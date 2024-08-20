Gitmeyen gıdıya veda ettiren o yöntem! Çene hattınızı doğal yollarla belirginleştirin…

Gıdık görüntüsü birçok kişi için rahatsız edici ve öz güven düşürücü olabilir. Pek çok kişi bazı makyaj hileleri ile gıdıklarını gizlemeye çalışıyor ancak, bunun doğal ve çok daha pratik bir yöntemi var.

DOĞAL YÖNTEMLE ÇENE HATTINIZI BELİRGİNLEŞTİRİN

Çene hatlarının daha belirgin olabilmesi dilinizden yardım alabilirsiniz.

Diş hekimi Dr. Ron Baise, dilin dişlere değmeden damağa değdirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dilin ön kısmını üst ön dişlerinizden biraz üste tutmak gıdık görüntüsünden kurtulabilirsiniz.

Doktorun ifadelerine göre bu yöntem yalnızca gıdık görüntüsünü önlemekle kalmaz, düzenli tekrarlandığında dişleri hizalayabilir.

PÜF NOKTALARI NELERDİR?

İlk olarak ağzınızı kapalı tutun ve dişlerinizi sıkmayın.

Alt dişler ön dişlere göre biraz gerisinde bulunmalıdır. (Çeneler aynı hizada olmamalı.)

Ardından dilinizi ön dişlerinize dokunmadan damağınıza getirin.

Gün içerisinde bunu düzenli olarak yapın.

Bu yöntemi her uyguladığınızda yaklaşık 20 saniye bekleyin.