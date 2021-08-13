Dolabınızdan hemen çıkarın! O kıyafet sinir hasarına neden oluyor

Bazı insanlar güzelliğin aynı zamanda acı verici olduğunu söyler. Kadınları baygınlığa iten dar Viktoryen korseler artık geride kalsa da hala birçok kıyafet, sağlığınızı tehdit edecek kadar tehlikeli hale geliyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 13.08.2021 12:18

Bizi muhteşem hissettiren aksesuarlar, kıyafetler aslında bedenimizde geri dönülemez sonuçlara neden olabiliyor. Bu nedenle seçimlerinizi yaparken yalnızca görümünüze değil sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. İşte o kıyafetler…

SİVRİ BURUNLU AYAKKABILAR Sivri burunlu ayakkabılar, yüksek topuklu ayakkabılar kadar kötü olabilir. Bu tür modeller, doğal olmayan bir pozisyonda zemine basan ayak parmaklarınız için aynı zamanda yeterli alana sahip değildir. Ayrıca, tüm ağırlığınız ayaklarınızın ön kısmındadır, bu da ayak parmakları arasında nasır ve sinir hasarına neden olabilir.

İHTİYACINIZDAN DAHA BÜYÜK NUMARA AYAKKABILAR Ünlüler genellikle nasırları ve şişmeyi önlemek için ihtiyaç duyduklarından 1-2 beden büyük ayakkabılar giyerler. Ayakkabılar sıkı değilse kan dolaşımı normaldir ve basınç yoktur. Ancak bu tür ayakkabıları düzenli olarak giymek yerine bir veya iki kez giymek gerekir. Çok büyük ayakkabılar yürüme şeklimizi değiştirmemize neden olur. Çünkü ayaklarımızdan çıkmalarından korkarız, bu yüzden ayak parmaklarımızı sıkarız, bu da ayaklarda, dizlerde, sırtta ve hatta boyunda sorunlara yol açar.

ŞEFFAF PLASTİK AYAKKABILAR Trendy kızlar birkaç yıldır şeffaf plastik ayakkabılar giyiyor. Etkileyici görünüyorlar, bu doğru. Ama onları çok sık giymemek daha iyi bir tercih olacaktır. Bunun nedeni, plastiğin hava dolaşımına izin vermemesidir, bu nedenle içeride sıkışmış olması nedeniyle ayaklarınızda mantar ve bakteri olabilir. Plastikten yapılmış ayakkabılar ayaklarınızı çok terletiyor, bu yüzden kesinlikle nasır geliştireceksiniz.

BALE AYAKKABILARI (BABETLER) Bale ayakkabıları da her zaman giymek için en iyi ayakkabı seçimi değildir. Bu tür modeller ayak için yeterli desteği sağlamaz, bu da diz ve sırt problemlerine yol açar. Bale ayakkabılarının tabanları çok incedir, bu yüzden ayaklarınız üzerinde yürüdüğünüz her küçük kayayı hissedecektir. Ve keskin bir şeye basarsanız, tabanı delme riski vardır.

AĞIR AKSESUARLAR Büyük, ağır küpeler kesinlikle havalı görünürler ancak bir dezavantajı vardır. Bu aksesuarların her zaman kulak memenize zarar verme riski vardır. Ayrıca, ağırdırlar ve onları çok fazla çekerler, bu da erken yaşlanmaya neden olabilir.

KORSELER Korse kullanarak vücudunuzun neredeyse mükemmel görünmesini sağlayabilirsiniz. Ancak özellikle doğru seçmediyseniz dikkatli olun. Korsenin neden olabileceği en sık sorun cilt tahrişidir. Korse çok sıkıysa sinirlere baskı yapar ve uyuşukluğa neden olur. Kan dolaşımınız kötüyse, daha fazla bacak şişmesine neden olabilir.

DAR KIYAFETLER Çok dar giysiler, çok uzun süre ve çok sık giyildiğinde de tehlikelidir. Cilt tahrişine ve enfeksiyonlara neden olabilirler. Kanın iyi dolaşımına izin vermezler ve sindirim sorunlarına yol açabilirler.