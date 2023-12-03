Cilt bakımındaki bu hata sizi 10 yıl yaşlandırıyor! Yatmadan önce mutlaka…

"AGE'ler 'yeni glikasyona uğramış kolajenin kritik rejeneratif yeteneğini kaybetmesine' neden olur ve sonunda süreç cilt bütünlüğünü zayıflatarak kırışıklıklar, sarkma ve donukluk gibi gözle görülür sonuçlar doğurur.Glikasyon aynı zamanda serbest radikal oluşumuna, oksidatif strese ve iltihaplanmaya da neden olur, hepsi bunların hepsi yaşlanmayı hızlandırıyor."

Yüksek şeker tüketimi aynı zamanda daha fazla sivilceye, koyu lekelere ve kesikler ve benzeri yaralanmalar söz konusu olduğunda daha uzun bir iyileşme sürecine yol açabilir; bunların tümü yaşlı bir görünüme katkıda bulunabilir. Genç cildinizi korumak için şekerli yiyecek ve içecek tüketiminizi azaltın ve glikasyonun olumsuz etkileriyle mücadeleye yardımcı olmak yerine antioksidanlar açısından zengin dengeli bir beslenmeyi tercih edin. Elbette ara sıra tüketilebilir, ancak şekerin ölçülü tüketilmesi gerektiğini akılda tutmak önemlidir.