Güçlü tırnaklar, ipek gibi saçlar! 3 ay boyunca günde iki kez kullanırsanız…

Kış dönemi, kendimizi sıcak tutmaya çalıştığımız, kat kat giyindiğimiz bir dönem. Bu dönemde diyet veya bakım rutinleri de genellikle “daha az görünme” düşüncesi nedeniyle aksamaya uğrar. Fakat soğuk ve kuru kış günlerinde cildin hasar görmesi muhtemeldir. Bu nedenle bazı rutinler, hem her daim hem de yaza hazırlık olarak doğal güzelliğinizi destekleyecek içerikler sunar. İşte her daim güzelliğinizi destekleyecek o kış bakım rutini…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 30.12.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 09:16

Soğuk ve kuru geçen günlerde öncelikle cilt üzerinde bir bakım süreci izlemek önemlidir. Özellikle banyodan sonra sürülecek olan vücut sütleri, masaj yağları, uzun vadede kurumayan ve pürüzsüz bir cilt sunar. İçeriğinde skualen, hyaluronik asit, esansiyel yağlar ile zenginleştirilmiş olan nemlendiriciler, vücut losyonları, cildinizde çatlakları, kırışıklığı ortadan kaldıracak kadar güçlü bir bakım sağlayabilir. Ayrıca gün içerisinde kış aylarında da olsanız en az 25 SPF+ değerine sahip olan güneş kremleri kullanmak gerekir. Böylece hem soğuktan hem de güneş ışınlarının leke tehdidinden kendinizi koruyabilirsiniz.

"3 AY BOYUNCA GÜNDE İKİ KEZ 3 ay boyunca kullanacağını çuha çiçeği yağı, oldukça canlı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanızdaki en iyi adımlardan biri. Bu yağı, ister kremlerinize karıştırabilir isterseniz bir uzman danışmanlığında doğru bir rutin izlemenizi sağlayacak şekilde çeşitli karışımlar oluşturabilirsiniz. Üç ay boyunca günde iki kez kullanacağınız bu yağ, eşsiz bir cilt düzenleyici olarak işlev görecektir. Kış aylarında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise eller ve ayaklardır. Özellikle soğuk günlerde çatlamaya eğilimli olan eller, kir, kuruluk gibi dış etkenlere en çok maruz kalan bölgedir. Vazelin içeren kremler kullanarak kurumuş ve çatlamış ellerinizi ilk günkü haline döndürebilirsiniz. Özellikle akşam yatmadan süreceğiniz vazelinin üzerine giyeceğiniz pamuklu ve kalın çoraplar, bu kremlerin kısa sürede etkisini göstermesini sağlar. El ve ayaklarınıza süreceğiniz bu krem, cildinizle birlikte aynı zamanda tırnaklarınız da güçlenecektir.