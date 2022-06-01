Cilt üzerinde deliklerin oluşmasına neden oluyor! Bu besini tüketerek kendinize kötülük yapmayın...

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek, sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmanın en önemli parçalarından biridir. Bu nedenle güzellik rutininizde daha iyi kararlar almaya çalışıyorsanız, ne tükettiğinize bakmak isteyebilirsiniz. Çünkü bazı yiyecekler vardır ki, ne yediğiniz ve cildinizin nasıl göründüğüne dair belirtiler, cilt sorunlarına neden olabilir.

CİPS

Çok sık patates cipsi tüketmek, dehidrasyona ve koyu göz altı halkalarına neden olur. Bu nedenle cips tüketimini azaltmanız hatta hiç tüketmemeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Aynı zamanda aşırı miktarda alkol de vücudunuz ve cildiniz için kötüdür. Dehidrasyona, kuru cilde neden olur. Yaşlanma sürecini hızlandırır ve erken kırışıklıklar oluşturur. Akne sorunlarından kurtulmak ve sağlıklı görünen bir cilt elde etmek için süt ürünlerinden uzak durmanızda fayda var. Bununla birlikte, iltihaplanma ve yağlılığı tetiklemeyen bitki bazlı sütler ve süt içermeyen ürünler de dahil olmak üzere bakabileceğiniz birçok seçenek var.