Hem parlak hem de pürüzsüz! Cildinizde tek bir iz bırakmayan doğal maske tarifi

Portakal, anti-bakteriyel ve anti-mikrobiyal özelliklere sahiptir. Aynı zamanda cilt aydınlatıcı olarak da kullanabileceğiniz bu meyvenin kabukları da güzellik formüllerinin baş aktörü olabilir. İşte portakalın bütünüyle aradığınız cildi nasıl bulacağınızın sırrı…
CİLT AYDINLATICI ETKİSİ MEVCUT
Portakal kabukları, doğal bir ağartıcı olarak görülebilir. Özellikle koyu lekelerle mücadele ediyorsanız, portakal, aradığınız çare olabilir. Portakalın suyu ve rendelenmiş kabuğunu, biraz karıştırın ve içeriğindeki sitrik asidin yüzünüzü tahriş etmemesi için mutlaka suyla seyreltin.
SİYAH NOKTALARDAN KURTARIYOR
Portakal kabuğu maskesi, siyah noktalardan kurtulmanızın en doğal yollarından biri. Bir ölçü yoğurtla bir ölçü portakal kabuğu tozunu karıştırarak kalın bir macun elde edin. Nazik dairesel hareketlerle maskeyi yüzünüze uygulayın. Ilık suyla yıkamadan önce 15 dakika bekletin.
Bu sadece siyah noktalardan kurtulmanın doğal ve acısız bir yolunu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda gözeneklerinizi tıkayan fazla yağı ve kiri de giderir.
KIRIŞIKLIK GİDERİCİ
Portakal kabukları, sağlıklı cilt hücrelerine zarar veren serbest radikallerle savaşan güçlü antioksidanlar içerir. Serbest radikaller, kırışıklılara neden olurken aynı zamanda sarkmaları da beraberinde getirebilir. Portakal kabuğundaki önemli miktarlardaki kalsiyum, cildin erken yaşlanma ihtimalini de azaltır.
CİLT TONUNU EŞİTLER
Portakal kabuğunda bulunan bol miktardaki C vitamini ve antioksidan, ciltteki fazla yağı giderirken, aynı zamanda kurumayı da engeller. Cilde uygulandığında adeta bir tonik etkisi gösteren portakal, ölü hücreleri ve kiri temizler, gözenekleri sıkılaştırır.
Ayrıca, portakal kabuğundaki kalsiyum donuk ve mat cilt görünümünü sağlıklı ve parlak bir görünüme kavuşturabilir.