Güneş kremi kullanma rehberi! Ne kadar ve hangi sıklıkla uygulamalıyız?

Neyse ki, çoğu dermatolog, cildinizi amansız parlamadan korumak için birkaç ana güneş koruyucu uygulama ipucu önerir.

American Academy of Dermatology'ye (AAD) göre, bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri, ne kadar güneş kremi sürmeniz gerektiğidir.

Çoğu insan güneş kreminin yeniden uygulanması gerektiğinin farkında olsa da, özellikle de farklı formüller söz konusu olduğunda uygulama süreci değişiklik gösterdiğinden ne kadar kullanılacağını bilmek denklemin ayrılmaz bir parçasıdır.

Dermatologlar losyonlar ve kremler için genel bir kural olarak, yarım çay bardağını dolduracak kadar kullanımın genel olarak yeterli olacağını söylemekte. Buna karşın vücut boyutunuza bağlı olarak ayarlanmasını öneriyorlar.