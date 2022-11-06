Hassas gözlere makyaj yapma tekniği! Bu yöntemle gözleriniz hiç alerji olmayacak…

Göz bölgesi genel olarak hassas bir alan olsa da bazı kişilerde özellikle daha alerjik olabilir. Ancak bu makyaj yapmanıza engel değildir. Bu adımları uygulayarak dilediğiniz makyajı yapmanız mümkün.
MAKYAJ NEDEN GÖZLERİ TAHRİŞ EDER?
Hassas gözlere sahip kişiler, herhangi bir makyajın göz çevresine temas etmesi durumunda gözlerinin tahriş olduğunu bilirler. Ancak zamanla göz makyajına karşı hassasiyet geliştiren birçok insan da vardır. Göz makyajına karşı bu tür bir reaksiyon, kontakt dermatite bağlanabilir.
Kontakt dermatit, bir maddenin bağışıklık sisteminizi tetikleyerek cildinizin kaşınmasına ve tahriş olmasına neden olan bir cilt durumudur.
Göz makyajından kaynaklanan kontakt dermatit iki tip olabilir – alerjik kontakt dermatit veya tahriş edici kontakt dermatit:
Alerjik Kontakt Dermatit: Makyaj ürünlerinde kullanılan bir veya daha fazla bileşene alerjiniz olduğu için ortaya çıkabilir. Bu, bağışıklık sisteminizi tetikler ve gözlerinizin kaşınmasına ve kızarmasına neden olur. Alerjik kontakt dermatitin diğer semptomları kurdeşen ve şişliktir.
İrritan Kontakt Dermatit: Bu durum, makyaj ürünlerine sürekli ve aşırı maruz kalma ile zamanla gelişir. Bu nedenle, geçmişte kullandığınız bazı makyaj ürünlerine cildinizin tepki verdiğini görebilirsiniz. Tahriş edici kontakt dermatitin yaygın semptomları gözlerde kaşıntı, yanma ve batmadır. Şiddetli olduğunda, tahriş edici dermatit nedeniyle kabarcıklar belirebilir.
Göz makyajı ürünlerinde gözlerinizde alerjik reaksiyonlara neden olabilecek bazı maddeler vardır. Bu malzemeleri sizler için listeledik.
HANGİ MALZEMELER ALERJİYE SEBEP OLUR?
Talk: Herhangi bir göz farı içerik listesine yakından bakarsanız, ana bileşenin talk pudrası olduğunu göreceksiniz. Göz çevresindeki talkın aşırı kullanımı tahrişe neden olabilir.
Koruyucular: Hemen hemen tüm göz makyaj ürünleri, cilt ve göz tahrişine neden olabilecek bronopol veya dimetikon gibi bir tür koruyucular içerir.
Renklendiriciler: Farlarda kullanılan boyalar da alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
Kokular: Çoğu zaman, makyaj ürünlerinde kullanılan kokular, alerjik reaksiyonun arkasındaki temel nedendir.
Makyaj yapmayı seviyor ancak alerjik reaksiyona sahipseniz uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler bulunuyor.
Hassas Gözler İçin Göz Makyajı İpuçları
1. Hipoalerjenik Makyajı Tercih Edin
Hassas gözlere sahipseniz ilk yapmanız gereken hipoalerjenik ürünlere yönelmektir. Hipoalerjenik ürünler, göz ve çevresinde alerjik reaksiyona neden olabilecek hiçbir bileşen içermez. Ek olarak, gözlerinizde başka herhangi bir tahrişe neden olma olasılığını azaltmak için kokusuz makyaj ürünleri tercih etmeye özen göstermelisiniz.
2. Krem Göz Farı Üzeri Toz Göz Farı
Herhangi bir alerjik reaksiyondan kaçınmak için pudra far yerine krem far seçmek iyi bir tercih olabilir. Temel olarak, toz göz farları bilinen bir tahriş edici olarak talk içerir. Toz göz farı da yayılarak göz çevrenize düşebilir ve alerjik reaksiyona neden olabilir.
3. Göz Makyajını Uygulama Şeklinizi Değiştirin
Makyaj ürünleri dışında makyaj uygulama şekliniz de göz tahrişine neden olabilir. Göz kapaklarınıza makyaj uygulamak için sert hareketler yapmak tahrişe neden olabilir. Bu nedenle, göz farı uygularken nazik olmak ana hedefiniz olmalıdır. Hassas gözlere makyaj yapmanın en iyi yolu, çok fazla baskı uygulamadan bir okşama hareketi kullanmak ve dağıtmaktır.
4. Yüksek Kaliteli Fırçaları Tercih Edin
Aklınızda bulundurmanız gereken bir diğer şey de temiz olmayan veya sert kıllı fırçaların kullanılmasının da göz tahrişine neden olabileceğidir. Bunun yerine yumuşak kıllara sahip fırçalar kullanın ve göz tahrişini en aza indirmek için fırçalarınızı düzenli olarak yıkayın.
5. Göz Pınarına Makyaj Yapmaktan Kaçının
Göz pınarına eyeliner sürmek, gözlerinizin güzelliğini arttırırken size belirgin bir görünüm verir. Bununla birlikte, hassas gözleriniz varsa, tahrişi önlemek için bu bölgeye herhangi bir eyeliner uygulamamak daha sağlıklı olacaktır.
6. Basit Tutun
Hassas gözleriniz varsa, çok fazla göz makyajı ürünü kullanmaktan kaçınmak en iyisidir. Örneğin, eyeliner sürmeyi planlıyorsanız, fark sürmeden de bir makyaj yapabilirsiniz. Tonlarca göz makyajı ürününü aynı anda kullanmak gözlerinizi tahriş edebilir ve alerjik reaksiyona neden olabilir.
7. Makyajınızı İyice Çıkarın
Günün sonunda göz makyajını düzgün bir şekilde çıkarmak, hassas gözlerinizi güvende tutmak için yapmanız gereken en önemli şeylerden biridir. Makyajla uyumaktan kaçının. Tüm göz makyajınızı nazikçe çıkarmak için iyi bir makyaj temizleyici veya temizleme kremi kullanın.