Ciltteki kararmalara ilk kullanımda etki ediyor! Kısa sürede cilt eşitsizliğini bitiren karışım...

İşte en etkili cilt aydınlatma karışımları…
LİMON SUYU VE BAL
Limon suyu, inatçı kararmaların giderilmesine yardımcı olan doğal bir ağartma maddesi görevi görür. Bu kararmayı gidermek için tek yapmanız gereken biraz taze limonu sıkıp balla karıştırmak. Biraz şeker ekleyerek kararan bölgenizi ovabilirsiniz. Ardından 20-30 dakika bekleterek yıkarsanız aradaki farkı görebilirsiniz.
MERCİMEK, ZERDAÇAL VE SÜT
Mercimeği çiğ sütte bir gece bekletin. Ardından ıslatılmış mercimekleri kalın bir macun yapmak için zerdeçalla karıştırın. Macunu cildinize uygulayın ve kurumasını bekleyin. Yıkarken bölgeyi nazikçe ovaladığınızdan emin olun.
KAHVE, HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE ŞEKER
Kahvenin cilde birçok faydası vardır. Kararmayı gidermekten sivilceye kadar kahve, birçok kişi tarafından kullanılan etkili bir çözümdür. Hindistan cevizi yağının ise büyük faydaları vardır ve bunlardan biri de nemlendirmedir. Kahve tozu, hindistancevizi yağı ve şekerden kalın bir macun yapın ve 10 dakika boyunca kararan bölgeyi ovalayın. 20 dakika daha ciltte bekletin ve sonra nazikçe yıkayın.
CİLT KARARMALARINDAN KORUNMAK İÇİN YAPILABİLECEKLER
GÜNEŞTEN KORUNMAK
Güneş hasarı en yaygın cilt kararması nedenlerinden biridir. Güneşe çıktığınızda mutlaka güneş kremi kullanın ve SPF koruması en az 30 olan bir ürün tercih edin. Güneş koruyucu kremi yüzünüz, boynunuz, elleriniz ve diğer açıkta kalan bölgelerinize uygulayın. Ayrıca geniş kenarlı bir şapka, güneş gözlüğü ve uzun kollu kıyafetler giymek de güneşten korunmanıza yardımcı olacaktır.
HİPERPİGMENTASYONA KARŞI DİKKATLİ OLMAK
Hiperpigmentasyon, ciltte koyu renkli lekelerin oluşmasına neden olabilir. Özellikle akne sonrası lekeler gibi cilt hasarlarını hafifletmek için cildinizi sıkıştırmaktan veya lekeyi tahriş edecek şekilde ovuşturmaktan kaçının. Ayrıca yara veya sivilce gibi cilt problemleri ortaya çıktığında hızlı bir şekilde tedavi edin.
HORMONAL DENGEYİ KORUMAK
Hormonal değişiklikler, cilt kararmalarına neden olabilir. Bu nedenle, hormonal dengenizi korumak için sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürün. Dengeli beslenin, düzenli egzersiz yapın, stresi yönetin ve yeterli uyku alın. Ayrıca, hormonal kontraseptifler veya hormon tedavisi gibi hormon içeren ilaçları kullanmadan önce bir uzmana danışmanız önemlidir.
CİLT BAKIMINI DOĞRU UYGULAMAK
Cilt kararmalarını önlemek için düzenli ve doğru cilt bakımı yapmak önemlidir. Cildinizi temiz tutun, uygun bir temizleyici ve tonik kullanarak cilt üzerinde biriken kir, yağ ve makyajı temizleyin. Ayrıca nemlendirici kullanarak cildin nem dengesini koruyun. Cildinizin ihtiyaçlarına uygun ürünler seçmek için bir dermatolog veya cilt uzmanına danışabilirsiniz.
Bu tariflerin hepsi tavsiye niteliğinde olup kullanılmadan önce mutlaka bir dermatoloğa danışılması önerilmektedir. Her bireyin cildi farklıdır ve bilinçsiz kullanım cilde yarardan çok hasar verebilir.