Dermatolog uyardı! Meğer nemlendiriciyi böyle uygulamak gerekiyormuş…

Cildimize bakım yaparken oldukça sağlıklı ve temiz bir işlem uyguladığımızı sanıyoruz, ancak doğru ürünleri ve doğru sırayı kullanmamak cildimizde çeşitli sorunlar oluşmasına neden olabilir. Cilt bakımında en önemli olan durum ise kendi cildimize uygun olan ürünleri kullanmaktır. Yağlı olan bir cilde yoğun yağ içeren bir ürün kullanmak ciltte akne gibi sorunların meydana gelmesine neden olabilir.
DOĞRU MİKTARDA ÜRÜN KULLANMAK
Cilt bakım ürünlerinin farklı yapılarda olması sağlıklı gibi görünse de aslında öyle olmayabilir.
Cilt tipinize uygun olmayan bir ürünü kullanmak, cildinize zarar vererek akne gibi sorunların oluşmasına neden olabilir.
Bu ürünlerin devamlılığında ise ciddi cilt sorunları ortaya çıkabilir.
Bazı uzmanlara göre katı ve sıvı cilt ürünlerini karıştırmamak gerekiyor.
Özellikle yağlı cilt tipine sahip kişiler cildini temizledikten sonra yağ içeren nemlendirici sürmeniz açılan ve temizlenen gözeneklerin tekrar dolmasına neden olabilir.
Ancak cildiniz neme ihtiyaç duyarsa nemlendirici sürmelisiniz.
Not: Daha uygun bir cilt temizleme yöntemi bulmak için bir uzmana başvurmanız önerilir.
GÜNEŞ KREMİ KULLANMAMAK
Cilt bakım uzmanı Dr. Azadeh Shirazi, özellikle hassas cilt yapısına sahip kişiler için güneş kremi kullanımın oldukça önemli olduğunu ifade etti.
Güneş kremi yalnızca yüzün belirli yerlerine değil her bölgesine sürülmesi gerekir.
Göz kapakları, dudak, kulak, boyun ve göğüs bölgesine sürülmesi gerektiğini vurguladı.
Sadece yüz değil güneş gören kol ve bacak gibi bölgelere de güneş kremi uygulanması gerektiğinin altını çizen uzman, sürülmediğinde cilt kanserine neden olabileceğini anlattı.
FARKLI CİLT TİPİNE UYGUN ÜRÜN KULLANMAK
Arkadaşınızın cildine bir ürün oldukça iyi gelmiş ve size tavsiye etmiş olabilir, ancak kullanmadan önce kendi cilt yapınız ile arkadaşınızın cilt yapısını düşünmeniz gerekir.
Herkesin cilt yapısı aynı değildir. Örneğin bir kişinin cildi yağlıyken diğerinin kuru olabilir.
Bu nedenle cilt bakım rutinleri de aynı olmayacaktır.
CİLDİ PARLATMAK İÇİN BALLI YULAFLI MASKE
Not: Alerjik ve hassas cilt tipine sahip kişilerin kullanım öncesi bir uzmana başvurması önerilir.
Malzemeler:
Yulafı bir kabın içerisine alın ve üzerine iki yemek kaşığı süt ile bir yemek kaşığı balı ekleyin.
Karıştırıp macun kıvamı elde ettiğiniz bu maskeyi cildinize uygulayın.
Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın.