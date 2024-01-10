Göz altı kremlerini çöpe atacaksınız! Oluşan morlukları silgi gibi silen sebze

Koyu halkalar genellikle göz altındaki derinin incelmesinden kaynaklanır ve bu da kan damarlarının daha görünür hale gelmesine neden olabilir. Koyu halkalara katkıda bulunan diğer faktörler arasında alerjiler, dehidrasyon, iltihaplanma ve ölü cilt hücrelerinin birikmesi yer alır.
PATATES NASIL BİR ETKİ SAĞLAR?
Patates, koyu halkaları azaltmak için harika bir doğal çözümdür çünkü sağlıklı cildi destekleyen çeşitli besinler içerir. Örneğin patates, kollajen üretimini artırmaya ve sağlıklı cildi desteklemeye yardımcı olan C vitamini açısından zengindir. Ek olarak patateslerin cilt üzerinde serinletici etkisi vardır, bu da şişliği ve göz altı torbalarını azaltmaya yardımcı olabilir.
KULLANMA YÖNTEMLERİ
ÇİĞ PATATES DİLİMLERİ
Koyu halkalar için patates kullanmanın en kolay yollarından biri, çiğ patatesi ince dilimler halinde kesmek ve bunları yaklaşık 10-15 dakika kapalı gözlerinizin üzerine koymaktır. Patatesin serinletici etkisi göz çevresindeki şişliklerin ve göz altı torbalarının azalmasına yardımcı olurken, C vitamini sağlıklı bir cildin desteklenmesine yardımcı olacaktır.
PATATES SUYU
Koyu halkaları gidermek için patates kullanmanın bir başka yolu da, çiğ patatesin suyunu çıkarmak ve bunu pamuk topları veya pamuklu pedler kullanarak göz altı bölgesine uygulamaktır. Patates suyunu soğuk suyla durulamadan önce yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Bu yöntem aynı zamanda sağlıklı bir cildi desteklerken şişlik ve göz altı torbalarının azaltılmasına da yardımcı olabilir.
PATATES VE BAL EZMESİ
Daha doğal bir cilt besleyici bakım için rendelenmiş çiğ patatesi balla karıştırarak bir macun oluşturun. Macunu göz altı bölgesine uygulayın ve yaklaşık 20-30 dakika bekletin, ardından soğuk suyla durulayın. Bu yöntem sadece koyu halkaların azaltılmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ölü cilt hücrelerinin pul pul dökülmesine ve sağlıklı cildin desteklenmesine de yardımcı olur.
KOYU HALKALAR İÇİN DOĞAL İLAÇLAR
Patateslere ek olarak koyu halkaları azaltmaya yardımcı olabilecek birçok başka doğal çözüm de vardır. Örneğin göz altı bölgesine soğuk çay poşetleri, salatalık dilimleri veya aloe vera jeli uygulamak da şişliğin azalmasına ve sağlıklı bir cildin desteklenmesine yardımcı olabilir.