Gür saçların anahtarı bu maskede! 1 ayda gözle görünür bir dolgunluk sağlıyor...

Not: Kuru saçlara sahipseniz bu maskeyi haftada iki kez uygulayın. Yağlı saçlar için haftada bir kez kullanmak yeterlidir

YARARLARI

Bal bir nemlendiricidir ve saçı yumuşatmaya yardımcı olur. Ayrıca kepeği azaltmaya yardımcı olan antimikrobiyal özelliklere de sahiptir.

İPUÇLARI

Yağlı veya karma saçlarınız varsa, bu maskeyi saçınızın orta kısımlarından başlayarak uygulayın.

Karışımı saçınızdan durulamak için sıcak su kullanmayın. Saçınızı yıkamak için her zaman ılık su ve son durulama için soğuk su kullanın.

Bal, saç renginizi açabilecek doğal ağartma maddeleri içerir. Bunun olmasını istemiyorsanız diğer yöntemi deneyebilirsiniz.

Bal yapışkandır ve buklelerinizin dağınık görünmesine neden olabilir. Bu nedenle, bu maske kıvırcık saçlar için önerilmez.

ZEYTİNYAĞLI YUMURTA MASKESİ

Saç tipinize bağlı olarak yumurta ve zeytinyağı ile saç maskesi hazırlamanın üç yolu vardır. Sizin için doğru olanı yapmak için aşağıdaki talimatları izleyin.