Gıdı sorununu ortadan kaldıran yöntem! 5 adımda ideal yüz hatlarına kavuşun...

Kilonuz, yaşınız veya yaşam tarzınız ne olursa olsun, gıdı kalıcı olabilir ve ortadan kaldırılması neredeyse imkansızdır. Ancak alanı gizlemenin çok basit yolları bulunuyor. Saç ve makyaj uzmanlarından gıdı gizlemenin en kolay güzellik tüyolarını anlatıyor.
MAKYAJ YAPARKEN KONTÜR UYGULAYIN
Gıdıyı gizlemenin en etkili yollarından biri, çene çizginizi tanımlamaya ve uzatmaya yardımcı olan kontür uygulamasıdır. Bu noktada işin püf noktası sizin için en iyi rengi bulmaktır. İdeal ton normalde cilt tonunuzdan iki ton daha koyu olan ve soğuk veya grimsi bir alt tonlu bir bronzerdır ve mutlaka mat olanlar tercih edilmelidir.
Kontürü uygulamak için çene kemiğinizin hemen üstünü ve çene kemiğinizin hemen altını çerçeveleyin. Daha açık bir tonla ise çene kemiğinizi vurgulayabilirsiniz. Ancak bronzerı iyice karıştırdığınızdan emin olmanız önemli. Böylece sert çizgiler veya renk lekeleri ortaya çıkmaz. Tüm ürünleri harmanlandıktan sonra, pudra ile sabitleyerek uygulamayı bitirebilirsiniz.
ALLIĞI UYGULAYACAĞINIZ NOKTAYI DOĞRU SEÇİN
Gıdıyı kamufle edebilen tek makyaj tekniği şekillendirme değildir. İyi yerleştirilmiş bir allık da yardımcı olabilir. Yumuşak bir allık rengi tercih ediyorsanız, şakak bölgelerinize, elmacık kemiği çukuruna kadar allığı yayabilir ve ardından çene hattının altından geçerek gıdı bölgesine de hafifçe allık uygulayabilirsiniz. Allık uygulamak cildinize güzel şekilde tamamlayacak ve bölgeyi yüzünüzün geri kalanına bağlamaya yardımcı olur. Çenenizin yanaklarınıza uyum sağlamasına yardımcı olarak, gizlemeye de yardımcı olursunuz.
SAÇ MODELİNİZİ DEĞİŞTİRİN
Saçınız ayrıca gıdıyı ortaya çıkarabilir veya gizleyebilir. Lob veya uzun bir bob modeli denemeyi düşünebilirsiniz. Bu tarz kesimler yüzü ve boynu uzatarak dikkati sorunlu bölgeden uzaklaştıracaktır.
Tercih edebileceğiniz bir başka model ise uzun kesimler. Saçlarınızı uzun bırakıp üzerine katlar kestirmek saçlarınızı hafifletecektir. Ancak katları çene hizasında değil göz hızasında bitirmeye özen göstermeniz gerekiyor.
Kaçınılması gereken tek stil ise çene boyunda bir bob modelidir. Bu tarz sadece gözleri çenenize çekmekle kalmaz, aynı zamanda yüzünüzün yuvarlaklığını da vurgular.
SAÇINIZI FARKLI ŞEKİLLENDİRİN
Saç kesiminizi değiştirdikten sonra şekillendirme tekniğinizi de farklı uygulamak büyük bir fark yaratmaya yardımcı olur. Bu noktada dikkat edilmesi gereken yüzü çok sert bir şekilde çerçeveleyen şekillendirmelerden uzak durmaya çalışmaktır. Saçınızı geriye doğru bir modelle şekillendirmeyi deneyebilirsiniz. Ancak bunu yaparken yanlardan düşen ve yüzünüze yuvarlak bir şekil veren perçemlerden kaçınmaya özen gösterin. Bu model dikkati direkt olaran gıdınıza çekecektir.
Eğer perçem kullanmak istiyorsanız göz veya yanak çevresinde kullanabilirsiniz. Bu sayede dikkati çenenizden farklı bir noktaya çekebilirsiniz.
DURUŞUNUZU DEĞİŞTİRİN
Son ipucu ise belki de en kolayı olabilir. Nesiller önceden kadınların önem verdiği bir şey olarak çenenizi biraz aşağıda tutmaya çalışmak gıdıyı yok etmede etkili bir yöntemdir. Son olarak gülümsemeyi unutmayın! Bu sayede hem kendinizi iyi hissedecek hem de makyaj yapmanıza gerek kalmayacak…