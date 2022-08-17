Cilt lekelerine çözüm olan o bitki! Düzenli uyguladığınızda lekelerden eser kalmayacak…

Cilt rengini belirleyen pigmentlerden ya da cildin güneşe fazla maruz kalmasından dolayı melanin seviyesi yükselebilir. Bunun sonucundaysa koyu lekeler hiperpigmentasyon olarak da karşımıza çıkar. Aloe vera hem siyah noktalardan kurtulmanızı sağlayacak hem de ciltteki tüm sorunları yok edecek. Gelin birlikte bir bakalım.
NASIL UYGULANIR?
Yapmanız gereken tek şey aloe vera yaprağından jeli çıkarmak, bir kaşıkla çırpmak ve yüzünüzdeki lekeli bölgelere uygulamak. Yapraklarda kalan jelleri yüzünüze de ovalayabilirsiniz. 20-30 dakika bekletin ve ılık su ile yıkayın. Bu adımları arka arkaya 5 gün tekrarlayın. Bunun sonucunda yüzünüzde lekelerden eser kalmayacak.
GÜNEŞ YANIĞINI ÖNLER
Aloe Vera jeli soğutma özelliklerine sahiptir ve anti-inflamatuardır. Bu nedenle, güneş yanığı veya yanmış cilt için en doğal ilaçlardan biridir. Bu jeli uygulamak cilt için koruyucu bir tabaka oluşturmaya yardımcı olur ve aynı zamanda nemin korunmasına da yardımcı olur. İyileşme sürecini hızlandıran antioksidanlar ve mineraller açısından zengindir.
CİLDİ NEMLENDİRİR
Aloe Vera jeli nemlendirici jel olarak kullanıldığında yüzde ve ciltte yağlı bir film bırakmaz. Aslında tam tersini yapar gözenekleri açar ve cildi yumuşatır. Tıraş sonrası bakım olarak kullanılabilir. Bunun nedeni, Aloe Vera jelinin cildin nemli kalmasına yardımcı olması ve kesiklerin neden olduğu yanıkları iyileştirmesidir. Ayrıca kuru cildi tedavi etmeye yardımcı olur.
YAŞLANMAYI DURDURUR
Aloe Vera jeli bol miktarda C vitamini ve E, beta-karoten içerir. Bu nedenle yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir. Ayrıca antimikrobiyal özellikler içerir ve antienflamatuardır. Ayrıca cilt lekelerini yok etmeye ve yaşlılık çizgilerini azaltmaya yardımcı olur. En önemliside vücuttaki kolajen üretimini ve cilt elastikiyetini artırmaya yardımcı olur.