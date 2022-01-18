Göz çevresi kırışıklıklarını yok eden doğal maske

Göz çevresi, sıklıkla mimiklerimiz ve gözlerimizi kısmamız nedeniyle ilk çizgilerin ortaya çıktığı yüz bölgeleri oluyor. Fakat bu "kaz ayaklarını" ortadan kaldırmak için kiler ve buzdolabınızda bulunan birkaç malzemeyi bir araya getirmenin yeterli olduğunu biliyor muydunuz? İşte göz çevresi kırışıklıkları dahil olmak üzere yüzünüzde pürüzsüz bir görünümü yıllarca sürdürmenizi sağlayacak olan maske tarifleri…
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI MASKESİ
Malzemeler:
Uygulama:
Ne işe yarar?
Bu maskeyi günlük olarak kullanabilirsiniz.
Bu maske, cildi sıkılaştırmasının yanı sıra cilt hasarını onarır. Özellikle güneşin kırışmaya neden zararlı ışınlarının ortaya çıkardığı etkileri ortadan kaldırmasının yanı sıra bu hasarlara karşı korur.
AVOKADO MASKESİ
Malzemeler:
Uygulama:
Ne işe yarar?
Bu maskeyi haftada 2 veya 3 kez uygulayabilirsiniz.
Avokadonun zengin antioksidan etkisi, yulafla bir araya gelerek oldukça zengin bir bakım sağlar. Bu nedenle bu maske, göz çevresi ve yüzün diğer bölgelerinde ince çizgiler üzerindeki oldukça etkilidir.
KAHVE MASKESİ
Malzemeler:
Uygulama:
Ne işe yarar?
Bu maskeyi haftada 2 kez kullanabilirsiniz.
Kahve ve kakao granülleri cildinizdeki ölü derilerden kurtulmanızı sağlarken, kahvenin kafein içeriği sayesinde yüzünüzde ihtiyaç duyulan canlılığı verir. Böylece yüzünüzde ortaya çıkan ince çizgileri kısa sürede etki etmesini sağlayabilirsiniz.
PATATES VE HAVUÇ MASKESİ
Malzemeler:
Uygulama:
Ne işe yarar?
Her gün uygulanabilir bir maskedir.
Havuçta bulunan A vitamini, ince kırışıklıkların üzerinde oldukça etkilidir. Bu maske ayrıca cilt lekelerini ve koyu lekeleri de iyileştirerek cildin aydınlanmasını sağlar.