve glikasyonun olumsuz etkileriyle mücadeleye yardımcı olmak yerine antioksidanlar açısından zengin dengeli bir beslenmeyi tercih edin. Elbette ara sıra tüketilebilir, ancak şekerin ölçülü tüketilmesi gerektiğini akılda tutmak önemlidir.
YATMADAN ÖNCE MAKYAJINIZI ÇIKARMAMAK ERKEN YAŞLANMA SEBEBİ
Makyaj hala cildinize yapışmış halde uykuya dalmak, sonunda sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterebilecek bir alışkanlıktır. Makyaj uzun süre ciltte bırakıldığında gözeneklerinizi tıkayabilir, yağ, ter ve çevresel kirleticileri hapsedebilir. Yatmadan önce makyajınızı çıkarmamak, sağlıklı ve dolgun bir cildin anahtarı olan cildinizin doğal yenilenme sürecine müdahale edebilir. Dermatolog Dr. Blair Murphy-Rose, "Derin uyku sırasında, büyüme hormonu ve melatonin gibi iyileştirici hormonlarda bir artış oluyor, bu da hücresel yenilenme ve onarımın daha hızlanmasına neden oluyor ve makyajla uyumak bu süreçleri birçok yönden engelleyebilir" dedi.
Erken yaşlanmayı önlemek için yatmadan önce makyajınızı iyice temizlemeyi alışkanlık haline getirin. Nazik, etkili bir makyaj temizleyici ile cilt tipinize göre kişiselleştirilmiş bir cilt bakımı rutini uygulayın. Ve eğer gerçekten makyajınızı çıkarmaya haliniz yoksa, yatağınızın yanında bir paket makyaj temizleme mendili bulundurun. En iyi seçim olmasalar da, o kötü günlerde hiçbir şey yapmamaktan iyidirler.