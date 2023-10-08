Cilt kırışıklıklarını açan doğal yöntem! Tek yapmanız gereken yüzünüzü yıkarken…

STRESE BAĞLI CİLT RAHATSIZLIKLARINI ÖNLER Soğuk su, beyne çok büyük miktarda elektriksel uyarı gönderir ve "mutluluk hormonları" veya endorfinlerin salınmasını sağlar. Bu kimyasallar vücut tarafından salındığında stres düzeyiniz düşer ve sivilce, sedef hastalığı ve dermatit gibi birçok cilt problemiyle karşılaşma olasılığınız azalır.

GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRIR Sıcak su cildinizin ürettiği koruyucu yağların bir kısmını yok edebilirken, soğuk su gözeneklerinizi geçici olarak küçültecektir. Ayrıca yüzünüze canlılık kazandırmaya ve cildinizin parlaklığını artırmaya yardımcı olur. Soğuk su kan damarlarının sıkışmasına neden olabileceğinden yüz daha az şişkin veya kırmızı görünmesine de yardımcı olabilir.