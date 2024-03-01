Ela gözlüler nasıl makyaj yapmalı? İşte gözlerin yeşilini ve parlaklığını ortaya çıkaran taktikler





GÖZ PINARLARINIZA AYDINLATICI SÜRÜN



Göz pınarlarına hafif bir aydınlatıcı uygulamak, gözleri daha açık ve parlak gösterir. Bu, ela gözlerinizi daha canlı hale getirir ve daha genç bir görünüm sağlar. Gözlerinizi ön plana çıkarmak istiyorsanız bu tekniği atlamadan göz makyajınızı bitirmeyin.





KAŞLARINIZI BELİRGİNLEŞTİRİN



Kaşları doğru şekilde doldurmak ve belirginleştirmek, göz makyajınızın tamamlayıcı bir parçasıdır. Doğal bir kaş kalemi veya toz kullanarak kaşlarınızı şekillendirin ve doldurun, bu da gözlerinizin daha belirgin görünmesini sağlar.

