Hem parlak hem de pürüzsüz! Cildinizde tek bir iz bırakmayan doğal maske tarifi

Portakal, özellikle bir C vitamini olması sayesinde doğanın en faydalı besinlerinden biri olduğu biliniyor. Fakat aynı zamanda güzellik tariflerinin de vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Araştırmalara göre; aynı zamanda portakalla birlikte kabuğunu da güzellik sırrınız olarak kullanabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.09.2022 09:36 PAYLAŞ ABONE OL

Portakal, anti-bakteriyel ve anti-mikrobiyal özelliklere sahiptir. Aynı zamanda cilt aydınlatıcı olarak da kullanabileceğiniz bu meyvenin kabukları da güzellik formüllerinin baş aktörü olabilir. İşte portakalın bütünüyle aradığınız cildi nasıl bulacağınızın sırrı…

CİLT AYDINLATICI ETKİSİ MEVCUT Portakal kabukları, doğal bir ağartıcı olarak görülebilir. Özellikle koyu lekelerle mücadele ediyorsanız, portakal, aradığınız çare olabilir. Portakalın suyu ve rendelenmiş kabuğunu, biraz karıştırın ve içeriğindeki sitrik asidin yüzünüzü tahriş etmemesi için mutlaka suyla seyreltin. SİYAH NOKTALARDAN KURTARIYOR Portakal kabuğu maskesi, siyah noktalardan kurtulmanızın en doğal yollarından biri. Bir ölçü yoğurtla bir ölçü portakal kabuğu tozunu karıştırarak kalın bir macun elde edin. Nazik dairesel hareketlerle maskeyi yüzünüze uygulayın. Ilık suyla yıkamadan önce 15 dakika bekletin. Bu sadece siyah noktalardan kurtulmanın doğal ve acısız bir yolunu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda gözeneklerinizi tıkayan fazla yağı ve kiri de giderir.