Ela gözlüler nasıl makyaj yapmalı? İşte gözlerin yeşilini ve parlaklığını ortaya çıkaran taktikler

Ela göz rengine sahipseniz, doğru makyaj tekniklerini ve renkleri kullanarak muhteşem bakışlar ve parlak gözler elde edebilirsiniz. Üstelik bunun için makyaj artisti olmanıza bile gerek yok. Teknikler de son derece basit ve uygulaması kolay...
MOR TONLARI DENEYİN
Ela gözler, mor tonlarının derinliğine harika bir şekilde uyum sağlar. Mor farlar, ela gözlerinizi daha çekici hale getirebilir ve renklerin derinliğini artırabilir. Mor, mürdüm ve eflatun renklerini kullanabilirsiniz.
MASKARA VE GÖZ KALEMİ KULLANIN
Siyah veya kahverengi göz kalemi kullanarak gözlerinizi çerçeveleyin. Ardından, kirpikleri kıvırmak ve siyah veya kahverengi maskara uygulamak gözlerinizi daha büyük ve daha çarpıcı gösterecektir. Maskara gözlerinizi daha büyülü hale getirecektir.
GÖZ PINARLARINIZA AYDINLATICI SÜRÜN
Göz pınarlarına hafif bir aydınlatıcı uygulamak, gözleri daha açık ve parlak gösterir. Bu, ela gözlerinizi daha canlı hale getirir ve daha genç bir görünüm sağlar. Gözlerinizi ön plana çıkarmak istiyorsanız bu tekniği atlamadan göz makyajınızı bitirmeyin.
KAŞLARINIZI BELİRGİNLEŞTİRİN
Kaşları doğru şekilde doldurmak ve belirginleştirmek, göz makyajınızın tamamlayıcı bir parçasıdır. Doğal bir kaş kalemi veya toz kullanarak kaşlarınızı şekillendirin ve doldurun, bu da gözlerinizin daha belirgin görünmesini sağlar.
DUDAKLARINIZI SADE TUTUN
Göz makyajınızı belirginleştirdiğinizde, dudak makyajınızı daha sade tutun. Doğal tonlarda bir dudak rengi veya hafif bir dudak parlatıcısı tercih ederek, gözlerinizin ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz.
ALT KİRPİKLERİNİZE TURUN FAR
Alt kirpiklerinizin sonlarına doğru canlı tonda turuncu far sürmeyi deneyin. Bu işlem gözlerinizi anında parlatıp çok daha canlı bir göz rengi tonu keşfetmenize yardımcı olacak. Göz pınarlarınıza da aydınlatıcı sürerek göz makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Maskarayı da sürmeyi ihmal etmeyin. Eğer maskarayı kirpiklerinizin uç kısımlarına doğru sürerseniz gözlerinizi daha çekik hale getirebilirsiniz.