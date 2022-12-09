Dolgun ve uzun saçlara sahip olmanın sırrı bu yöntemde! Gür saçların anahtarı…

Saçları gürleştirmekte uzmanların en büyük ipucu, rutini basit tutmaktır. Ünlü saç stilistleri ve uzmanlar daha kalın ve daha uzun saçlara sahip olmak için neler yapabileceğinizi anlattı.
DAHA SAĞLIKLI BESLENİN
Avokado severler için harika haber! Trikolog Michelle Blaisure'a göre, kalın ve sağlıklı saçlar için sağlıklı yağlarla dolu bir diyet şarttır. Blaisure, "Genetik, saç dokusunu ve kıvrılmasını belirlerken, beslenmemiz genlerin nasıl ifade edilebileceği konusunda önemli bir rol oynuyor" diyor. "Bol miktarda kaliteli protein ve zeytinyağı ve omega-3'ler gibi iyi yağlar aldığınızdan emin olun." Daha güçlü saçlar için gerekli tüm temel besinleri almak için somon, avokado, fındık, sebze ve meyveler tüketmeniz öneriliyor.
DOĞRU ÜRÜN SEÇİMİ
Kulağa bariz geliyor ama tekrar etmekte fayda var: Farklı saç tipleri, onların tam ihtiyaçlarını karşılayan özel ürünler gerektirir. Saç stilisti Jenny Balding, ince telli saçlara sahip olanların, dolgun görünümü artırmak ve parlaklık katmak için hacim kazandırıcı şampuan ve saç kremleri kullanması gerektiğini söylüyor. İnatçı saçlı olanlar için elektriklenmeyi azaltan ve nemlendiren ve besleyici bir kremle bitiren ürünler öneriliyor.
Bu noktada en önemlisi saç derisini nazikçe temizleyen bir şampuan ve nemi artıran bir saç kremi seçmektir. Uzmanlar saç bakım ürünlerinin saçın ortasından uçlarına doğru uygulanması gerektiğinin altını çiziyor.
AŞIRI YIKAMAKTAN KAÇININ
Her şeyin fazlası sağlığımız için zararlıdır. Saç stilisti Lucy Flora'ya göre, müşterilerinin yaptığı bir numaralı hata aşırı yıkamadır.
Flora, "Saç doğal yağlarından daha parlak yapan bir şey yoktur" diyor. Saçınızı düzenli olarak nazikçe tarayarak doğal yağların dağılmasına yardımcı olabilirsiniz. Sadece saçlarınızı mutlaka birkaç günde bir yıkamayı ihmal etmeyin. Sağlıklı saç derisini korumak için ürün birikintilerini durulamak önem taşımaktadır.
SAÇ DERİNİZLE BAŞLAYIN
Uzmanlar, kafa derisinin cildi ve büyüdüğü saçları sağlıklı tutmak için gerekli olan zengin bir bakteri ve mantar mikrobiyomuna sahip olduğunu söylüyor. Yeterince şampuan uygulanmadığında veya sert temizleyiciler kullandığınızda, saç büyümesini olumsuz etkileyen cilt sorunlarına yol açar. Cildin bağışıklık işlevleri vardır ve toksinlere ve çevresel saldırganlara karşı ilk savunma hattımızdır. Kafa derisi zarar gördüğünde, kafa derisi kendini savunamaz diyor. Sağlıklı bir nem ve doğal yağ dengesinin korunması, yüzünüzde olduğu gibi saç derisinde de önemlidir.
Uzmanlar saç yapısının bozulmasında ve saç derisinin pH dengesini bozulmasında saç şekillendiricilerinin ve sert temizlik maddelerinin (örn. sülfatlar) aşırı kullanımının suçlu olduğunu söylüyor. Arkasında ağır bir kalıntı bırakan ve saçı donuk gösteren kalınlaştırıcı ürünlerin yanı sıra yüksek pH seviyesine sahip her şeyin kullanımının sınırlandırılması öneriliyor.
Stilist Linda de Zeeuw, kan akışını artırmak için saçınızı haftada üç defadan fazla yıkamamanızı ve düzenli olarak saç derinize masaj yapmanızı öneriyor. De Zeeuw ayrıca kuru şampuanın aşırı kullanılmasına karşı da uyarıda bulunuyor. Çünkü bu, saç derinizde bir tortu tabakası oluşturup saç köklerini tıkayarak yeni, sağlıklı saçların büyümesini önleyebilir.