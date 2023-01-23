Cilt tipinize göre en uygun fondöteni seçin! Tam kapatıcılık için...

Ek olarak, sıvı muadilinden daha uzun süre dayanma kabiliyeti nedeniyle toz fondöteni tercih edilebilir. Eğer daha uzun saatler makyajınızı kullanacaksanız bu sizin için daha iyi bir seçim olabilir.

SIVI OLANLAR NE ZAMAN KULLANILMALI? Yağlı ciltler için toz ürünler ne kadar pratik olsa da konu kuru ciltler olduğunda durum bunun tam aksi olabilir. Pudra yapıdaki bir fondöteni kullanmak kuru cildin daha da kuru görünmesine neden olabilir. Makyaj yaparken en son istenilecek kuru ve çatlamış görüntüye yol açabileceğinden kuru ciltlerin pudra ürünlerden uzak durması gerekir.