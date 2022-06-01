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Cilt üzerinde deliklerin oluşmasına neden oluyor! Bu besini tüketerek kendinize kötülük yapmayın...

Sağlıklı ve parlak bir cilt her kadının hayali. Peki yediklerimizin de buna çok etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Sağlıksız beslenmek sağlığımıza ve cildimize önemli derecede yansıyor. Hatta yaşlanmayı hızlandırıyor. Vücuda fazlasıyla zarar veriyor. Sizin için cildinize zarar veren yiyecekleri araştırdık. İşte cildinize zarar veren o yiyecekler…

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Giriş Tarihi: 01.06.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 11:47
Cilt üzerinde deliklerin oluşmasına neden oluyor! Bu besini tüketerek kendinize kötülük yapmayın...

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek, sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmanın en önemli parçalarından biridir. Bu nedenle güzellik rutininizde daha iyi kararlar almaya çalışıyorsanız, ne tükettiğinize bakmak isteyebilirsiniz. Çünkü bazı yiyecekler vardır ki, ne yediğiniz ve cildinizin nasıl göründüğüne dair belirtiler, cilt sorunlarına neden olabilir.

FAST FOOD

Hamburger ve sosisli sandviç gibi fast food dahil olmak üzere yüksek miktarda nitrat ve sodyum içeren çok fazla işlenmiş et yemek cildinize aşırı derecede zarar verebilir. Bu yiyecekleri aralıklı zamanlarda tüketmenizde fayda var.

CİPS

Çok sık patates cipsi tüketmek, dehidrasyona ve koyu göz altı halkalarına neden olur. Bu nedenle cips tüketimini azaltmanız hatta hiç tüketmemeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Aynı zamanda aşırı miktarda alkol de vücudunuz ve cildiniz için kötüdür. Dehidrasyona, kuru cilde neden olur. Yaşlanma sürecini hızlandırır ve erken kırışıklıklar oluşturur. Akne sorunlarından kurtulmak ve sağlıklı görünen bir cilt elde etmek için süt ürünlerinden uzak durmanızda fayda var. Bununla birlikte, iltihaplanma ve yağlılığı tetiklemeyen bitki bazlı sütler ve süt içermeyen ürünler de dahil olmak üzere bakabileceğiniz birçok seçenek var.

BEYAZ EKMEK

Beyaz ekmek gibi glisemik indeksi yüksek, rafine karbonhidrat ve şeker içeren ve erken yaşlanmayı tetikleyebilen başka yiyecek türleri de vardır. Bu yiyecekleri fındık, balık ve esmer pirinç gibi protein ve lif oranı yüksek öğünlerle değiştirmek, ilerleyen zamanlarda genç bir görünüm elde etmenize yardımcı olabilir.

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