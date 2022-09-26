Ciltteki akne probleminin sonunu getiriyor! Lekesiz bir cilde sahip olmak için…

YAŞLANMA KARŞITI

Kolloidal gümüş, cilt yüzeyinden zararlı serbest radikalleri ve toksinleri temizlemeye yardımcı olan antioksidanlar içerir. Sonuç olarak, bu madde cildi çevreleyen dokuyu etkilemez, bu da genel olarak daha az yara izi oluşmasına neden olur. Bu, kolloidal gümüşü kırışıklıklar, ince çizgiler, kırışıklıklar ve herhangi bir cilt rahatsızlığının neden olduğu yara izleri dahil olmak üzere tüm yaşlanma belirtileri için mükemmel bir tedavi haline getirir.