Göz çevresi kırışıklıklarını yok eden doğal maske

20’li yaşların sonundan itibaren kırışıklık karşıtı birçok ürünü güzellik ürünlerinin arasında dahil etmeye başlıyoruz. Birçok peeling ürünü, krem ve losyonları sıralasak da aslında en etkili yöntemler, aynı zamanda doğada da sunuluyor. Birkaç doğal malzeme ile tüm kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz. Peki bunlar hangileri? İşte cevabı…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 18.01.2022 10:31

Göz çevresi, sıklıkla mimiklerimiz ve gözlerimizi kısmamız nedeniyle ilk çizgilerin ortaya çıktığı yüz bölgeleri oluyor. Fakat bu "kaz ayaklarını" ortadan kaldırmak için kiler ve buzdolabınızda bulunan birkaç malzemeyi bir araya getirmenin yeterli olduğunu biliyor muydunuz? İşte göz çevresi kırışıklıkları dahil olmak üzere yüzünüzde pürüzsüz bir görünümü yıllarca sürdürmenizi sağlayacak olan maske tarifleri…

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI MASKESİ Malzemeler: 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

½ yemek kaşığı nar çekirdeği yağı Uygulama: Bir kaseye hindistan cevizi ve nar çekirdeği yağlarını alın, iyice karıştırın.

Ardından bu karışımı göz çevrenize masaj yaparak uygulamanızın ardından tüm yüzünüze ve boynunuza uygulayın.

Cildiinizde bir saat beklettikten sonra yıkayın. Ne işe yarar? Bu maskeyi günlük olarak kullanabilirsiniz. Bu maske, cildi sıkılaştırmasının yanı sıra cilt hasarını onarır. Özellikle güneşin kırışmaya neden zararlı ışınlarının ortaya çıkardığı etkileri ortadan kaldırmasının yanı sıra bu hasarlara karşı korur.

AVOKADO MASKESİ Malzemeler: Yarım avokado

1 yemek kaşığı yulaf Uygulama: Avokadoyu bir kasede ezin ve üzerine yulaf ekleyin. Maskeyi yüzünüze uygulayın ve 10-20 dakika bekletin.

Daha sonra ılık suyla durulayın ve kurulayın. Ne işe yarar? Bu maskeyi haftada 2 veya 3 kez uygulayabilirsiniz. Avokadonun zengin antioksidan etkisi, yulafla bir araya gelerek oldukça zengin bir bakım sağlar. Bu nedenle bu maske, göz çevresi ve yüzün diğer bölgelerinde ince çizgiler üzerindeki oldukça etkilidir.

KAHVE MASKESİ Malzemeler: 1 yemek kaşığı kahve

1 çay kaşığı kakao

1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı Uygulama: Bir kase içerisinde kahve ve kakaoyu karıştırdıktan sonra hindistan cevizi yağını ekleyin.

Macun kıvamına geldiğinde göz çevrenize masaj yaparken aynı zamanda yüzünüze ve boynunuza da uygulayın.

15-30 dakika kadar yüzünüzde kurumaya bırakın. Ardından soğuk su ile peeling yaparak nazikçe temizleyin. Ne işe yarar? Bu maskeyi haftada 2 kez kullanabilirsiniz. Kahve ve kakao granülleri cildinizdeki ölü derilerden kurtulmanızı sağlarken, kahvenin kafein içeriği sayesinde yüzünüzde ihtiyaç duyulan canlılığı verir. Böylece yüzünüzde ortaya çıkan ince çizgileri kısa sürede etki etmesini sağlayabilirsiniz.