Hassas gözlere makyaj yapma tekniği! Bu yöntemle gözleriniz hiç alerji olmayacak…

Hassas gözlere sahip olmak, göz makyajı yapamayacağınız anlamına gelmez. Bunun yerine hassas gözler uygun birkaç ipucuyla yaratıcı ve zarif görünen gözlerin tadını çıkabilirsiniz. Doğru ipuçlarını ve püf noktalarını izleyerek güzel bir göz makyajına sahip olup gözlerinizde kaşıntılı ve akan gözlerden de uzak durabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bu ipuçlarını takip etmek…

Giriş Tarihi: 06.11.2022 14:09 PAYLAŞ ABONE OL

Göz bölgesi genel olarak hassas bir alan olsa da bazı kişilerde özellikle daha alerjik olabilir. Ancak bu makyaj yapmanıza engel değildir. Bu adımları uygulayarak dilediğiniz makyajı yapmanız mümkün.

MAKYAJ NEDEN GÖZLERİ TAHRİŞ EDER? Hassas gözlere sahip kişiler, herhangi bir makyajın göz çevresine temas etmesi durumunda gözlerinin tahriş olduğunu bilirler. Ancak zamanla göz makyajına karşı hassasiyet geliştiren birçok insan da vardır. Göz makyajına karşı bu tür bir reaksiyon, kontakt dermatite bağlanabilir. Kontakt dermatit, bir maddenin bağışıklık sisteminizi tetikleyerek cildinizin kaşınmasına ve tahriş olmasına neden olan bir cilt durumudur. Göz makyajından kaynaklanan kontakt dermatit iki tip olabilir – alerjik kontakt dermatit veya tahriş edici kontakt dermatit: