Gözleri belirginleştiren makyaj tekniği! Olduğundan 3 kat büyük gözükmesini sağlıyor…

Bu yazıda, makyajla küçük gözleri daha büyük göstermek için kullanabileceğiniz ipuçlarını paylaştık. Doğru teknikler ve birkaç pratik makyaj yöntemiyle gözlerinizin iri ve muhteşem görünmesini sağlayabilirsiniz!

KİRPİK KIVIRICIDAN YARDIM ALDIN

Gözleri büyük göstermenin en basit yollarından biri kirpiklerinizi kıvırmaktır. Kirpik kıvırıcı kullanmak gerçekten gözlerin açılmasına yardımcı olur ve beyaz kısımlarının daha büyük ve parlak görünmesini sağlar.

Kirpik diplerinden başlayarak kıvırmaya dikkat edin, kıvırıcıyı kökten uca doğru 5-10 saniye kadar sıkın. Bu, kirpikleri kıvırmak yerine yukarı kaldırır. Bunu hem üst hem de alt kirpikleriniz için yapın.