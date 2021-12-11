Hazırlanın! 90'lar geri dönüyor: İşte nostaljik güzellik sırları

Makyaj ve kıyafet modasının sıklıkla geri dönüşüne şahit oluyoruz. Fakat bu sefer hepimizin zihninde güzel anılarla dolu olan 90’lara dönüş yapıyoruz. Özellikle pop şarkıları ve renkli stilleriyle ön plana çıkan bu yılları şimdi de saç ve makyaj modasında görmeye başlayacağız. Bunun için o yıllardan birkaç hatırlatma yapmak istedik.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 11.12.2021 09:42

Renklerle dolu yıllar olan 90'lar deyince hepimizin aklına, minik örgüler, doğal bir görünüm ve aynı zamanda renkli detaylar geliyor. Fakat bu noktada hangi uygulamaları yapmamız gerektiği önem taşıyor. İşte 90'lar modasından ufak detayları...

PARILDAYAN GÖZ FARI Eski okul trendi geri döndü! Pastel tonlar, TikTok trendlerinde viral hale geldikten kısa bir süre sonra parıldayan göz farkları da oldukça yoğun görülmeye başlandı. Perakendecilere göre, parıldayan göz farları, zaten güzellik pazarında yoğun bir şekilde tüketiliyor.

ÖRGÜLER Çok ince örgüler, kadınların saç modellerinde yeni trend olacak gibi görünüyor. Yüzü çerçeveleyen örgüler Z kuşağının yeni favorilerinden biri haline geliyor. Saçlarınıza ufak ama çarpıcı detaylar eklemek isterseniz bu örgüleri kullanabilirsiniz.

DUDAK PARLATICISI Dudak parlatıcıları, uzun zamandır raflarda görmediğimiz ve makyaj uygulamalarında görünmeyen ürünlerden biriydi. Fakat son günlerde görünümünüze biraz daha ışık vermek için kullanılan süper parlatıcılar yeniden dolaşıma girdi. Yeni üretimlerde, bu parlatıcılar, en koyu dudaklar için bile uyarlanıyor ve kullanılıyor, bu da ona daha parlak bir görünüm kazandırıyor.

DOĞAL VE HACİMLİ SAÇLAR Birçok kişi, saçlarıyla ilgili doğallaşma sürecinden geçiyor ve kıvırcık buklelere dönüyor. Kimyasal düzleştirme rutinleri, giderek daha az rağbet görüyor. Şimdi moda, hacimli ve kıvırcık saçlar gibi görünüyor.