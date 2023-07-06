Haftada 3 gün yaptığınızda kırışıklık bırakmıyor! Mermer gibi bir cildin sırrı bu egzersizde

Yüz yogası, yüz kaslarını güçlendirmek, rahatlatmak ve genel olarak yüz hatlarını iyileştirmek için yapılan egzersizlerden oluşan bir tekniktir. Bu sayede yüz yogası yaparak erken yaşlanmaya karşı kendinizi koruyabilir, cildinizin elastikiyetindeki artışı sağlayarak olası kırışıklıklarla mücadele edebilirsiniz.

İster yüz ifadeleriyle, ister ekran karşısında çok fazla zaman geçirerek olsun, yüzümüz gergin bir ifadeyle kasılmaya müsaittir. Yüz yogası, lenfatik sistemi, kasları ve cildi uyararak, gerginliği gevşeterek, kaşları çatmak, omuzları, çeneyi sıkmak gibi gerginliği tuttuğumuz hareket kalıplarını kırmaya yardımcı olur. Bu sayede istenmeyen kırışıklıklara karşı etkili bir sonuç alabilirsiniz.

Yüz yogasını hangi sıklıkta yapmanız gerektiği, kişisel tercihlerinize ve zamanınıza bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak düzenli bir şekilde yapmanız önerilir. Haftada 2-3 kez yüz yogası egzersizleri yapmak, genellikle etkili sonuçlar elde etmek için yeterli olabilir.

Yüz yogası egzersizleri genellikle hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilir, bu yüzden günlük rutininize kolayca dahil edebilirsiniz. Örneğin, sabahları veya akşamları yüz temizliği rutininizle birlikte yapabilirsiniz.