Gözlerinizi anında güzelleştirecek yöntem! Doğru rimel ve eyeliner kullanımı…

MASKARA GÖZLERİ BELİRGİNLEŞTİRİR

Birçok insanın maskara olmadan kendini çıplak hissetmesinin bir nedeni var: Bu makyaj malzemesi görünüşünüzü yepyeni bir seviyeye taşıyor. Maskara, ne yazık ki çoğumuzun doğuştan sahip olmadığı uzun, belirgin kirpiklere sahip olmamızı sağlayarak gözlerinizin daha çarpıcı görünmesine yardımcı olur.

Lobell, "Kirpiklerin ortasına fazladan rimel sürmek gözlerinizi daha fazla açıp kaldırabilir" diyor. Tam ortasına maskara sürmenin daha geniş göz yanılsaması verdiğini ekliyor. Bu yöntem ceylan gözlü bir görünüm yaratmanın mükemmel bir yoludur.