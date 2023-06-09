Güneş kremi kullanma rehberi! Ne kadar ve hangi sıklıkla uygulamalıyız?

Neyse ki, çoğu dermatolog, cildinizi amansız parlamadan korumak için birkaç ana güneş koruyucu uygulama ipucu önerir.
American Academy of Dermatology'ye (AAD) göre, bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri, ne kadar güneş kremi sürmeniz gerektiğidir.
Çoğu insan güneş kreminin yeniden uygulanması gerektiğinin farkında olsa da, özellikle de farklı formüller söz konusu olduğunda uygulama süreci değişiklik gösterdiğinden ne kadar kullanılacağını bilmek denklemin ayrılmaz bir parçasıdır.
Dermatologlar losyonlar ve kremler için genel bir kural olarak, yarım çay bardağını dolduracak kadar kullanımın genel olarak yeterli olacağını söylemekte. Buna karşın vücut boyutunuza bağlı olarak ayarlanmasını öneriyorlar.
Bu miktar çok gibi görünebilir ancak aslında güneş kremi vücudun açıkta kalan tüm bölgelerine tepeden tırnağa kadar uygulanmalıdır.
Güneş koruyucu spreyler genellikle losyonlardan daha az zahmetli olarak görülür, ancak bu aynı zamanda tüm güneş koruyucu etkisini elde etmek ve vücudunuzdaki tek bir noktayı kaçırmamak için uygularken özellikle dikkatli olmanız gerektiği anlamına gelir.
Püskürtmeli bir güneş kreminin etkili olması için gerekli kapsama miktarı, her noktaya en az altı saniye püskürtme gerektirir. Bu da çoğu insanın kullandığından kabaca dört saniye daha fazladır.
Dermatologlara göre, sprey güneş kremi kullanmayı tercih edenler, özellikle zaten açık havada kullanıyorsa güneş kremini vücutlarına eşit dağılmayabileceğinden ciltlerinin belirli bir bölümü korunmasız kalabilir. Bu nedenle kremi püskürttükten sonra cilde yaymaları gerekir.
Genellikle yüze uygulanan stick formundaki güneş kremlerinin ise yüzün her yerine en az iki kez bolca uygulanması önerilir. Ek oalrak kulaklarınızı ve göz kapaklarınıza da sürmeyi hatırlamak çok önemlidir.
Bir güneş kreminde aranacak SPF ve özelliklere gelince, dermatologlar, en az 30 SPF veya daha yüksek olan ve hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı geniş spektrumlu koruma sağlayan bir güneş kremi seçilmesini ve dışarı çıkmadan 15 ila 30 dakika önce uygulanmasını öneriyor.
Yeniden uygulama söz konusu olduğunda, insanlara güneş koruyucularını en az iki saatte bir, hava bulutlu olsa bile dışarıdayken yeniden uygulamalarını tavsiye ediyorlar. Yüzüyorsanız veya terliyorsanız, havuzdan veya denizden her çıktığınızda daha sık tekrar uygulamalısınız.
Ve dışarı çıkmadan önce, güneş koruyucunuzun son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olun, çünkü çoğu formül değiştirilmeden önce yaklaşık iki ila üç yıl dayanırlar ancak sonrasında faydadan çok zarara neden olabilirler.