Gıdı sorununu ortadan kaldıran yöntem! 5 adımda ideal yüz hatlarına kavuşun...

Hepimizin imkanı olsa değiştireceği bazı özellikleri bulunuyor. Belki de düz saçlarınız var ve kıvırcık saçların hayalini kuruyorsunuz. Hatta kaşlarınızın veya tırnak şeklinizin farklı olmasını bile dileyebilisiniz. Bununla birlikte, en yaygın şikayetlerden biri çene çevresindeki sorunlardır. Çenenin altında yer alan gıdı görüntüsü diğer fiziksel özelliklerinizden bağımsız olarak sizi rahatsız ediyor olabilir.

Giriş Tarihi: 06.09.2022 09:32 PAYLAŞ ABONE OL

Kilonuz, yaşınız veya yaşam tarzınız ne olursa olsun, gıdı kalıcı olabilir ve ortadan kaldırılması neredeyse imkansızdır. Ancak alanı gizlemenin çok basit yolları bulunuyor. Saç ve makyaj uzmanlarından gıdı gizlemenin en kolay güzellik tüyolarını anlatıyor.

MAKYAJ YAPARKEN KONTÜR UYGULAYIN Gıdıyı gizlemenin en etkili yollarından biri, çene çizginizi tanımlamaya ve uzatmaya yardımcı olan kontür uygulamasıdır. Bu noktada işin püf noktası sizin için en iyi rengi bulmaktır. İdeal ton normalde cilt tonunuzdan iki ton daha koyu olan ve soğuk veya grimsi bir alt tonlu bir bronzerdır ve mutlaka mat olanlar tercih edilmelidir.