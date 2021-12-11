Hazırlanın! 90’lar geri dönüyor: İşte nostaljik güzellik sırları

Renklerle dolu yıllar olan 90'lar deyince hepimizin aklına, minik örgüler, doğal bir görünüm ve aynı zamanda renkli detaylar geliyor. Fakat bu noktada hangi uygulamaları yapmamız gerektiği önem taşıyor. İşte 90'lar modasından ufak detayları...
PARILDAYAN GÖZ FARI
Eski okul trendi geri döndü! Pastel tonlar, TikTok trendlerinde viral hale geldikten kısa bir süre sonra parıldayan göz farkları da oldukça yoğun görülmeye başlandı. Perakendecilere göre, parıldayan göz farları, zaten güzellik pazarında yoğun bir şekilde tüketiliyor.
ÖRGÜLER
Çok ince örgüler, kadınların saç modellerinde yeni trend olacak gibi görünüyor. Yüzü çerçeveleyen örgüler Z kuşağının yeni favorilerinden biri haline geliyor. Saçlarınıza ufak ama çarpıcı detaylar eklemek isterseniz bu örgüleri kullanabilirsiniz.
DUDAK PARLATICISI
Dudak parlatıcıları, uzun zamandır raflarda görmediğimiz ve makyaj uygulamalarında görünmeyen ürünlerden biriydi. Fakat son günlerde görünümünüze biraz daha ışık vermek için kullanılan süper parlatıcılar yeniden dolaşıma girdi. Yeni üretimlerde, bu parlatıcılar, en koyu dudaklar için bile uyarlanıyor ve kullanılıyor, bu da ona daha parlak bir görünüm kazandırıyor.
DOĞAL VE HACİMLİ SAÇLAR
Birçok kişi, saçlarıyla ilgili doğallaşma sürecinden geçiyor ve kıvırcık buklelere dönüyor. Kimyasal düzleştirme rutinleri, giderek daha az rağbet görüyor. Şimdi moda, hacimli ve kıvırcık saçlar gibi görünüyor.
İNCE KAŞLAR
Şaşırtıcı bir şekilde, ince kaşlar geri döndü. Bu trendden önce kaş tellerini kalın ve hacimli hale getirmek için yıllar, on yıllar harcadık. Şimdi, yeni moda, ince ve uzun kaşların yeniden sahalara döndüğü görülüyor.