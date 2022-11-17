Gözlerinizi anında güzelleştirecek yöntem! Doğru rimel ve eyeliner kullanımı…

BBC Future'a göre, iri gözler "bebek yüzü" veya sevimli, genç bir görünümün özellikleri olarak kabul ediliyor. New York's Colgate University 'de sözlü olmayan iletişimde uzman olan Caroline Keatin, "Büyük gözler, uzun kirpikler, kavisli kaşlar, dolgun dudaklar, küçük çeneler, yuvarlak yüz, sevimli küçük burun insanların genel güzellik algısına daha uygundur" diyor.
İri gözler hemen hemen her kültürde dünya çapında daha çekici özellik olarak kabul edilir. Aynı bebeklerin doğumunda gözlerinin büyük olmasının yarattığı sevimlilik algısına benzer. Birinin gözleri daha büyük olduğunda, onları daha sevimli ve dolayısıyla daha çekici olmakla ilişkilendiririz. Bu yüzden göz makyajı çok popülerdir. Peki göz kalemi ve rimel gibi makyaj çantasının olmazsa olmazları gözlerimiz için tam olarak ne yapar?
UZUN VE KALKIK GÖZLER İÇİN GÖZ KALEMİ
Hepimiz iri gözlerle doğmayız ama makyajın gücü sayesinde onları daha büyük gösterebiliriz Bu konuda en etkili malzemelerden biri de göz kalemleridir. Klasik "kedi gözü" asla modası geçmez. Tercihinize bağlı olarak, kedi gözünün siren gözleri, tilki gözleri gibi birçok varyasyonu vardır ve hepsinin ortak bir noktası vardır; gözlerinizi daha belirgin gösterirler.
Bir püf noktası, makyaj sanatçısı Emily Cheng'in önerdiği gibi, "tightlining"adı verilen bir tekniktir. Bu yöntemde kirpiklerin arasına kirpiklerin daha kalın ve dolgun görünmesini sağlamak için göz kalemi uygulanır.
Ünlü makyaj sanatçısı Jeanine Lobell, "Önce kalemi alıyorum ve üst kirpik diplerine hattından göz pınarına kadar sürüyor. Ardından, kalemin ucunu, dış köşelere indiriyorum. Kirpiklerin gözle birleştiği yere, hem üst hem de alt kısma kalem sürüp iç köşelerden bağlıyorum. Bu şekilde gözler daha geniş gözüküyor" diye tarif ediyor.
Beyaz göz kaleminin gücü elbette ki göz ardı edilemez. Makyaj sanatçısı Ashley Gray, "Beyaz göz kalemi, gözleri daha büyük ve daha parlak göstermeye yardımcı olur" diyor. Alt taraftaki kirpik diplerinize açık renk göz kalemi sürmek bu ilizyonu sağlayacaktır.
MASKARA GÖZLERİ BELİRGİNLEŞTİRİR
Birçok insanın maskara olmadan kendini çıplak hissetmesinin bir nedeni var: Bu makyaj malzemesi görünüşünüzü yepyeni bir seviyeye taşıyor. Maskara, ne yazık ki çoğumuzun doğuştan sahip olmadığı uzun, belirgin kirpiklere sahip olmamızı sağlayarak gözlerinizin daha çarpıcı görünmesine yardımcı olur.
Lobell, "Kirpiklerin ortasına fazladan rimel sürmek gözlerinizi daha fazla açıp kaldırabilir" diyor. Tam ortasına maskara sürmenin daha geniş göz yanılsaması verdiğini ekliyor. Bu yöntem ceylan gözlü bir görünüm yaratmanın mükemmel bir yoludur.
Maskara öncesi kirpik bazı, kirpiklerinize biraz belirginlik eklemek için mükemmeldir. Makyaj sanatçısı Molly R. Stern,"Uzunluğa karşı kalınlık ve hacim alanında daha çok işe yarıyor" diyor. Mevcut kirpiklerinizi kalınlaştırır, böylece üzerine rimel sürdüğünüzde sanki büyük hacimli kirpiklerle sahipmiş gibi görünürsünüz.
Bir dahaki sefere gözlerinizin daha büyük görünmesini ve ilgi odağı olmasını istediğinizde, gözlerinizin doğal güzelliğini belirginleştirmek için bu eyeliner ve maskara ipuçlarını deneyin.