Dermatolog uyardı! Meğer nemlendiriciyi böyle uygulamak gerekiyormuş…

Pürüzsüz ve parlak bir cilt herkesin hayalidir. Sağlıklı ve temiz bir cilt için cilt bakımı yapmak için bakım rutinlerini düzenli bir şekilde uygulamak gerekir. Ancak bu rutinlerde uygulamış olduğumuz adımları ve ürünleri doğru bir şekilde mi yapıyoruz? Konu ile ilgili dermatolog Azadeh Shirazi, en yaygın yapılan üç hatayı açıkladı.

Giriş Tarihi: 05.08.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:04 PAYLAŞ ABONE OL

Cildimize bakım yaparken oldukça sağlıklı ve temiz bir işlem uyguladığımızı sanıyoruz, ancak doğru ürünleri ve doğru sırayı kullanmamak cildimizde çeşitli sorunlar oluşmasına neden olabilir. Cilt bakımında en önemli olan durum ise kendi cildimize uygun olan ürünleri kullanmaktır. Yağlı olan bir cilde yoğun yağ içeren bir ürün kullanmak ciltte akne gibi sorunların meydana gelmesine neden olabilir.

DOĞRU MİKTARDA ÜRÜN KULLANMAK Cilt bakım ürünlerinin farklı yapılarda olması sağlıklı gibi görünse de aslında öyle olmayabilir. Cilt tipinize uygun olmayan bir ürünü kullanmak, cildinize zarar vererek akne gibi sorunların oluşmasına neden olabilir. Bu ürünlerin devamlılığında ise ciddi cilt sorunları ortaya çıkabilir. Bazı uzmanlara göre katı ve sıvı cilt ürünlerini karıştırmamak gerekiyor. Özellikle yağlı cilt tipine sahip kişiler cildini temizledikten sonra yağ içeren nemlendirici sürmeniz açılan ve temizlenen gözeneklerin tekrar dolmasına neden olabilir. Ancak cildiniz neme ihtiyaç duyarsa nemlendirici sürmelisiniz. Not: Daha uygun bir cilt temizleme yöntemi bulmak için bir uzmana başvurmanız önerilir.