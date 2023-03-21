Estetiğe gerek kalmıyor! Bu 3 ürün doğum çatlaklarını bir çırpıda yok ediyor

Hamilelik döneminde çatlak oluşumunun önüne geçmek için bu süreçte bolca su tüketmek, dengeli beslenmek ve vücudu nemlendirmek son derece mühim. Doğum sonrası kendisini iyice gösteren bu çatlaklar ile mücadele etmek isteyenler için fayda gösterecek birtakım yöntemlerden bahsedeceğiz. Bu doğal ürünlerin yanı sıra, yine bol su içmeyi ihmal etmeyin. Doğal yağlar ile vücudunuzu fırçalayın ve aynı zamanda dengeli beslenmeyi es geçmeyin…
UYARI: Bu yağları kullanmadan önce herhangi bir alerjik reaksiyona karşı mutlaka bir uzman görüşü almayı unutmayın.
KAKAO YAĞI
Cildi nemlendirme ve hücreleri yenileme konusunda oldukça etkili olan kakao yağı, çatlak tedavisinde oldukça etkili yöntemlerden biridir. İçerisinde bulunan A ve E vitaminleri sayesinde, çatlakların önüne geçebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey, Çatlakların olduğu bölgeye günde iki defa kakao yağı ile masaj yapın. Bu masajı düzenli olarak tekrarlayın. Masaj esnasında vücudunuz için at kılı fırçası kullanabilirsiniz.
ALOE VERA YAĞI
Cildi rahatlatmaya ve nemlendirmeye yardımcı olan aloe vera yağı, çatlak tedavisinde etkili bir sonuç verebilir. Çok uzun yıllardır pek çok cilt problemini iyileştirmede etkili olan bu jeli, çatlakların olduğu bölgeye masaj yaparak günde iki kez uygulayın.
VAZELİN
Kuru ve gergin cildi yatıştırmaya yardımcı olan vazelin, çatlakları tedavi etme konusunda oldukça etkilidir. Cildi nem bombasına dönüştüren vazelini, yatmadan önce 5-10 dakika masaj yaparak çatlak olan yüzeye uygulayın. Bu yöntemi düzenli olarak yaptığınızda farkı göreceksiniz.
ŞEKER PEELİNGİ
Zamanla kalınlaşan cildi ölü derilerden arındırmak için en uygun yöntemlerden birisi olan şeker, aslında tek başına etkili bir peeling görevi görmektedir. Karın, kol ve bacak bölgesini arındırmada oldukça etkili olan şeker sayesinde zamanla derinleşmiş çatlakları hızlı bir şekilde tedavi edebilirsiniz. Böylece aşırı kuru ve gergin cildinizi çatlak olan bölgeye uygulayarak, bu çatlakları tedavi edebilirsiniz.
ÇAY AĞACI YAĞI
Alternatif tıp alanında sıklıkla tercih edilen çay ağacı yağı, çatlak olan bölgeleri kökten uca tedavi etmede oldukça başarılıdır. Bu yağı düzenli uyguladığınızda, çatlak olan yüzeyin daha canlı ve pürüzsüz olduğunu zaman geçtikçe fark edeceksiniz. Antibiyotik etkisi veren bu yağı, haftada birkaç defa uygulayabilirsiniz.