Ellerinizin 20 yaş genç görünmesini sağlayan yöntem! Adeta bir ‘gençlik pınarı’...

İdriss, ellerin "yaşınızın en büyük belirtilerinden biri" olduğunu söylüyor. Ancak bunu tersine çevirmek mümkün.
Ellerdeki yaşlanma belirtilerini aşmanın üç yolu olduğunu ve 1 numaranın güneş kremi olduğunu söylüyor: "Bu, elleriniz için tam anlamıyla bir gençlik pınarı."
İdriss, güneş kremini aşırı güneşe maruz kalmaya karşı koruyucu bir tedbir olarak görüyor.
"Araba kullanmaktan pencere kenarında oturup telefonda konuşmaya kadar elleriniz kronik olarak güneşe maruz kalıyor" diyen Dr. İdriss'in listesindeki ikinci şey ise gece boyunca el bakımı.
"Ellerinizin arkasına ve hatta parmak uçlarınıza bir peeling maskesi uygulayın," diye açıkladı.
"Kuruduğunda ise güzel, kalın bir krem alın, üstüne sürün ve yatağa böyle gidin."
Uyku tedavisiyle "ellerinizin sanki hayatlarında hiç çalışmamış gibi görüneceğini" vaat ediyor.
Son ipucu ise retinol, diğer adıyla A vitamini.
"Peeling yapmadığınız günlerde, cildinizin güzel yüzünüz kadar etkili bir şekilde kendini yenilemesini sağlamak için ellerinizin arkasına az miktarda bölgesel olarak uygulayın."