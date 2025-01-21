Cilt lekelerine geçit vermiyor! Porselen gibi bir cildin sırrı...

PEELİNG YAPABİLİRSİNİZ

Eksfoliasyon (ölü cilt hücrelerinin giderilmesi), düzensiz cilt tonlarını yönetmede önemli bir adımdır. Temizleyicileriniz, serumlarınız ve nemlendiricilerinizdeki düzeltici bileşenlerin epidermise (dış etmenlere karşı koruyarak cildin nemli kalmasında rol oynayan vücudun en dış tabakasıdır. ) nüfuz etmesine ve işini yapmasına yardımcı olmak için, önce yüzeydeki ölü, donuk cilt hücrelerini soymanız gerekir.

Cilt tipinize uygun bir peelingi haftada iki kez kullanmanız hiperpigmentasyonu hafifleterek cilt tonu eşitsizliğini yok edebilir.