Cilt lekelerine çözüm olan o bitki! Düzenli uyguladığınızda lekelerden eser kalmayacak…

Cilt bakımı cildimiz için gerekli ve en önemli şeylerden biridir. Ciltte oluşan lekelerden arınmak için çeşitli kozmetik ürünleri kullanırız. Bunun yerine, cildinizi tüm lekelerden arındıracak doğal bir yöntem bulunduğunu biliyor musunuz? Herkesin evinde olan bu şeyi yüzünüze sürdüğünüzde ışıl ışıl parlayacaksınız!

Giriş Tarihi: 17.08.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 10:50 PAYLAŞ ABONE OL

Cilt rengini belirleyen pigmentlerden ya da cildin güneşe fazla maruz kalmasından dolayı melanin seviyesi yükselebilir. Bunun sonucundaysa koyu lekeler hiperpigmentasyon olarak da karşımıza çıkar. Aloe vera hem siyah noktalardan kurtulmanızı sağlayacak hem de ciltteki tüm sorunları yok edecek. Gelin birlikte bir bakalım.

NASIL UYGULANIR? Yapmanız gereken tek şey aloe vera yaprağından jeli çıkarmak, bir kaşıkla çırpmak ve yüzünüzdeki lekeli bölgelere uygulamak. Yapraklarda kalan jelleri yüzünüze de ovalayabilirsiniz. 20-30 dakika bekletin ve ılık su ile yıkayın. Bu adımları arka arkaya 5 gün tekrarlayın. Bunun sonucunda yüzünüzde lekelerden eser kalmayacak.