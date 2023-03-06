Güzelleşeyim derken yaşlanma hatasını yapmayın! Bu ürün onlarca yaş ileri atıyor

Fondöten ve kapatıcının amacı, cildin genel görünümünü eşitlemek ve endişe duyabileceğiniz kusurları azaltmaktır ve bunu yapmanın, makyajınızın cilt tonunuzla eşleşmesini sağlamaktan daha iyi bir yolu yoktur. Bunu yapmak için cildinizin alt tonunu belirlemelisiniz. Alt tonlar genellikle dört gruba ayrılır: sıcak, soğuk, zeytin alt tonu veya nötr.

Henal, doğru fondöten renginizi bulmanın yanı sıra, "çok fazla allık" kullanmamanız ve "yüz için fazla koyu olan kaşlardan kaçınmanız" konusunda uyarıyor. Bu ürünler söz konusu olduğunda genellikle az oranlar, en iyi uygulamalayı sağlıyor. Henal, fondöten seçimine benzer şekilde, daha doğal bir etki yaratmak için cilt tonunuza uygun tonları seçmenizi öneriyor.

CİLDİNİZE UYGUN DOĞRU ÜRÜNÜ NASIL BULABİLİRSİNİZ?

Cildinize en uygun makyaj ürünü bulmanın en önemli yöntemlerinden biri, hangi alt tona sahip olduğunuzu belirlemektir. Sıcak bir alt ton, genellikle açık ve orta ten tonlarında sarı veya altın tonları olanlardır. Sıcak alt tonlu yanlış yüz makyajı yapmak, fondöteninizin çok pembe veya kırmızı görünmesine neden olabilir.

Soğuk bir alt ton, kırmızı veya pembe tonlar açısından zengindir ve genellikle açık veya orta ten tonlarında bulunur. Soğuk alt tonluysanız ve yanlış fondöten sürüyorsanız, makyajınızın fazla turuncu göründüğünü fark edebilirsiniz.