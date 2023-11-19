Duşta yapılan bu hata saç dökülmesine neden oluyor! Gür saçlara sahip olmanın sırrı…

Saç dökülmesi ve saç bakımı uzmanı Nosheen Choudhry, bunun tamamen normal olduğunu söylüyor. Soğuk havalarda havanın kuruması nedeniyle saç dökülmesi meydana gelecektir Bu durum saç derinizdeki ve saçınızdaki nemi alıp götürebilir, bu da kepeğe neden olabilir.
"Ayrıca saçınızın dokusunda da bir değişiklik olabilir, çünkü daha kuru olacaktır, bu da saçın kırılmasına ve dolayısıyla dökülmeye neden olabilir."
Nosheen'e göre mevsimsel saç dökülmesi insanların düşündüğünden daha yaygın ve bununla mücadele edenlerin yalnız olmadığını vurguluyor. "Kış aylarında birçok erkek ve kadın saç derisi ve saç sorunları yaşıyor. Ani saç dökülmesi yaşandığında bunun ne kadar göz korkutucu ve can sıkıcı olabileceğini anlıyoruz."
"Çok fazla dış neden olabilir, ancak kış aylarında iyi bir saç bakımı rutinine bağlı kalmanız ve bu rutini sürdürmeniz önemlidir."
Saç uzmanı Nosheen, Mevsimsel saç dökülmesinin etkilerini en aza indirmek için bir dizi öneride bulunuyor.
"Her ne kadar çok cazip gelse de, özellikle soğuk aylarda, sıcak duş almaktan kaçınmalısınız çünkü bunlar saçınızı ve saç derinizi kurutabilir ve saç dökülmesini daha da artırabilir."
Uzmanlara göre mevsimsel saç dökülmesinin etkilerini en aza indirmenin diğer yolları ise şöyle:
BESLENME
Dengeli bir beslenme ve yeterli su tüketimi ile herhangi bir temel besin maddesi bakımından eksiklik yaşamadığınızdan emin olun. Ayrıca sahip olabileceğiniz eksiklikleri tespit etmek için doktorunuza kan testi yaptırabilir ve ardından uygun takviyeleri alabilirsiniz.
SAÇ YAĞLARINDAN YARDIM ALIN
Biberiye yağı gibi saç yağları da son aylarda daha popüler hale geldi. Ancak çeşitli çalışmalar saç yağlamanın saç dökülmesi yaşayan insanlar için harika olduğunu, çünkü yeni büyümeyi teşvik etmeye yardımcı olduğunu öne sürüyor. Nosheen, saçlarınıza haftada en az bir veya iki kez yağ uygulamanızı öneriyor.
DOĞRU TARAK TERCİH EDİN
Aşırı saç kırılmasını önlemek için plastik yerine doğal kıllı bir saç fırçası tercih edin.
STRESİNİZİ YÖNETİN
Stres beklenmedik saç dökülmesinde büyük rol oynayabilir. Eklenen mevsimsel stresi egzersiz, kişisel bakım veya terapi gibi yöntemlerle yönetmeye çalışın.
UYKUYA ÖZEN GÖSTERİN
Uyku eksikliği vücudumuza zarar verir, bu nedenle aşırı saç dökülmesini önlemek için önerilen uyku saatlerinizi düzenlemeye çalışmak çok önemlidir.
SAÇLARINIZI OLUMSUZ ETKENLERDEN KORUYUN
Şapka takarak ve eşarplarla sararak saçlarınızı hava koşullarından korumak, mevsimsel aşırı saç dökülmesinden korunmak için çok önemlidir.