Cilt tipinize göre en uygun fondöteni seçin! Tam kapatıcılık için...

Cildinize ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak, bazı durumlarda sıvı fondöten yerine toz fondöten kullanmak daha iyi olabilir. Bir sonraki fondöteninizi almadan önce, pudra fondöteninizin size uygun olup olmadığını nasıl belirleyeceğinizi öğrenmeniz işinizi çok daha kolaylaştıracaktır.
PUDRA FONDÖTEN NE ZAMAN TERCİH EDİLMELİ?
Cilt tipleri açısından, yağlı cilde sahip olanların pudra fondöteni tercih etmesi daha iyi olabilir. Makyaj sanatçısı Magdalena Major, "Toz fondöten ürünleri yalnızca yağ emici özelliklere sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda gözenekleri tıkama olasılıkları da daha düşüktür, bu da akneye eğilimli cilt tipleri için idealdir" diyor.
Makyaj sanatçısı Andrew Sotomayor, iş pudra fondöteninizi uygulamaya geldiğinde: "Yağlı cilde sahip insanlar bazen daha sık sivilcelenirler ve genellikle yüzlerine daha sık kapatıcı uygularlar. Bu nedenle fondöteninizi temiz uyguladığınızdan emin olmak önemlidir. eğer birden fazla fondöten fırçanız olursa, bu malzemeleri döndürerek kullanabilir ve her zaman temiz bir uygulama yapma şansına sahip olabilirsiniz" diyor.
Ek olarak, sıvı muadilinden daha uzun süre dayanma kabiliyeti nedeniyle toz fondöteni tercih edilebilir. Eğer daha uzun saatler makyajınızı kullanacaksanız bu sizin için daha iyi bir seçim olabilir.
SIVI OLANLAR NE ZAMAN KULLANILMALI?
Yağlı ciltler için toz ürünler ne kadar pratik olsa da konu kuru ciltler olduğunda durum bunun tam aksi olabilir. Pudra yapıdaki bir fondöteni kullanmak kuru cildin daha da kuru görünmesine neden olabilir. Makyaj yaparken en son istenilecek kuru ve çatlamış görüntüye yol açabileceğinden kuru ciltlerin pudra ürünlerden uzak durması gerekir.
Magdalena Major, "Kuru cild yapısına sahipseniz sıvı formülleri kullanmak sizin için daha sağlıklı olabilir. Çünkü bu ürünler aynı zamanda nemlendirici etkiye de sahiptir. Toz olanlar ise aksine, lekeleri ve kusurları daha belirgin hale getirebilir" diyor.
Aynı şekilde uzmanlar , toz fondöten kullanmanın olgun ciltlerde de kırışıklıkları daha görünür hale getirebileceğinden tercih edilmesini önermiyor.
Pudra fondöten kadar uzun süre dayanmasa da likit fondötenin başka bir faydası daha vardır. Genel olarak cildinize pudradan daha fazla kapatıcılık sağlar. Bu, daha yoğun veya göz alıcı bir makyaj görünümü arayanlar veya gizlemek istedikleri cilt kusurları olanlar için daha iyi bir seçenek olabilir.