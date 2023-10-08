Cilt kırışıklıklarını açan doğal yöntem! Tek yapmanız gereken yüzünüzü yıkarken…

İşte her gün yüzünüzü soğuk su ile yıkarsanız görebileceğiniz bazı faydalar…
CİLDİNİZE SAĞLIKLI BİR PARLAKLIK KATAR
Soğuk su kan dolaşımının artmasına yardımcı olur. Yüzünüz için bu, taze ve ışıltılı bir görünüm sağlayabilir. İyi haber şu ki cildinizin daha parlak olması için çok uzun süre soğukta kalmanıza gerek yok. Hafif soğuk ve hatta ılık suyla yüz yıkamakk yeterlidir.
CİLDİN YAŞLANMASINI ÖNLER
Her gün soğuk suyla yüzünüzü yıkama alışkanlığı cildinizin daha uzun süre genç kalmasına yardımcı olur. Soğuk su sinir sisteminizi harekete geçirir ve vücudunuz stresle savaşan hormonları ve beyin kimyasallarını salgılar. Araştırmalar psikolojik stresin cilt yaşlanmasına doğrudan etki ettiğini ve vücuttaki birçok sistemi olumsuz etkilediğini gösteriyor.
STRESE BAĞLI CİLT RAHATSIZLIKLARINI ÖNLER
Soğuk su, beyne çok büyük miktarda elektriksel uyarı gönderir ve "mutluluk hormonları" veya endorfinlerin salınmasını sağlar. Bu kimyasallar vücut tarafından salındığında stres düzeyiniz düşer ve sivilce, sedef hastalığı ve dermatit gibi birçok cilt problemiyle karşılaşma olasılığınız azalır.
GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRIR
Sıcak su cildinizin ürettiği koruyucu yağların bir kısmını yok edebilirken, soğuk su gözeneklerinizi geçici olarak küçültecektir. Ayrıca yüzünüze canlılık kazandırmaya ve cildinizin parlaklığını artırmaya yardımcı olur. Soğuk su kan damarlarının sıkışmasına neden olabileceğinden yüz daha az şişkin veya kırmızı görünmesine de yardımcı olabilir.
CİLT RAHATSIZLIKLARINI TEDAVİ EDEBİLİR
Sıcak su cildi tahriş ederek kızarıklığa, kaşıntıya ve hatta soyulmaya neden olabilirken, soğuk su tam tersini yapar. Kaşıntılı ciltten şikayetçi olanlar için soğuk su, kaşınma hissinin üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Yapılan bir araştırmaya göre de soğuk duş alarak cildi soğutmak, sedef hastalığının neden olduğu yoğun kaşıntıyı da azaltmaya yardımcı oluyor.