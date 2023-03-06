Güzelleşeyim derken yaşlanma hatasını yapmayın! Bu ürün onlarca yaş ileri atıyor

Estetik Kliniği bulunan Henal Somji, cilt bakımına olan tutkusunun yanı sıra makyajın görünümü değiştirdiği ve hatta özgüveni nasıl artırdığına dair birkaç ipucuna sahip. Bu ipuçları arasında dikkat edilmesi gereken en önemlileri; "neler yapılmaması" gerektiği ile ilişkili.
Bazı yaygın yapılan hatalar, çizgilerin ve kırışıklıkların çok daha fazla öne çıkmasına neden olabilir. Henal, verdiği demeçte; çok katmanlı bir makyaj uygulamasının kırışıklık görünümünü azaltmak yerine aksine çok daha belirgin hale getirebileceğine vurgu yapıyor. Bu durum, özellikle fondöten ve kapatıcı seçimlerinde öne çıkıyor.
YANLIŞ FONDÖTEN SEÇİMİNE DİKKAT!
Henal, "Yanlış fondöten veya kapatıcı kullanmak yaygın bir hatadır," diye açıkladı, çünkü bu, topaklanmış bir görünüm yaratabilir. "İyi bir baz en önemlisidir çünkü size parlak bir ışıltı verir ve makyajınızın iyi oturmasını sağlar" diye ekledi. Aynı şekilde Henal, bazı insanların daha doğal bir görünüm elde etmek için "makyaj karıştırmanın" önemini sıklıkla unuttuklarını söylüyor.
Fondöten ve kapatıcının amacı, cildin genel görünümünü eşitlemek ve endişe duyabileceğiniz kusurları azaltmaktır ve bunu yapmanın, makyajınızın cilt tonunuzla eşleşmesini sağlamaktan daha iyi bir yolu yoktur. Bunu yapmak için cildinizin alt tonunu belirlemelisiniz. Alt tonlar genellikle dört gruba ayrılır: sıcak, soğuk, zeytin alt tonu veya nötr.
ALLIK SÜRERKEN BU DETAYI ATLAMAYIN
Henal, doğru fondöten renginizi bulmanın yanı sıra, "çok fazla allık" kullanmamanız ve "yüz için fazla koyu olan kaşlardan kaçınmanız" konusunda uyarıyor. Bu ürünler söz konusu olduğunda genellikle az oranlar, en iyi uygulamalayı sağlıyor. Henal, fondöten seçimine benzer şekilde, daha doğal bir etki yaratmak için cilt tonunuza uygun tonları seçmenizi öneriyor.
CİLDİNİZE UYGUN DOĞRU ÜRÜNÜ NASIL BULABİLİRSİNİZ?
Cildinize en uygun makyaj ürünü bulmanın en önemli yöntemlerinden biri, hangi alt tona sahip olduğunuzu belirlemektir. Sıcak bir alt ton, genellikle açık ve orta ten tonlarında sarı veya altın tonları olanlardır. Sıcak alt tonlu yanlış yüz makyajı yapmak, fondöteninizin çok pembe veya kırmızı görünmesine neden olabilir.
Soğuk bir alt ton, kırmızı veya pembe tonlar açısından zengindir ve genellikle açık veya orta ten tonlarında bulunur. Soğuk alt tonluysanız ve yanlış fondöten sürüyorsanız, makyajınızın fazla turuncu göründüğünü fark edebilirsiniz.
Zeytin alt tonları genellikle orta veya daha koyu cilt tonlarında bulunur ve sarı, altın tonları ve hatta hafif yeşilimsi bir ton olma eğilimindedir. Zeytin alt tonunda yanlış fondöten veya kapatıcı çok beyaz, küllü ve hatta pembe görünebilir.
Bununla birlikte, bazı insanlar nötr bir cilt tonuna sahip olduklarını fark eder. Bu, belirgin renk tonları olmadığı ve ciltlerinin renginin daha dengeli olduğu anlamına gelir. Genel olarak, yanlış fondöten veya kapatıcı sürerseniz, çok küllü görünebilir.