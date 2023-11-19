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Duşta yapılan bu hata saç dökülmesine neden oluyor! Gür saçlara sahip olmanın sırrı…

Daha soğuk havalar ve daha sert koşullar, bazı kişilerin her gün alışık olduklarından daha fazla saç kaybetmesine neden olabilir. Ortalama bir insan her gün yaklaşık 100 saç telini kaybetmeyi beklese de sonbahar ve kış aylarında saçlar 'mevsimsel dökülme' olarak bilinen bir dökülme döngüsü yaşayabilir.Yeni br araştırma, 16 kişiden birinin soğuk aylarda saç dökülmesi yaşadığını, 10 kişiden birinin ise saçlarının daha kırılgan olduğunu söylediğini ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 19.11.2023 15:12
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Duşta yapılan bu hata saç dökülmesine neden oluyor! Gür saçlara sahip olmanın sırrı…

Saç dökülmesi ve saç bakımı uzmanı Nosheen Choudhry, bunun tamamen normal olduğunu söylüyor. Soğuk havalarda havanın kuruması nedeniyle saç dökülmesi meydana gelecektir Bu durum saç derinizdeki ve saçınızdaki nemi alıp götürebilir, bu da kepeğe neden olabilir.

"Ayrıca saçınızın dokusunda da bir değişiklik olabilir, çünkü daha kuru olacaktır, bu da saçın kırılmasına ve dolayısıyla dökülmeye neden olabilir."

Nosheen'e göre mevsimsel saç dökülmesi insanların düşündüğünden daha yaygın ve bununla mücadele edenlerin yalnız olmadığını vurguluyor. "Kış aylarında birçok erkek ve kadın saç derisi ve saç sorunları yaşıyor. Ani saç dökülmesi yaşandığında bunun ne kadar göz korkutucu ve can sıkıcı olabileceğini anlıyoruz."

"Çok fazla dış neden olabilir, ancak kış aylarında iyi bir saç bakımı rutinine bağlı kalmanız ve bu rutini sürdürmeniz önemlidir."

Saç uzmanı Nosheen, Mevsimsel saç dökülmesinin etkilerini en aza indirmek için bir dizi öneride bulunuyor.

"Her ne kadar çok cazip gelse de, özellikle soğuk aylarda, sıcak duş almaktan kaçınmalısınız çünkü bunlar saçınızı ve saç derinizi kurutabilir ve saç dökülmesini daha da artırabilir."

Uzmanlara göre mevsimsel saç dökülmesinin etkilerini en aza indirmenin diğer yolları ise şöyle:

BESLENME

Dengeli bir beslenme ve yeterli su tüketimi ile herhangi bir temel besin maddesi bakımından eksiklik yaşamadığınızdan emin olun. Ayrıca sahip olabileceğiniz eksiklikleri tespit etmek için doktorunuza kan testi yaptırabilir ve ardından uygun takviyeleri alabilirsiniz.

SAÇ YAĞLARINDAN YARDIM ALIN

Biberiye yağı gibi saç yağları da son aylarda daha popüler hale geldi. Ancak çeşitli çalışmalar saç yağlamanın saç dökülmesi yaşayan insanlar için harika olduğunu, çünkü yeni büyümeyi teşvik etmeye yardımcı olduğunu öne sürüyor. Nosheen, saçlarınıza haftada en az bir veya iki kez yağ uygulamanızı öneriyor.

DOĞRU TARAK TERCİH EDİN

Aşırı saç kırılmasını önlemek için plastik yerine doğal kıllı bir saç fırçası tercih edin.

STRESİNİZİ YÖNETİN

Stres beklenmedik saç dökülmesinde büyük rol oynayabilir. Eklenen mevsimsel stresi egzersiz, kişisel bakım veya terapi gibi yöntemlerle yönetmeye çalışın.

UYKUYA ÖZEN GÖSTERİN

Uyku eksikliği vücudumuza zarar verir, bu nedenle aşırı saç dökülmesini önlemek için önerilen uyku saatlerinizi düzenlemeye çalışmak çok önemlidir.

SAÇLARINIZI OLUMSUZ ETKENLERDEN KORUYUN

Şapka takarak ve eşarplarla sararak saçlarınızı hava koşullarından korumak, mevsimsel aşırı saç dökülmesinden korunmak için çok önemlidir.

Saç dökülmesi endişe yaratıyorsa, kel noktalar bırakıyorsa veya uzun sürüyorsa bir sağlık uzmanına veya dermatoloğa danışmanız önerilir.

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