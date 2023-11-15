Gözleri belirginleştiren makyaj tekniği! Olduğundan 3 kat büyük gözükmesini sağlıyor…

Bu yazıda, makyajla küçük gözleri daha büyük göstermek için kullanabileceğiniz ipuçlarını paylaştık. Doğru teknikler ve birkaç pratik makyaj yöntemiyle gözlerinizin iri ve muhteşem görünmesini sağlayabilirsiniz!
KİRPİK KIVIRICIDAN YARDIM ALDIN
Gözleri büyük göstermenin en basit yollarından biri kirpiklerinizi kıvırmaktır. Kirpik kıvırıcı kullanmak gerçekten gözlerin açılmasına yardımcı olur ve beyaz kısımlarının daha büyük ve parlak görünmesini sağlar.
Kirpik diplerinden başlayarak kıvırmaya dikkat edin, kıvırıcıyı kökten uca doğru 5-10 saniye kadar sıkın. Bu, kirpikleri kıvırmak yerine yukarı kaldırır. Bunu hem üst hem de alt kirpikleriniz için yapın.
TEN RENGİ GÖZ KALEMİ KULLANIN
Gözlerinizin iç kenarlarına (su çizgileri) beyaz veya ten rengi bir göz kalemi kullanın. Bu, gözlerinizin beyazlarının aydınlatılmasına yardımcı olarak onların daha geniş ve daha uyanık görünmesini sağlar.
Birçok makyaj sanatçısı, daha doğal göründüğü için su hattına beyaz yerine ten rengi bir eyeliner sürmeyi tercih ediyor. Bunu alt su hattının tamamı boyunca ve üst su hattının yaklaşık yarısına kadar çizin. Bu gözleri patlatır!
BU ALANLARI VURGULAYIN
Daha büyük göz yanılsaması yaratmaya yardımcı olabilecek başka makyaj uygulama ipuçları da vardır:
Göz kapaklarındaki renk bozulmasını nötralize etmek için ten rengi bir astar kullanın. Bu, diğer tonlar için temiz ve parlak bir temel sağlar.
Gözlerin iç köşelerine ışıltılı bir altın rengi gölge uygulayın. Bu, tamamen uyanık bir görünüm sağlar.
Kaş kemiğinin hemen altında ve iç köşelerde ince bir aydınlatıcı tonu kullanın. Mat vurgulama gündüz için en iyisidir.
YALNIZCA ÜST KAPAĞA KALEM SÜRÜN
İşte gözleri daha büyük göstermenin kolay bir yolu; alt kirpik çizgisine eyeliner veya maskara sürmekten kaçının. Alt göz kapağının içine uygulama yapılmaması gözlerin kaldırılmasına yardımcı olur.
Bunun yerine maskaranızı üst kirpiklere sürün. Dış köşelerde biraz daha kalın bir çizgi olacak şekilde üst kirpiklere yakın siyah veya kahverengi bir eyeliner sürün. Üst kirpiklerinize iki kat hacim veren maskara sürün. Bu teknik, daha büyük bir görünüm için tüm vurguyu üst tarafta tutar!
EYELİNER TEKNİKLERİNDEN FAYDALANIN
Eyelinerınızın şekli ve yerleşimi de küçük gözlerin genişlemesine yardımcı olabilir. İşte deneyebileceğiniz bazı eyeliner uygulama teknikleri:
Eyelinerı dış köşelerde ince bir kanat şeklinde uzatıp kaldırın
Eyelinerı yalnızca üst göz kapağınızın dış 3/4'üne uygulayın; iç kenarlara uygulamaktan kaçının
Üst ve dış kirpik çizgileri boyunca "V" şeklinde füme siyah veya koyu kahverengi gölge uygulayın
Eyelinerı kenarlardan biraz yukarı ve dışarı doğru eğik çizin
KAŞLARINIZI KALDIRIN
Kaşların daha büyük göz yanılsaması yaratmaya da yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz?
Kaşlarınızı bir taramak ve şekillendirmek, gözleri görsel olarak kaldırabilir. Daha geniş, daha uyanık bir görünüm için kaşları yukarı ve dışarı doğru tarayın. Kaşları belirgin tutmak için kaşlarınızı düzenli alın.
ŞİŞLİĞİ VE KOYU HALKALARI AZALTIN
Gözlerinizin etrafındaki şişlikler, torbalar veya koyu halkalar gözlerinizin daha küçük görünmesine neden olabilir. Göz altı alanının nemlendirmek ve aydınlatmak büyük bir fark yaratır.
GÖZ MAKYAJINDA BU RENKLERİ KULLANIN
Bazı göz makyajı tonları, gerçek göz renginizin daha fazla "göze çarpmasına" yardımcı olabilir. Gölgeleri, eyelinero ve maskaraları tamamlayıcı, zıt renklerde seçmek gözlerin öne çıkmasına yardımcı olur.
Örneğin morlar ve altın tonları mavi gözleri daha yoğun gösterir. Kahverengiler ve bakırlar ela/yeşil gözleri belirginleştirir. Pembeler ve bordolar kahverengi gözleri daha da güzelleştirir.