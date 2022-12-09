Dolgun ve uzun saçlara sahip olmanın sırrı bu yöntemde! Gür saçların anahtarı…

SAÇ DERİNİZLE BAŞLAYIN

Uzmanlar, kafa derisinin cildi ve büyüdüğü saçları sağlıklı tutmak için gerekli olan zengin bir bakteri ve mantar mikrobiyomuna sahip olduğunu söylüyor. Yeterince şampuan uygulanmadığında veya sert temizleyiciler kullandığınızda, saç büyümesini olumsuz etkileyen cilt sorunlarına yol açar. Cildin bağışıklık işlevleri vardır ve toksinlere ve çevresel saldırganlara karşı ilk savunma hattımızdır. Kafa derisi zarar gördüğünde, kafa derisi kendini savunamaz diyor. Sağlıklı bir nem ve doğal yağ dengesinin korunması, yüzünüzde olduğu gibi saç derisinde de önemlidir.

Uzmanlar saç yapısının bozulmasında ve saç derisinin pH dengesini bozulmasında saç şekillendiricilerinin ve sert temizlik maddelerinin (örn. sülfatlar) aşırı kullanımının suçlu olduğunu söylüyor. Arkasında ağır bir kalıntı bırakan ve saçı donuk gösteren kalınlaştırıcı ürünlerin yanı sıra yüksek pH seviyesine sahip her şeyin kullanımının sınırlandırılması öneriliyor.