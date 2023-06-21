Ciltteki kararmalara ilk kullanımda etki ediyor! Kısa sürede cilt eşitsizliğini bitiren karışım...

KAHVE, HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE ŞEKER Kahvenin cilde birçok faydası vardır. Kararmayı gidermekten sivilceye kadar kahve, birçok kişi tarafından kullanılan etkili bir çözümdür. Hindistan cevizi yağının ise büyük faydaları vardır ve bunlardan biri de nemlendirmedir. Kahve tozu, hindistancevizi yağı ve şekerden kalın bir macun yapın ve 10 dakika boyunca kararan bölgeyi ovalayın. 20 dakika daha ciltte bekletin ve sonra nazikçe yıkayın.

CİLT KARARMALARINDAN KORUNMAK İÇİN YAPILABİLECEKLER GÜNEŞTEN KORUNMAK Güneş hasarı en yaygın cilt kararması nedenlerinden biridir. Güneşe çıktığınızda mutlaka güneş kremi kullanın ve SPF koruması en az 30 olan bir ürün tercih edin. Güneş koruyucu kremi yüzünüz, boynunuz, elleriniz ve diğer açıkta kalan bölgelerinize uygulayın. Ayrıca geniş kenarlı bir şapka, güneş gözlüğü ve uzun kollu kıyafetler giymek de güneşten korunmanıza yardımcı olacaktır.