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Gür saçların anahtarı bu maskede! 1 ayda gözle görünür bir dolgunluk sağlıyor...

Güçlü ve sağlıklı saçlara sahip olmak hepimizin ortak hayali. Gerek boyadan gerekse ısı içerek şekil verme işlemlerinden sonra yıpranan veya dökülen saçları geri getirmek neredeyse imkansız gibi görünse de bu maskelerin etkinliği kanıtlanmış.

Giriş Tarihi: 05.08.2023 16:23
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Gür saçların anahtarı bu maskede! 1 ayda gözle görünür bir dolgunluk sağlıyor...

Hepimizin bakım denildiğinde ilk aklına gelen zeytinyağı ile yapılan bu maskelerin nasıl olduğuna ise gelin birlikte bakalım…

Zeytinyağı önemli miktarda E vitamini, polifenoller ve oleuropein (acı tat veren kimyasal bir bileşik) içerir. Bu nedenle, bu maskeyi uygulamak saç dökülmesini, kırılmış uçları kontrol etmeye ve saç büyümesini teşvik etmeye yardımcı olabilir. Ayrıca nemlendirilmiş, sağlıklı, yumuşak ve parlak bukleler elde etmenize yardımcı olur.

ZEYTİNYAĞI SAÇI NASIL SAĞLIKLI HALE GETİRİR?

Zeytinyağlı saç maskesi kuru, yıpranmış ve kırılgan saçlar için harikalar yaratabilir. Saçı yumuşatmaya yardımcı olan ve cildin elastikiyetini ve gerilme mukavemetini artıran zengin bir yumuşatıcıdır. Cansız saçları canlandırır, kırılmasını önler ve sağlıklı uzamasını sağlar.

ZEYTİNYAĞI TÜM SAÇ TİPLERİNE UYGUN MUDUR?

Evet, zeytinyağı tüm saç tipleri için kullanılabilir. Zeytinyağı hafiftir ve saç iyileştirici özellikleri bulunmaktadır. İster düz saç, ister çok kıvırcık saç olsun, zeytinyağı saçı ağırlaştırmadan nemlendirir. Saç maskelerindeki zeytinyağı saçı yapışkan bir hale getirmediğinden saç derisi masajı ve saç maskeleri için de idealdir. Zeytinyağı ayrıca saç yıkama sonrası doğal bir saç serumu olarak da kullanılabilir.

GÜR SAÇLAR İÇİN EV YAPIMI MASKELER

ZEYTİNYAĞLI BAL MASKESİ

Kuru, yıpranmış veya karma saçlara sahip kişiler için zeytinyağı ve bal maskesi önerilir. Bu doğal bileşenler saçı ağırlaştırmadığından yağlı saçlar için de kullanılabilir.

İçindekiler

  • 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 E vitamini kapsülü

Nasıl hazırlanır?

  • Zeytinyağı ve balı bir kapta karıştırın.
  • E vitamini kapsülünü açın ve bu karışıma sıkın.
  • Karışım pürüzsüz olana kadar çırpın.

Uygulama;

  1. Saçınızı şampuanlayın ve kurutun.
  2. Saçınızı ayırın ve karışımı ellerinizle veya bir fırça ile köklerden uçlara doğru uygulayın.
  3. Saçınızı bir duş başlığıyla örtün.
  4. 30-90 dakika bekleyin.
  5. Saçınızı şampuanlayın ve saç kremi ile bakımı tamamlayın.

Not: Kuru saçlara sahipseniz bu maskeyi haftada iki kez uygulayın. Yağlı saçlar için haftada bir kez kullanmak yeterlidir

YARARLARI

Bal bir nemlendiricidir ve saçı yumuşatmaya yardımcı olur. Ayrıca kepeği azaltmaya yardımcı olan antimikrobiyal özelliklere de sahiptir.

İPUÇLARI

  • Yağlı veya karma saçlarınız varsa, bu maskeyi saçınızın orta kısımlarından başlayarak uygulayın.
  • Karışımı saçınızdan durulamak için sıcak su kullanmayın. Saçınızı yıkamak için her zaman ılık su ve son durulama için soğuk su kullanın.
  • Bal, saç renginizi açabilecek doğal ağartma maddeleri içerir. Bunun olmasını istemiyorsanız diğer yöntemi deneyebilirsiniz.
  • Bal yapışkandır ve buklelerinizin dağınık görünmesine neden olabilir. Bu nedenle, bu maske kıvırcık saçlar için önerilmez.

ZEYTİNYAĞLI YUMURTA MASKESİ

Saç tipinize bağlı olarak yumurta ve zeytinyağı ile saç maskesi hazırlamanın üç yolu vardır. Sizin için doğru olanı yapmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

İçindekiler

  • Kuru saçlar için 2 yumurta sarısı
  • Yağlı saçlar için 2 yumurta akı
  • Normal/karma saçlar için 1 yumurta
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Nasıl hazırlanır?

  • Saç tipinize bağlı olarak yumurtaların kullanacağınız kısımlarını ayırın.
  • Yumurta ve zeytinyağını bir kapta krema kıvamına gelene kadar çırpın.
  • Zeytinyağı miktarını saçınızın uzunluğuna göre ayarlayın.

Uygulama;

  1. Saçını şampuanlayıp saç kremini atlayın.
  2. Nemli saçınızı geniş dişli bir tarakla ayırın ve karışımı uçlara odaklanarak uygulayın.
  3. Saçlarınızı topuz yapın ve 20 dakika bekleyin.
  4. Saçınızı oda sıcaklığındaki suyla beraber şampuanlayın. Soğuk su yumurtanın pişmesini engeller.
  5. Saçınızı havayla kurutun veya serin ayarda bir fön makinesi kullanın.
  6. Bu maskeyi haftada iki kez kullanın.

FAYDALARI

Yumurtalar, saçınızın sağlığını artıran proteinler, yağlar ve mikro besinlerle doludur. Sarısı, zarar görmüş saçları beslemeye ve onarmaya yardımcı olan yağlı yağlar açısından zengindir. Yumurta akı, saçınızdaki fazla yağı alan enzimler içerir. Bu saç maskesi saçınıza anında parlaklık katar ve daha yumuşak hale getirir.

İPUÇLARI

  • Saçlarınızın yumurtamsı kokmaması için malzemelerin soğuk olmasına dikkat edin.
  • Saçınızı durulamak için oda sıcaklığında su kullanın.
  • Yumurta kokusunu kontrol etmek için saç maskenize seçtiğiniz esansiyel yağları ekleyin
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