Dişlerin rengini 3 ton açıyor! Bembeyaz gülüşün sırrı bu malzemede…

KARBONATLA FIRÇALAMAK

Karbonat, diş yüzeyindeki lekeleri nazikçe parlatabilir. Bazı insanlar karbonatn çok sert olduğundan ve mineti aşındırabileceğinden endişe ediyor, ancak 2017'de yapılan araştırmalar, bunun lekeleri çıkarmanın güvenli bir yolu olduğunu buldu.

Karbonat ayrıca bakterilerle savaşmaya yardımcı olabilir, bu da plağı azaltabileceğini ve diş çürümesini önleyebileceğini düşündürmektedir.