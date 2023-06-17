Ciltte ne güneş lekesi bırakıyor ne de sivilce izi! Cildinizi adeta porselene dönüştüren o krem…

Limon suyu, bal ve hatta zerdeçal… Tüm bu doğal içerikler, barındırdıkları özel antioksidanlar sayesinde cildinizde daha hızlı bir yenilenme sürecini tetikleyerek bu sorundan kurtulmanızı sağlayabilir. İşte o tarifler…

Not: Ancak, her cilt farklı olduğu için kremi kullanmadan önce bir yama testi yapmanızı ve olumsuz bir reaksiyon gelişme riski nedeniyle mutlaka öncelikle doktorunuza danışın.