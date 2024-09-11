Ellerinizin 20 yaş genç görünmesini sağlayan yöntem! Adeta bir ‘gençlik pınarı’...

İdriss, ellerin "yaşınızın en büyük belirtilerinden biri" olduğunu söylüyor. Ancak bunu tersine çevirmek mümkün.

Ellerdeki yaşlanma belirtilerini aşmanın üç yolu olduğunu ve 1 numaranın güneş kremi olduğunu söylüyor: "Bu, elleriniz için tam anlamıyla bir gençlik pınarı."