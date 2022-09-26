Ciltteki akne probleminin sonunu getiriyor! Lekesiz bir cilde sahip olmak için…

Gümüşü cilt bakımınıza eklediğinizde görebileceğiniz faydaların başında ise şunlar geliyor…
ANTİ-BAKTERİYEL ÖZELLİĞE SAHİPTİR
Gümüş, oldukça etkili bir antibakteriyel maddedir. Bu metal, bakteri hücrelerine girerek ve DNA'larını içeriden yok eder. Bu sayede mikroorganizmaları çoğalamaz hale getirerek enfeksiyonu önler ve azaltır. Gümüş aynı zamanda, iyi ve zararlı bakterileri birbirinden ayırt etme yeteneğine de sahiptir. Bu metal, bakterileri seçici olarak uzaklaştırır, böylece hayati cilt mikrobiyomunu da korur.
AKNE TEDAVİSİ İÇİN İDEAL
Topikal kolloidal gümüş, sakinleştirici bir etki sağlayan antibakteriyel ve anti-inflamatuar nitelikler içerir. Bu özellikler akne, rosacea ve egzama tedavisinde oldukça etkilidir. Ayrıca, gümüşün yumuşatıcı etkisi cildin nemini hapseder, tahriş olmuş cildi yatıştırır ve cilt gözeneklerini sıkılaştırırken sebum/yağ üretimini de azaltır.
YAŞLANMA KARŞITI
Kolloidal gümüş, cilt yüzeyinden zararlı serbest radikalleri ve toksinleri temizlemeye yardımcı olan antioksidanlar içerir. Sonuç olarak, bu madde cildi çevreleyen dokuyu etkilemez, bu da genel olarak daha az yara izi oluşmasına neden olur. Bu, kolloidal gümüşü kırışıklıklar, ince çizgiler, kırışıklıklar ve herhangi bir cilt rahatsızlığının neden olduğu yara izleri dahil olmak üzere tüm yaşlanma belirtileri için mükemmel bir tedavi haline getirir.
Bu özel bileşenin birçok faydası bulunmasına karşın ilk defa kullanılan cilt bakım ürünlerine karşı dikkatli olmakta fayda var. Birçok insanın gümüşe alerjisi olabilir. Ancak ancak alerjik reaksiyonun oluşması için gereken tam maruz kalma miktarı kişiden kişiye değişir. Bu nedenle, cilt bakım rutininizde herhangi bir yeni bileşeni denemeden önce her zaman bir deneme testi yapmanızı öneririz.