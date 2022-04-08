“Doğal maske” ile cildinizi mahvetmeyin! Yüzünüze asla sürmemeniz gereken “doğal ürünler”

Tamamen doğal olan cilt bakımı trendi son zamanlarda hızla yayılıyor. Satın alınan kimyasal bazlı güzellik ürünlerini kullanmak istenmeyen insanlar, mutfak malzemelerini her zamanki cilt bakım rutinlerine dahil etme konusunda farklı yöntemler deniyorlar. Fakat doğal olan ürünlerin “daha zararsız” olduğuna dair geliştirilen algı, aslında hiç istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bilinçsizce uygulanan “doğal maskeler” de cildinize büyük zararlar verebilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 08.04.2022 11:17

Kolayca bulunabilen ve uygun fiyatlı doğal ürünlerin, cilde herhangi bir zarar vermediği algısına sahip olduğundan, temizleyiciler, tonikler ve yüz maskeleri olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır. Ancak bu yanılgı, birçok mutfak malzemesi yüze uygulanmaya uygun olmadığı için istenmeyen sonuçlara yol açabilir. İşte asla yüzünüze sürmemeniz gereken o 5 doğal ürün…

LİMON Limonun zengin antioksidan içeriği nedeniyle, birçok insan pigmentasyon sorunlarını gidermek ve cildi aydınlatmak için doğrudan yüzlerinde kullanır. Bununla birlikte, limon doğası gereği oldukça asidiktir ve mutfak malzemesi cildin pH dengesini bozabilir, ciddi alerjik reaksiyonlara, aşırı kuruluğa, kızarıklığa ve ciltte soyulmaya neden olabilir. Hassas veya problemli bir cilt tipiniz varsa semptomlar daha da kötüleşebilir. Bu nedenle, bölgesel limon uygulamalarından uzak durduğunuzdan emin olun, en iyi sonucu almak için yüz maskelerinde sadece birkaç damla limon suyu kullanın.