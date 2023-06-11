Geleneksel ve modern tıpta yaşlanma karşıtı iksirler





DR. BUĞRA ÖKTEM

HAVUZU TEMİZLEMEK DEĞİL KİRLETMEMEK ÖNEMLİ!

- Yaşlanmayı durdurmak çağlar boyu insanoğlunun hayali oldu. Günümüzde geçmiş öğretileri kullanıyor mu modern ve alternatif tıp?

- Günümüzde tıp sistemi olarak kabul edilerek saygı duyulan iki adet eski tıp sistemi vardır. Bunlar Ayurvedik tıp ve Çin tıbbı.Batı tıbbının yazılı geçmişi, çok çok abartırsak birkaç yüz yıl iken, Ayurveda'nın değişmeden günümüze ulaşan en eski yazılı kaynağı olan Charak Samhita'nın geçmişi 3000 yıldır. Ayurveda Tıp Fakültesinde, Batı tıbbındaki Geriatri Ana Bilim Dalı (Yaşlılık hastalıkları ile mücadele) yerine Rasayana Ana Bilim Dalı (Yaşlanmayı yavaşlatma/ Anti-aging) var. Yani sistemli olarak 3 bin yıllık tecrübe ile tedavi ve uygulamalar yapılıyor.



- Siz yaşlılığı engellemek için hangi yöntemi kullanıyorsunuz?

- Ayurveda, bilinen 5000 yıllık çok tecrübeli bir tıp sistemidir. Temel amacı, insanları dengeli bir yaşam sürmeye teşvik etmek ve beden, zihin ve ruh arasındaki uyumu sağlamaktır. Ayurveda'nın yaşlanmayı engellemek için sağlıklı bir beslenme rejimi önerir. Bu rejimde taze, doğal ve organik gıdalar tercih edilir. Yiyeceklerin özellikleri ve yapım aşamaları çok önemlidir. Baharatlar, bitki çayları ve antioksidan açısından zengin besinler, yaşlanmayı yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Bedenin dengesini korumak ve yaşlanmayı önlemek için düzenli olarak vücut ve yüz masajı yapılmasını önerir. Amla (Hint frenk üzümü), Brahmi, Ashwagandha gibi bitkilerin antioksidan özellikleri vardır ve yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilirler. Düzenli olarak vücudu toksinlerden arındırmanın önemini vurgular. Toksin birikimi, yaşlanma sürecini hızlandırabilir. Ayurvedik detoks yöntemleri, vücudu temizlemek ve dengeyi geri kazandırmak için kullanılır. Rasayana terapileri, sindirimi desteklemek, bağırsaklar ile filtre organlarını temizlemek ve vücuttaki toksinleri ortadan kaldırmak için kullanılan bitkisel takviyeler ve tedavi tekniklerini içerir. Uyku, vücudun yeniden onarımını sağlar ve yaşlanmayı geciktirebilir.



- Son olarak bir teknoloji şirketi sahibi kendi kanını babasına, oğlunun kanını kendine naklettirdi gençlik formülü olarak. Bu konuda ne kadar ileri gidecek insanoğlu?

- İnsanların altın ve ölümsüzlük arzusu hiçbir sınır tanımamıştır. İnsanlar bu hırsla, hiçbir ahlak, din ve insanlık özelliğini tanımamıştır. Şimdi bile hiçbirinizin aklının ucundan geçmeyecek yöntemler deneniyordur. Akıllıca olan, denek olmamak. Günlük yaşamda dengeli ve bedenimizi/ ruhumuzu yormadan yaşamak. En değerli varlığımızın sağlık olduğunu bir an bile aklımızdan çıkarmamak. Havuzu temizlemeye çalışmadan önce kirletmemeyi öğrenmek. Stresi dengelemeyi öğrenmek. Dönemsel olarak bedenimizi temizlemek. Doğru ve denenmiş yöntemleri uygulamak.