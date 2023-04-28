Dişlerin rengini 3 ton açıyor! Bembeyaz gülüşün sırrı bu malzemede…

Önereceğimiz bu yöntemler sayesinde evde doğal malzemelerle dişlerinizi kısa sürede bembeyaz yapabilirsiniz.
DİŞLERİ BEYAZLATMANIN YOLU
BESLENMENİZİ DEĞİŞTİRMEK
Dişleri lekeleyen gıdaları ortadan kaldırmak, daha fazla lekelenmeyi önleyebilir. Kahve ve çay gibi tanen içeren yiyecek ve içecekler dişleri lekeleyebilir. Aynı şekilde koyu gazlı içecekler ve meyve suları da leke oluşmasına neden olabilir.
Asitli yiyecekler diş minesini aşındırarak dişlerin sarı görünmesine neden olabilir. Dişlerinin renginden endişe duyan kişiler aşırı narenciye, kahve ve soda tüketiminden kaçınmalıdır.
Diş hekimleri genellikle yemekten sonra dişleri fırçalamadan önce en az 30 dakika beklemenizi önerir. Asitler diş minesini zayıflatabilir, bu nedenle çok erken fırçalamak hasara neden olabilir.
KARBONATLA FIRÇALAMAK
Karbonat, diş yüzeyindeki lekeleri nazikçe parlatabilir. Bazı insanlar karbonatn çok sert olduğundan ve mineti aşındırabileceğinden endişe ediyor, ancak 2017'de yapılan araştırmalar, bunun lekeleri çıkarmanın güvenli bir yolu olduğunu buldu.
Karbonat ayrıca bakterilerle savaşmaya yardımcı olabilir, bu da plağı azaltabileceğini ve diş çürümesini önleyebileceğini düşündürmektedir.
MEYVEYLE BEYAZLATMA
Sırasıyla papaya ve ananasta bulunan enzimler olan papain ve bromelain, dişleri beyazlatmaya yardımcı olabilir. 2020 yılında yapılan bir araştırma, bromelain veya papain içeren diş beyazlatma jellerinin dişleri beyazlatmak için önemli klinik potansiyele sahip olduğunu buldu.
Bununla birlikte, bu enzimlerin etkili olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bazı meyvelerdeki asit aslında dişlerin rengini daha da kötüleştirebileceğinden, dişlerinizi doğrudan meyve parçalarıyla ovmanızı önermez.
YÜKSEK LİFLİ GIDALARI ÇİĞNEMEK
Bazı yüksek lifli sebzeleri ve baklagilleri çiğnemek, ağızdaki asidi nötralize etmeye ve diş minesini korumaya yardımcı olabilir. Fasulye veya ıspanak gibi yapraklı yeşillikler, ağzı asitten arındırmaya yardımcı olan daha fazla tükürük üretmek için ağzı tetikler.
DİŞ LEKELERİNİ ÖNLEMENİN YOLU
Mükemmel ağız hijyeni sağlamak, bir kişinin diş sararmasını önlemek ve azaltmak için yapabileceği en önemli şeydir. Düzenli fırçalama ve diş ipi diş minesini koruyabilir, diş eti çürümesini önleyebilir ve lekelerin çıkarılmasına yardımcı olabilir.
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