Gür saçların anahtarı bu maskede! 1 ayda gözle görünür bir dolgunluk sağlıyor...

Hepimizin bakım denildiğinde ilk aklına gelen zeytinyağı ile yapılan bu maskelerin nasıl olduğuna ise gelin birlikte bakalım…
Zeytinyağı önemli miktarda E vitamini, polifenoller ve oleuropein (acı tat veren kimyasal bir bileşik) içerir. Bu nedenle, bu maskeyi uygulamak saç dökülmesini, kırılmış uçları kontrol etmeye ve saç büyümesini teşvik etmeye yardımcı olabilir. Ayrıca nemlendirilmiş, sağlıklı, yumuşak ve parlak bukleler elde etmenize yardımcı olur.
ZEYTİNYAĞI SAÇI NASIL SAĞLIKLI HALE GETİRİR?
Zeytinyağlı saç maskesi kuru, yıpranmış ve kırılgan saçlar için harikalar yaratabilir. Saçı yumuşatmaya yardımcı olan ve cildin elastikiyetini ve gerilme mukavemetini artıran zengin bir yumuşatıcıdır. Cansız saçları canlandırır, kırılmasını önler ve sağlıklı uzamasını sağlar.
ZEYTİNYAĞI TÜM SAÇ TİPLERİNE UYGUN MUDUR?
Evet, zeytinyağı tüm saç tipleri için kullanılabilir. Zeytinyağı hafiftir ve saç iyileştirici özellikleri bulunmaktadır. İster düz saç, ister çok kıvırcık saç olsun, zeytinyağı saçı ağırlaştırmadan nemlendirir. Saç maskelerindeki zeytinyağı saçı yapışkan bir hale getirmediğinden saç derisi masajı ve saç maskeleri için de idealdir. Zeytinyağı ayrıca saç yıkama sonrası doğal bir saç serumu olarak da kullanılabilir.
GÜR SAÇLAR İÇİN EV YAPIMI MASKELER
ZEYTİNYAĞLI BAL MASKESİ
Kuru, yıpranmış veya karma saçlara sahip kişiler için zeytinyağı ve bal maskesi önerilir. Bu doğal bileşenler saçı ağırlaştırmadığından yağlı saçlar için de kullanılabilir.
İçindekiler
Nasıl hazırlanır?
Uygulama;
Not: Kuru saçlara sahipseniz bu maskeyi haftada iki kez uygulayın. Yağlı saçlar için haftada bir kez kullanmak yeterlidir
YARARLARI
Bal bir nemlendiricidir ve saçı yumuşatmaya yardımcı olur. Ayrıca kepeği azaltmaya yardımcı olan antimikrobiyal özelliklere de sahiptir.
İPUÇLARI
ZEYTİNYAĞLI YUMURTA MASKESİ
Saç tipinize bağlı olarak yumurta ve zeytinyağı ile saç maskesi hazırlamanın üç yolu vardır. Sizin için doğru olanı yapmak için aşağıdaki talimatları izleyin.
İçindekiler
Nasıl hazırlanır?
Uygulama;
FAYDALARI
Yumurtalar, saçınızın sağlığını artıran proteinler, yağlar ve mikro besinlerle doludur. Sarısı, zarar görmüş saçları beslemeye ve onarmaya yardımcı olan yağlı yağlar açısından zengindir. Yumurta akı, saçınızdaki fazla yağı alan enzimler içerir. Bu saç maskesi saçınıza anında parlaklık katar ve daha yumuşak hale getirir.
İPUÇLARI