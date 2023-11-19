Duşta yapılan bu hata saç dökülmesine neden oluyor! Gür saçlara sahip olmanın sırrı…

Saç dökülmesi ve saç bakımı uzmanı Nosheen Choudhry, bunun tamamen normal olduğunu söylüyor. Soğuk havalarda havanın kuruması nedeniyle saç dökülmesi meydana gelecektir Bu durum saç derinizdeki ve saçınızdaki nemi alıp götürebilir, bu da kepeğe neden olabilir.

"Ayrıca saçınızın dokusunda da bir değişiklik olabilir, çünkü daha kuru olacaktır, bu da saçın kırılmasına ve dolayısıyla dökülmeye neden olabilir."

Nosheen'e göre mevsimsel saç dökülmesi insanların düşündüğünden daha yaygın ve bununla mücadele edenlerin yalnız olmadığını vurguluyor. "Kış aylarında birçok erkek ve kadın saç derisi ve saç sorunları yaşıyor. Ani saç dökülmesi yaşandığında bunun ne kadar göz korkutucu ve can sıkıcı olabileceğini anlıyoruz."