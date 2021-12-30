Güçlü tırnaklar, ipek gibi saçlar! 3 ay boyunca günde iki kez kullanırsanız…

Soğuk ve kuru geçen günlerde öncelikle cilt üzerinde bir bakım süreci izlemek önemlidir. Özellikle banyodan sonra sürülecek olan vücut sütleri, masaj yağları, uzun vadede kurumayan ve pürüzsüz bir cilt sunar. İçeriğinde skualen, hyaluronik asit, esansiyel yağlar ile zenginleştirilmiş olan nemlendiriciler, vücut losyonları, cildinizde çatlakları, kırışıklığı ortadan kaldıracak kadar güçlü bir bakım sağlayabilir. Ayrıca gün içerisinde kış aylarında da olsanız en az 25 SPF+ değerine sahip olan güneş kremleri kullanmak gerekir. Böylece hem soğuktan hem de güneş ışınlarının leke tehdidinden kendinizi koruyabilirsiniz.
"3 AY BOYUNCA GÜNDE İKİ KEZ
3 ay boyunca kullanacağını çuha çiçeği yağı, oldukça canlı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanızdaki en iyi adımlardan biri. Bu yağı, ister kremlerinize karıştırabilir isterseniz bir uzman danışmanlığında doğru bir rutin izlemenizi sağlayacak şekilde çeşitli karışımlar oluşturabilirsiniz. Üç ay boyunca günde iki kez kullanacağınız bu yağ, eşsiz bir cilt düzenleyici olarak işlev görecektir.
Kış aylarında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise eller ve ayaklardır. Özellikle soğuk günlerde çatlamaya eğilimli olan eller, kir, kuruluk gibi dış etkenlere en çok maruz kalan bölgedir. Vazelin içeren kremler kullanarak kurumuş ve çatlamış ellerinizi ilk günkü haline döndürebilirsiniz. Özellikle akşam yatmadan süreceğiniz vazelinin üzerine giyeceğiniz pamuklu ve kalın çoraplar, bu kremlerin kısa sürede etkisini göstermesini sağlar. El ve ayaklarınıza süreceğiniz bu krem, cildinizle birlikte aynı zamanda tırnaklarınız da güçlenecektir.
"HAFTADA BİR KEZ KULLANILMASI GEREKEN ŞAMPUAN…"
Saç derilerinin kış aylarında kurumaya daha müsait olması nedeniyle kepek sorunu da daha büyük bir probleme yol açabilir. Bu noktada atacağınız birkaç bakım rutini adımı ile ipek gibi saçlara ve pürüzsüz bir saç derisine sahip olabilirsiniz. Haftada bir kez uzman danışmanlığında kullanacağınız ketokonazol içeren şampuanlar, saç derinizdeki sorunları çözmenize yardımcı olacaktır.
Fakat kış boyunca bakım sürecini yalnızca dışarıdan uyguladığınız ürünlerle değil aynı zamanda içeriden de alacağınız besinlerle desteklemeniz gerekir. İhtiyaç duyulan sağlıklı beslenme ve huzurlu zihin, bakım yapabilmenin kilit noktalarından ikisini oluşturur. Ayrıca bol miktarda sıvı tüketmek, lif yönünden zengin bir beslenme cildinizde de beklemediğiniz kadar büyük etkilerle karşılaşmanızı sağlar.
Sıvı alımı, cildinizdeki uçucu yağları muhafaza etmenize yardımcı olur ve kuruluğa karşı doğal bir koruma görevi görerek cildinizi büyük oranda pürüzsüz tutmanıza yardımcı olur.