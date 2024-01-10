Göz altı kremlerini çöpe atacaksınız! Oluşan morlukları silgi gibi silen sebze

PATATES SUYU Koyu halkaları gidermek için patates kullanmanın bir başka yolu da, çiğ patatesin suyunu çıkarmak ve bunu pamuk topları veya pamuklu pedler kullanarak göz altı bölgesine uygulamaktır. Patates suyunu soğuk suyla durulamadan önce yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Bu yöntem aynı zamanda sağlıklı bir cildi desteklerken şişlik ve göz altı torbalarının azaltılmasına da yardımcı olabilir.

PATATES VE BAL EZMESİ Daha doğal bir cilt besleyici bakım için rendelenmiş çiğ patatesi balla karıştırarak bir macun oluşturun. Macunu göz altı bölgesine uygulayın ve yaklaşık 20-30 dakika bekletin, ardından soğuk suyla durulayın. Bu yöntem sadece koyu halkaların azaltılmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ölü cilt hücrelerinin pul pul dökülmesine ve sağlıklı cildin desteklenmesine de yardımcı olur.